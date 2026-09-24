Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Khắc Thận tiếp xúc cử tri xã Thuần Trung

Đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An tiếp xúc cử tri xã Thuần Trung. Ảnh: Phạm Bằng

Cùng tiếp xúc cử tri có các ĐBQH: Hoàng Minh Hiếu - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Lo Thị Bảo Vy - Giáo viên Trường Tiểu học Quỳnh Lập A, phường Tân Mai.

Dự hội nghị có các đồng chí: Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Các đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An tiếp xúc cử tri xã Thuần Trung. Ảnh: Phạm Bằng

Tại hội nghị, đại biểu Quốc hội Hoàng Minh Hiếu - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã thông báo đến cử tri dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Cử tri xã Thuần Trung đề nghị các cấp, các ngành quan tâm giải quyết chế độ, chính sách cho đối tượng cựu chiến binh trở về sau năm 1975; giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong việc trích đo, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quan tâm chế độ, chính sách cho cán bộ xóm sau sáp nhập.

Đại biểu Quốc hội Hoàng Minh Hiếu - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật của Quốc hội thông báo đến cử tri dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh đó, cử tri cũng đề nghị có chính sách thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp; có chính sách bình ổn giá vật tư đầu vào, hỗ trợ một phần chi phí sản xuất, bảo hiểm nông nghiệp và liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa gạo nhằm hạn chế tình trạng được mùa mất giá, bảo đảm thu nhập và duy trì sản xuất của nông dân.

Về giao thông, thủy lợi, đê điều, cử tri đề nghị kiểm tra, xử lý tình trạng sạt lở bờ sông Lam tại các khu vực Trung Sơn 3, Mỹ Trung, Trung Hậu; khắc phục các điểm sụt lún, hư hỏng trên tuyến đường tránh lũ đoạn đê Trung Sơn.

Cử tri xã Thuần Trung trình bày ý kiến, kiến nghị đến các đại biểu Quốc hội. Ảnh: Phạm Bằng

Ngoài ra, cử tri đề nghị nạo vét bàu Hàn phục vụ sản xuất; xây dựng hệ thống thoát nước tại một số tuyến đường thường xuyên ngập úng; tăng cường kiểm tra, xử lý xe quá khổ, quá tải, xe vận chuyển cát làm rơi vãi trên đường, gây mất an toàn giao thông.

Cử tri xã Thuần Trung cũng đề nghị duy trì các điểm trạm y tế tại các xã cũ để bảo đảm sơ cứu, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân; bổ sung biên chế giáo viên còn thiếu ở các cấp học, đồng thời, hỗ trợ kinh phí chi trả dạy thừa giờ, thừa tiết do thiếu giáo viên.

Cử tri xã Thuần Trung trình bày ý kiến, kiến nghị đến các đại biểu Quốc hội. Ảnh: Phạm Bằng

Về chế độ, chính sách và tổ chức bộ máy, cử tri đề nghị quan tâm chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và cán bộ các hội, đoàn thể ở cơ sở.

Nghiên cứu tăng biên chế cấp xã, bổ sung Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; điều chỉnh tổ chức các phòng chuyên môn, tiền lương và phụ cấp phù hợp với khối lượng công việc.

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Viết Hưng trao đổi, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Võ Thị Nhung trao đổi, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ảnh: Phạm Bằng

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ban, ngành đã trực tiếp trao đổi, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri về các cơ chế, chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp; chế độ, chính sách cho cán bộ thôn, xóm nghỉ do sáp nhập và đang hoạt động;

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Khắc Thận ghi nhận những ý kiến, kiến nghị tâm huyết, thẳng thắn, trách nhiệm của cử tri xã Thuần Trung.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Khắc Thận phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Báo cáo với cử tri về những mục tiêu phát triển của tỉnh trong năm 2026 và nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cho biết, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức nhưng kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực, nổi bật là tăng trưởng GRDP, thu hút đầu tư, thu ngân sách, triển khai các công trình, dự án lớn...

Để đạt được những mục tiêu của năm 2026, trong những tháng cuối năm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cho rằng, cần sự quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị; sự đồng lòng, chung sức của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân.

Cử tri xã Thuần Trung tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Để đạt mục tiêu đó, tỉnh đẩy nhanh tiến độ triển khai, hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm; tăng cường thu ngân sách; đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thu hút đầu tư; tập trung phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân; phòng, chống thiên tai; quan tâm các lĩnh vực văn hóa, xã hội...

Thay mặt các ĐBQH tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Khắc Thận nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời, đề nghị các sở, ngành, xã Thuần Trung tập trung giải quyết các kiến nghị theo thẩm quyền, có lộ trình cụ thể. Những nội dung vượt thẩm quyền, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ báo cáo, kiến nghị Trung ương xem xét, giải quyết.

Cử tri xã Thuần Trung tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Trao đổi các kiến nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cho biết, hiện tỉnh đang tiếp tục nghiên cứu ban hành các cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp như hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn, hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển dược liệu.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu để có chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và cán bộ các hội, đoàn thể ở cơ sở; người có công, người hoạt động kháng chiến. Tập trung giải quyết tài sản, trụ sở dôi dư sau sáp nhập...

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Khắc Thận tặng quà Tết Trung thu đến các cháu thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thuần Trung. Ảnh: Phạm Bằng

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Khắc Thận cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại biểu Quốc hội đã tặng quà Tết Trung thu đến các cháu thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thuần Trung.