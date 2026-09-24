Ông Đào Thanh Trường được bầu làm Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh

Tại kỳ họp, ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Bắc Ninh, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND thành phố trình bày tờ trình giới thiệu nhân sự bầu Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Bắc Ninh trình bày tờ trình giới thiệu nhân sự. Ảnh: Thanh Thắng

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh giới thiệu ông Đào Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh, để HĐND thành phố bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các đại biểu HĐND thành phố đã tiến hành bỏ phiếu theo quy định. Kết quả, 100% đại biểu có mặt tán thành, ông Đào Thanh Trường được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Đào Thanh Trường sinh ngày 29/1/1980, quê quán phường Duy Tân, tỉnh Ninh Bình. Ông có trình độ lý luận chính trị cao cấp, chuyên môn Phó Giáo sư, Tiến sĩ Xã hội học.

Bí thư Thành uỷ Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái tặng hoa chúc mừng ông Đào Thanh Trường tân Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Thanh Thắng

Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh, ông Đào Thanh Trường từng giữ nhiều vị trí tại Đại học Quốc gia Hà Nội như Chủ nhiệm Bộ môn Quản lý Khoa học và Công nghệ, Trưởng khoa Khoa học Quản lý, Viện trưởng Viện Chính sách và Quản lý, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Cũng tại Kỳ họp thứ Nhất, HĐND thành phố Bắc Ninh đã xem xét các tờ trình, dự thảo nghị quyết và biểu quyết thông qua 5 nghị quyết, liên quan đến phân bổ nguồn vốn, hỗ trợ ngân sách cấp xã thực hiện một số dự án, hỗ trợ dự án của Trung đoàn 833/Bộ CHQS thành phố Bắc Ninh và chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Việc bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND thành phố được thực hiện tại kỳ họp đầu tiên của HĐND thành phố Bắc Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031.