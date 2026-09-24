Ấm áp Trung thu ở khu lưu cư phường An Xuyên
Sáng 24/9, nhân dịp Tết Trung thu, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau phối hợp với các sở, ngành, Tỉnh đoàn và UBND phường An Xuyên tổ chức chương trình chăm lo, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại khu lưu cư Khóm 16.
Tại chương trình, 49 phần quà gồm tiền mặt từ tỉnh, phường cùng các phần quà ý nghĩa từ Tỉnh đoàn đã được trao tận tay các em. Sự quan tâm kịp thời này góp phần mang đến cho trẻ em khu lưu cư một mùa Trung thu ấm áp, trọn vẹn và tràn ngập niềm vui.
Phát biểu tại buổi trao quà, ông Bùi Minh Hải, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, bày tỏ: “Đối với các cháu tại khu lưu cư, những mảnh đời còn nhiều thiệt thòi, thiếu thốn, mỗi phần quà hôm nay là minh chứng cho sự quan tâm, chăm sóc và tình cảm của cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể đối với trẻ em, với mong muốn thắp lên niềm tin, mang đến cho các em một mùa Trung thu ấm áp, trọn vẹn nghĩa tình”.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/am-ap-trung-thu-o-khu-luu-cu-phuong-an-xuyen-a132666.html