Hỗ trợ kịp thời hộ dân bị lốc xoáy làm sập nhà

Căn nhà bị sập là nhà của ông Nguyễn Văn Bé, ước tính thiệt hại về tài sản khoảng 40 triệu đồng. Rất may, không gây thiệt hại về người.

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND xã Đất Mũi đã chỉ đạo lực lượng “4 tại chỗ” đến hỗ trợ gia đình ông Bé.

Các lực lượng đã khẩn trương di dời tài sản, dọn dẹp cây cối đổ ngã, thu gom vật liệu hư hỏng, đồng thời dựng nhà tạm để gia đình có nơi trú ngụ an toàn.

Các lực lượng hỗ trợ gia đình ông Nguyễn Văn Bé khắc phục hậu quả sau trận lốc xoáy.

Lãnh đạo xã Đất Mũi cũng thành lập đoàn đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 6 triệu đồng. UB MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau tiếp nhận thông tin, hỗ trợ gia đình ông Bé 5 triệu đồng, nhằm khắc phục khó khăn trước mắt.

UBND xã Đất Mũi khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chủ động phòng, chống thiên tai; chú ý thực hiện các biện pháp phòng, chống sạt lở ven sông, ven biển; thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết để kịp thời nắm thông tin về mưa, bão; chủ động chằng néo, gia cố nhà cửa, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản./.