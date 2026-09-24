Gia Lai: Thành lập Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh và Đảng bộ HĐND tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai trao quyết định thành lập Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh. Ảnh: UB.

Ngày 24/9, thông tin từ Tỉnh ủy Gia Lai cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị công bố các quyết định về thành lập Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh và Đảng bộ HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo các quyết định được công bố, Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh gồm tổ chức đảng, đảng viên thuộc Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cấp tỉnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 21 người, Ban Thường vụ gồm 7 người. Ông Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 5 người; ông Đinh Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh được chỉ định giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Đảng bộ HĐND tỉnh gồm các tổ chức đảng, đảng viên trong các ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh. Ban Chấp hành gồm 17 người, Ban Thường vụ 5 người. Ông Trương Văn Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 5 người, bà Huỳnh Thúy Vân được chỉ định giữ chức Chủ nhiệm.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc nhấn mạnh, việc thành lập hai Đảng bộ là bước cụ thể hóa chủ trương của Trung ương về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp.

Theo ông Thái Đại Ngọc, đây không đơn thuần là việc sắp xếp lại tổ chức, mà quan trọng hơn là đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, qua đó tạo chuyển biến về chất lượng và hiệu quả hoạt động.

Đối với Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu phải tạo chuyển biến rõ nét về nội dung, phương thức hoạt động; hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát dân, khắc phục tình trạng hành chính hóa, hình thức.

Mặt trận và các đoàn thể cần nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; chủ động nắm chắc tình hình Nhân dân, dân tộc, tôn giáo và những vấn đề phát sinh từ cơ sở để kịp thời phản ánh, tham mưu giải quyết. Qua đó, củng cố đồng thuận xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thực sự trở thành cầu nối tin cậy giữa Nhân dân với cấp ủy, chính quyền.

Đối với Đảng bộ HĐND tỉnh, ông Thái Đại Ngọc yêu cầu tập trung nâng cao chất lượng quyết định và giám sát. Các nghị quyết phải đúng thẩm quyền, sát thực tiễn, có tính khả thi, đáp ứng yêu cầu phát triển và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình cần đi thẳng vào những vấn đề lớn, vấn đề khó, những nội dung cử tri và Nhân dân quan tâm; đồng thời tiếp tục đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết kiến nghị và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị hai Đảng bộ khẩn trương ổn định tổ chức, đưa bộ máy vào hoạt động ngay, bảo đảm liên tục, thông suốt; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Qua đó xây dựng hai Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đóng góp thiết thực vào việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh.