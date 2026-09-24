Bộ Tổng Tham mưu triển khai nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị quý IV năm 2026

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Đoàn, Phó bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tổng Tham mưu chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tổng Tham mưu.

Báo cáo trung tâm và các ý kiến tại hội nghị thống nhất đánh giá, quý III năm 2026, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tổng Tham mưu đã bám sát nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, triển khai toàn diện công tác Đảng, công tác chính trị, có trọng tâm, trọng điểm, hoàn thành tốt các nội dung, kế hoạch đề ra.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Đoàn phát biểu tại hội nghị.

Công tác tuyên huấn được triển khai đồng bộ, tập trung tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Bộ Tổng Tham mưu; duy trì nền nếp giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng; cấp ủy, tổ chức đảng các cấp được kiện toàn kịp thời, đúng quy định. Toàn Đảng bộ kết nạp 75 đảng viên mới, công nhận đảng viên chính thức đối với 67 đảng viên dự bị. Công tác quản lý hồ sơ, dữ liệu đảng viên, hành chính đảng được thực hiện chặt chẽ; triển khai sử dụng phần mềm ngành tổ chức thuộc hệ sinh thái số phục vụ chuyển đổi số ngành công tác Đảng, công tác chính trị; số hóa, tạo lập hồ sơ đảng viên cơ bản bảo đảm tiến độ. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; trong quý, đã kiểm tra 35 tổ chức đảng, 558 đảng viên; giám sát chuyên đề 42 tổ chức đảng, 175 đảng viên.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Công tác chính sách, dân vận và hoạt động quần chúng được triển khai thiết thực. Các cơ quan, đơn vị đã thẩm định hồ sơ hưởng chế độ, chính sách cho 951 đồng chí; tổ chức thăm, tặng quà 40 tập thể, 1.655 cá nhân, với tổng số tiền 4,4 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng, bàn giao 15 nhà tình nghĩa, 22 nhà đại đoàn kết và 3 nhà đồng đội.

Quý IV năm 2026, Bộ Tổng Tham mưu xác định tiếp tục tập trung thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu chiến lược, sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập; tổng kết nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026. Công tác Đảng, công tác chính trị tiếp tục bám sát nhiệm vụ, tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong quý III; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý kỷ luật; nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát; thực hiện chặt chẽ công tác bảo vệ an ninh, chính sách, dân vận và hoạt động quần chúng.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số ngành công tác Đảng, công tác chính trị; kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng; tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị năm 2026, xây dựng chỉ thị, kế hoạch năm 2027 chặt chẽ, sát yêu cầu nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn Bộ Tổng Tham mưu.