Chủ động truyền thông, lan tỏa hình ảnh Việt Nam trong Năm APEC 2027

Chương trình có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố cùng đội ngũ phóng viên, biên tập viên thuộc các cơ quan báo chí, truyền thông trên cả nước.

Quang cảnh Hội nghị tập huấn.

Phát biểu tại buổi tập huấn, đại diện Bộ VHTTDL nhấn mạnh, việc Việt Nam lần thứ ba đăng cai Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC 2027) là sự kiện đối ngoại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là cơ hội để quảng bá hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế, góp phần nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế. Qua đó, góp phần khẳng định Việt Nam là điểm đến tin cậy cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Các đại biểu tham gia Hội nghị tập huấn chụp ảnh lưu niệm.

Hội nghị có sự tham gia của các chuyên gia, giảng viên và báo cáo viên có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thông tin đối ngoại, báo chí, truyền thông và chuyển đổi số. Chương trình tập huấn sẽ cung cấp hệ thống kiến thức toàn diện, chuẩn xác và có chiều sâu về APEC. Từ đó, các đại biểu được tiếp cận bộ kỹ năng xử lý thông tin báo chí, phát huy vai trò của truyền thông số và xây dựng kế hoạch tuyên truyền xuyên suốt sự kiện.