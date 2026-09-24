Khối thi đua số 1, Bộ Quốc phòng kiểm tra tại Kho K802 (Cục Quân khí)

Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo, cán bộ các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua số 1, Bộ Quốc phòng; đại diện một số cơ quan chức năng của Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật.

Khối thi đua số 1, Bộ Quốc phòng gồm: Bộ Tổng Tham mưu; Tổng cục Chính trị; Tổng cục Công nghiệp quốc phòng; Tổng cục II; Ban Cơ yếu Chính phủ.

Quang cảnh buổi kiểm tra.

Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng.

Đại tá Tống Xuân Đức, Phó chủ nhiệm Chính trị Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng chủ trì buổi kiểm tra.

Báo cáo tại buổi kiểm tra, Đại tá Phạm Quốc Trình, Chính trị viên Kho K802 cho biết: Năm 2026, Đảng ủy, chỉ huy Kho K802 đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng bám sát nhiệm vụ chính trị, hướng trọng tâm thi đua vào những nhiệm vụ khó, yêu cầu cao về chất lượng và an toàn. Qua đó, tạo động lực để cán bộ, nhân viên, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, bảo quản, sửa chữa và xử lý với khối lượng lớn đạn dược, bảo đảm chính xác, kịp thời, an toàn tuyệt đối.

Đại tá Phạm Quốc Trình, Chính trị viên Kho K802 (Cục Quân khí, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng của đơn vị.

Công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật được duy trì nghiêm; nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được đẩy mạnh, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Kho K802 cũng triển khai thực hiện hiệu quả Phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Đơn vị quản lý tài chính tốt”; thường xuyên quan tâm, chăm lo bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần và các tiêu chuẩn, chế độ cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ.

Các đại biểu tham quan, nghe thuyết minh về những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nổi bật của Kho K802.

Cùng với đó, công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được Kho duy trì thường xuyên, nền nếp. Kết quả kiểm tra nhận thức chính trị 100% đạt yêu cầu, trong đó 87,7% khá, giỏi. Việc phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến được quan tâm, tạo sức lan tỏa và động lực thi đua trong đơn vị.

Qua kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026 của Kho K802, nhất là việc tổ chức các phong trào thi đua bám sát, phục vụ trực tiếp nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Sản phẩm từ công tác tăng gia sản xuất, bảo đảm đời sống bộ đội của Kho K802.

Thay mặt đoàn công tác, Đại tá Tống Xuân Đức đề nghị Kho K802 tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các văn bản, hướng dẫn của cấp trên về công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, duy trì nghiêm chính quy, kỷ luật; thực hiện tốt nhiệm vụ kỹ thuật quân khí, bảo đảm an toàn tuyệt đối, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.

Các đại biểu trao đổi trong quá trình tham quan khu vực nhà kho của Kho K802.

Đảng ủy, chỉ huy Kho tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả Phong trào Thi đua Quyết thắng, các đợt thi đua cao điểm, đột kích và các phong trào thi đua, cuộc vận động của các cấp, các ngành. Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua, quan tâm xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến; triển khai công tác khen thưởng chặt chẽ, dân chủ, kịp thời, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, nhân viên, chiến sĩ phấn đấu thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.