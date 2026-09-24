Ấm áp Trung thu ở khu lưu cư phường An Xuyên

Tại chương trình, 49 phần quà gồm tiền mặt từ tỉnh, phường cùng các phần quà ý nghĩa từ Tỉnh đoàn đã được trao tận tay các em. Sự quan tâm kịp thời này góp phần mang đến cho trẻ em khu lưu cư một mùa Trung thu ấm áp, trọn vẹn và tràn ngập niềm vui.

Ông Bùi Minh Hải, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau (bên phải) và ông Đặng Trí Thủ, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (bên trái), trao quà Trung thu cho thiếu nhi.

Phát biểu tại buổi trao quà, ông Bùi Minh Hải, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, bày tỏ: “Đối với các cháu tại khu lưu cư, những mảnh đời còn nhiều thiệt thòi, thiếu thốn, mỗi phần quà hôm nay là minh chứng cho sự quan tâm, chăm sóc và tình cảm của cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể đối với trẻ em, với mong muốn thắp lên niềm tin, mang đến cho các em một mùa Trung thu ấm áp, trọn vẹn nghĩa tình”.

Ông Bùi Minh Hải, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, khẳng định, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau sẽ tiếp tục vận động các nguồn lực xã hội chung tay chăm lo cho thiếu nhi, nhất là các em có hoàn cảnh khó khăn.

Anh Trần Đăng Khoa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Cà Mau (thứ 4 từ trái sang), cùng lãnh đạo phường An Xuyên tặng quà Trung thu cho trẻ em khu lưu cư Khóm 16.