Động Thiên Hà nằm ở tổ dân phố Đồng Tâm, phường Tây Hoa Lư, ẩn mình trong dãy núi Tướng có độ cao gần 200m. Giữa cảnh sắc núi non hùng vĩ, hang động mang vẻ đẹp kín đáo, hoang sơ, thu hút người yêu thiên nhiên đến khám phá. Ảnh: Đình Minh

Từ bên ngoài, cửa động hiện ra giữa vách núi đá vôi, mở lối vào không gian dài khoảng 700m. Trong đó, phần động khô dài khoảng 200m và động nước dài khoảng 500m. Ảnh: Đình Minh

Rời phần động khô, du khách xuống thuyền, bắt đầu hành trình khám phá đoạn sông ngầm dài khoảng 500m. Ảnh: Đình Minh

Ông Nguyễn Cao Tấn - Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết: Điểm nhấn khiến động nước trở nên cuốn hút là hệ thống thạch nhũ với những hình dáng phong phú, được tạo nên bởi quá trình kiến tạo địa chất lâu dài. Ảnh: Đình Minh

Từ trần hang, những dải nhũ đá buông xuống, có nơi tạo thành từng cụm, có nơi nối tiếp nhau như những tấm rèm tự nhiên. Ảnh: Đình Minh

Không chỉ đa dạng về kích thước, những khối thạch nhũ còn gợi nên nhiều liên tưởng thú vị. Có khối mang dáng dấp của một hòn đảo, có khối lại giống hình người, muông thú hay những vật thể quen thuộc. Ảnh: Đình Minh

Dòng nước uốn lượn quanh co, có những đoạn mở rộng, có đoạn thu hẹp giữa các vách đá. Càng đi vào sâu, ánh sáng bên ngoài càng ít, không gian trở nên tĩnh lặng. Ảnh: Đình Minh

Sự kết hợp giữa cấu trúc núi đá vôi và dòng nước ngầm đã tạo nên một cảnh quan đặc biệt, khiến du khách cảm nhận rõ nét quá trình kiến tạo lâu dài của thiên nhiên. Ảnh: Đình Minh

Điểm đặc biệt nhất của động khô là giếng trời, có cửa thông lên sườn núi phía Nam. Khoảng không gian này rộng và cao gần 3m, cho phép ánh sáng tự nhiên chiếu xuống tận đáy hang. Ảnh: Đình Minh

Theo ông Tấn, sự kết hợp giữa hang khô, hang nước, hệ thống thạch nhũ và dòng sông ngầm đã tạo nên nét riêng của động Thiên Hà. Không chỉ góp thêm một điểm khám phá thiên nhiên cho Ninh Bình, hang động còn mang giá trị địa chất, khảo cổ, góp phần làm phong phú thêm những giá trị của vùng di sản Tràng An. Ảnh: Đình Minh