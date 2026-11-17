Du khách thưởng thức rượu cần của đồng bào Xơ Đăng tại chương trình. Ảnh: THIỆN TÙNG

Giữa không gian đô thị hiện đại, những nét văn hóa đặc trưng của vùng cao được tái hiện sinh động qua nghi thức cúng cây nêu, các tiết mục hát múa về cây sâm Ngọc Linh. Đặc biệt, làn điệu dân ca ting ting mộc mạc hòa cùng âm thanh cồng chiêng vang vọng tạo nên không khí đậm sắc màu núi rừng.

Không chỉ thưởng thức nghệ thuật, du khách còn có cơ hội trực tiếp trải nghiệm những nét sinh hoạt truyền thống của đồng bào địa phương như dùng trầu cau, thưởng thức cơm lam, uống rượu cần và cùng các nghệ nhân hòa mình vào điệu múa cồng chiêng. Những hoạt động giao lưu gần gũi góp phần tạo không khí sôi nổi, giúp du khách hiểu hơn về đời sống văn hóa của cộng đồng Ca Dong, Xơ Đăng.

Nghệ nhân Trần Thị Kim Hoa cho biết, gần 60 năm gắn bó với văn hóa dân tộc, bà luôn trăn trở làm sao để những nét đẹp của đồng bào Xơ Đăng được nhiều người biết đến hơn.

“Tôi rất vui khi thấy mọi người đón nhận và giao lưu nhiệt tình. Nhiều người quan tâm, hỏi mua váy thổ cẩm, rượu cần và tìm hiểu về phong tục, tập quán của đồng bào. Đó là niềm hạnh phúc đối với tôi, bởi văn hóa của dân tộc mình không chỉ được gìn giữ ở bản làng mà còn có thể lan tỏa, được mọi người yêu mến và đón nhận”, bà Hoa chia sẻ.

Du khách nước ngoài thích thú với văn hóa vùng cao của thành phố Đà Nẵng. Ảnh: THIỆN TÙNG

Chương trình cũng thu hút hàng ngàn lượt người theo dõi trực tiếp và qua sóng livestream. Nhiều du khách thích thú khi lần đầu được tiếp cận, trải nghiệm những nét văn hóa đặc trưng của đồng bào vùng cao ngay giữa lòng thành phố.

Các nghệ nhân, diễn viên không chuyên xã Trà Tập đã nhiều lần mang văn hóa truyền thống đến biểu diễn tại Đà Nẵng. Tuy nhiên, thông qua hoạt động tại phiên chợ, giá trị văn hóa bản địa tiếp tục được kết nối với sản phẩm đặc trưng của địa phương là sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu quý.

Phó Chủ tịch UBND xã Trà Tập Ngô Tấn Lạc cho biết, để chuẩn bị cho hoạt động lần này, địa phương đã huy động nhiều nguồn lực, lựa chọn lực lượng tham gia, quy tụ các già làng, nghệ nhân và thế hệ trẻ cùng góp sức, thể hiện sự tiếp nối, kế thừa và phát huy những giá trị văn hóa mà các thế hệ cha ông đã dày công gìn giữ.

“Bên cạnh giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Ca Dong, Xơ Đăng đến người dân và du khách, đây cũng là cơ hội để quảng bá hình ảnh quê hương, con người và các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Qua đó, tạo thêm động lực để thế hệ trẻ hiểu, tự hào và có trách nhiệm gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc”, ông Lạc nói.