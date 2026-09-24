Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị): Tập huấn kiến thức, kỹ năng thông tin và tuyên truyền thực hiện Đề án 1219

Trong 2 ngày, 48 học viên sẽ được các cán bộ, báo cáo viên có kinh nghiệm trong công tác thông tin, tuyên truyền và hoạt động báo cáo viên giới thiệu một số chuyên đề: Tình hình kinh tế - chính trị, quốc phòng, an ninh trên tuyến biên giới khu vực miền Nam thời gian qua và những nội dung cần định hướng trong công tác thông tin, tuyên truyền thời gian tới.

Tình hình xây dựng nền biên phòng toàn dân; kết quả, kinh nghiệm đối với công tác thông tin, tuyên truyền về nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia tỉnh An Giang.

Phương hướng thời gian tới; kết quả triển khai các chương trình, đề án liên quan công tác thông tin, tuyên truyền về quân sự, quốc phòng thuộc các tỉnh có địa bàn biên giới đất liền Quân khu 9 thời gian qua; yêu cầu và các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu trong thời gian tới.

Đại tá Đỗ Duy Chinh, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn phát biểu khai mạc tập huấn thực hiện Đề án 1219.

Phát biểu khai mạc tập huấn, Đại tá Đỗ Duy Chinh, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn nhấn mạnh: Sau gần 2 năm triển khai Đề án 1219, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, nhất là cơ quan quân sự địa phương các tỉnh, thành phố có biên giới đất liền đã tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp, đạt được những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền nói chung và công tác thông tin, tuyên truyền về quốc phòng, an ninh, dân tộc và chính sách dân tộc trên địa bàn các tỉnh, thành phố có biên giới đất liền nói riêng.

Quang cảnh khai mạc tập huấn.

Để lớp tập huấn đạt mục đích, yêu cầu đề ra, đồng chí Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn yêu cầu Ban tổ chức phải duy trì và điều hành nghiêm túc các nội dung theo đúng chương trình đã xác định. Các đồng chí báo cáo viên bám sát đề cương bài giảng đã được phê duyệt; có phương pháp giới thiệu phù hợp, ngắn gọn, trực quan, gắn giới thiệu, chia sẻ kinh nghiệm với các ví dụ thực tế công tác thông tin, tuyên truyền ở các cơ quan, đơn vị, địa phương ở địa bàn biên giới đất liền khu vực miền Nam bảo đảm sát đối tượng, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ triển khai và vận dụng phù hợp với từng địa bàn.

Đối với các đồng chí học viên phải chấp hành nghiêm thời gian, quy định lớp học; kỷ luật và các quy định của đơn vị sở tại; tích cực học tập, nghiên cứu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm để nắm chắc nội dung, vận dụng, cụ thể hóa phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, cơ quan báo chí sau khi kết thúc tập huấn.

Các đại biểu tham dự khai mạc tập huấn.

Đại tá Đặng Văn Huấn, Trưởng phòng Báo cáo viên, Cục Tuyên huấn trình bày chuyên đề tại lớp tập huấn.

Tiết mục văn nghệ chào mừng khai mạc tập huấn.

Các kiến thức tại lớp tập huấn sẽ góp phần cập nhật kịp thời những chủ trương, quyết sách mới của Đảng, Nhà nước, Quân đội, cung cấp cơ sở chính trị, pháp lý, những thông tin, bài học kinh nghiệm thực tiễn được rút ra trong việc thực hiện Đề án 1219 từ các cơ quan, đơn vị Quân đội thời gian qua, đặc biệt trên địa bàn Quân khu 9.

Việc nghiên cứu, tiếp thu kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên truyền thông qua các chuyên đề, sẽ góp phần giúp các đồng chí học viên nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền thực hiện Đề án 1219 trong thời gian tới ở cơ quan, đơn vị.