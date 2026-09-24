Mặt trận Hà Nội mang Trung thu ấm áp đến trẻ em nghèo

Bà Bùi Huyền Mai - Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội. Ảnh: Quang Vinh

PV: Thưa bà, Trung thu không chỉ là niềm vui của trẻ nhỏ mà còn là dịp đoàn viên, sẻ chia và lan tỏa tình người. Với những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn hay người dân yếu thế, theo bà, làm thế nào để hơi ấm của Tết Trung thu thực sự đến với mọi người?

Bà Bùi Huyền Mai: Tết Trung thu từ lâu đã trở thành một nét đẹp trong đời sống văn hóa của người Việt Nam. Đây là dịp để mỗi gia đình thêm gắn kết, cộng đồng thêm gần nhau và tinh thần tương thân, tương ái được lan tỏa, đặc biệt là hướng về trẻ em. Vì vậy, một mùa Trung thu thực sự trọn vẹn không chỉ được đo bằng những chương trình lớn hay những phần quà được trao đi, mà quan trọnghơn là không để những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, những gia đình yếu thế cảm thấy mình đứng ngoài niềm vui chung của cộng đồng.

Đây cũng chính là tinh thần xuyên suốt trong Kế hoạch số của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội về việc tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2026, trong đó, nhấn mạnh việc huy động sự chung tay của gia đình, cộng đồng và toàn xã hội; đặc biệt quan tâm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ cận nghèo, trẻ em mồ côi, khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em là nạn nhân chất độc da cam/dioxin và trẻ em tại những địa bàn còn khó khăn.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai tặng quà con công nhân, lao động. Ảnh: Lê Phương.

Theo tôi, muốn các hoạt động thực sự hiệu quả và thiết thực thì trước hết phải đến đúng nơi, gặp đúng người và hiểu đúng nhu cầu. Có em cần một phần quà, có em cần sách vở, phương tiện học tập; có em cần được hỗ trợ lâu dài, được đỡ đầu; nhưng cũng có những em đơn giản cần một không gian vui chơi an toàn, một đêm Trung thu được hòa mình cùng bạn bè và cảm nhận rằng mình được cộng đồng quan tâm.

Vì vậy, vai trò của Mặt trận không chỉ là vận động và trao quà, mà quan trọng hơn là kết nối những tấm lòng, những nguồn lực trong xã hội với những hoàn cảnh thực sự cần được sẻ chia. Mỗi tổ chức, mỗi khu dân cư, mỗi doanh nghiệp, mỗi người dân cùng góp một phần trách nhiệm thì sự quan tâm ấy sẽ tạo thành một vòng tay cộng đồng rộng lớn. Khi đó, Trung thu không chỉ có ánh sáng lung linh của đèn ông sao, mà còn có ánh sáng của tình người, của tinh thần đoàn kết và sẻ chia.

Để hiện thực hóa tinh thần ấy, dịp Trung thu năm 2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội triển khai những hoạt động gì để chăm lo cho trẻ em, các gia đình và người dân có hoàn cảnh khó khăn, thưa bà?

Năm 2026, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội xác định việc chăm lo Tết Trung thu cho trẻ em là một hoạt động có ý nghĩa xã hội sâu sắc, được triển khai đồng bộ từ Thành phố đến cơ sở, với sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên và hệ thống Mặt trận tại 126 xã, phường.

Từ ngày 20/9 đến 25/9/2026, MTTQ các xã, phường phối hợp với chính quyền, Đoàn Thanh niên, các tổ chức chính trị - xã hội và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư tổ chức các hoạt động vui Trung thu phù hợp với điều kiện từng địa bàn như văn hóa, văn nghệ, múa lân - sư - rồng, rước đèn, phá cỗ, trò chơi dân gian, trải nghiệm làm đồ chơi truyền thống…

Qua đó vừa tạo sân chơi an toàn, lành mạnh cho trẻ em, vừa góp phần giáo dục tình yêu quê hương, đất nước và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai và tổ chức Công đoàn trao quà cho con đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Lê Phương.

Ở cấp Thành phố, Mặt trận và các tổ chức thành viên tổ chức các đoàn thăm hỏi, động viên, tặng quà trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em mồ côi, khuyết tật, học sinh nghèo vượt khó, con công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời đến với trẻ em đang được chăm sóc tại các cơ sở trợ giúp xã hội, mái ấm, cơ sở tôn giáo và các cơ sở chăm sóc trẻ em.

Ngày 18/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã hỗ trợ 1.086 suất quà với tổng trị giá 1 tỉ 86 triệu đồng dành tặng học sinh khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang học tập tại 07 trường chuyên biệt trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố.

Cùng với đó, một điểm nhấn trong dịp này là Chương trình “Đêm hội Trăng rằm - Lan tỏa yêu thương” năm 2026, dự kiến tổ chức tại Cung Thiếu nhi Hà Nội. Bên cạnh các hoạt động vui chơi, văn nghệ, rước đèn, phá cỗ, chương trình còn lồng ghép trang bị kỹ năng tự bảo vệ, phòng chống bạo lực, xâm hại, tai nạn, thương tích và kỹ năng sử dụng Internet, mạng xã hội an toàn; đồng thời dành sự quan tâm, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em mồ côi, khuyết tật và trẻ em vượt khó.

Điều chúng tôi mong muốn là tạo nên một chuỗi hoạt động rộng khắp để Trung thu thực sự hiện diện trong từng khu dân cư, từng mái ấm và đến được với những em nhỏ đang cần sự quan tâm nhất.

Điều đáng quý của một phần quà Trung thu có lẽ không chỉ nằm ở giá trị vật chất mà còn ở cảm giác được quan tâm, được sẻ chia. MTTQ Thành phố làm thế nào để việc chăm lo Trung thu đến đúng những hoàn cảnh thực sự cần được quan tâm, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em khuyết tật, mồ côi và các hộ gia đình khó khăn?

Đây là vấn đề chúng tôi đặc biệt quan tâm, bởi nguồn lực dù lớn đến đâu cũng cần được sử dụng đúng nơi, đúng đối tượng và đúng nhu cầu. Vì thế, Kế hoạch năm nay đặt ra yêu cầu rất rõ: việc thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ phải đúng đối tượng, thiết thực, công khai, minh bạch, hạn chế trùng lặp và không để bỏ sót những trường hợp cần được quan tâm.

Màn ca múa nhạc và giao lưu đặc sắc tại chương trình “Vui hội Trăng rằm” dành cho con công nhân, lao động thuộc Công đoàn các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp Hà Nội, Công đoàn xã. Ảnh: Lê Phương

Mặt trận sẽ phát huy lợi thế của mạng lưới rộng khắp tới địa bàn dân cư. Theo đó, MTTQ các xã, phường phối hợp với chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức thành viên và Ban Công tác Mặt trận rà soát, nắm chắc tình hình trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em mồ côi, khuyết tật, trẻ em thuộc hộ cận nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời đối chiếu danh sách để hạn chế trùng lặp hoặc bỏ sót.

Từ Thành phố đến cơ sở, các tổ chức cũng rà soát theo đúng thế mạnh và nhóm đối tượng mình tập hợp: Hội Liên hiệp Phụ nữ quan tâm trẻ em mồ côi và các em trong Chương trình “Mẹ đỡ đầu”; Liên đoàn Lao động chăm lo con công nhân, người lao động khó khăn; Đoàn Thanh niên quan tâm học sinh nghèo vượt khó; các hội của người khuyết tật, trẻ mồ côi, nạn nhân chất độc da cam/dioxin trực tiếp rà soát những trường hợp thuộc phạm vi chăm lo của mình.

Cùng với đó, các hội quần chúng trong hệ thống MTTQ có sự tham gia theo chức năng, nhiệm vụ. Ủy ban MTTQ Thành phố đã chủ động tham mưu, rà soát và tổng hợp thông tin từ sớm, từ đó, xem xét đối tượng, mức hỗ trợ, phương án phân bổ nguồn lực từ Quỹ “Vì người nghèo” và các nguồn xã hội hóa. Cách làm này giúp việc chăm lo không dừng ở việc “có quà để trao”, mà hướng tới trao đúng người, đúng nhu cầu và trao bằng trách nhiệm của cộng đồng, khẳng định sự uy tín và trách nhiệm của hệ thống MTTQ Thành phố.

Thừa bà, từ hoạt động chăm lo dịp Trung thu năm nay, MTTQ thành phố có mong muốn và có cách làm “dài hơi” như thế nào trong việc kết nối cộng đồng, doanh nghiệp, các tổ chức và người dân cùng chăm lo cho những hoàn cảnh yếu thế, khó khăn, để sự sẻ chia không chỉ dừng lại ở một mùa Trung thu?

Quan điểm xuyên suốt của MTTQ Thành phố là chăm lo cho người yếu thế không phải là công việc mang tính thời điểm, càng không chỉ dừng lại ở một phần quà trong ngày lễ, Tết. Điều quan trọng hơn là từ mỗi hoạt động nhân đạo, an sinh xã hội, chúng ta hình thành được những mối liên kết bền vững giữa người cần được hỗ trợ với những tổ chức, cá nhân có khả năng đồng hành.

Dịp này, cùng với quà Trung thu, trong Kế hoạch năm nay khuyến khích các hình thức hỗ trợ thiết thực và lâu dài như trao học bổng, xe đạp, sách vở, phương tiện hỗ trợ học tập, sinh hoạt, nhận đỡ đầu trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt, việc vận động nguồn lực được định hướng ưu tiên những hình thức hỗ trợ có tính bền vững, góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt và phát triển của trẻ em. Về lâu dài, chúng tôi mong muốn tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận như một cầu nối tin cậy giữa cộng đồng, doanh nghiệp, nhà hảo tâm với những hoàn cảnh cần được giúp đỡ; đồng thời tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin để nguồn lực xã hội được phân bổ hợp lý, minh bạch và hiệu quả.

Một phần quà có thể giúp một em nhỏ có một mùa Trung thu vui hơn; nhưng một suất học bổng, một chiếc xe đạp, một chương trình đỡ đầu hay sự đồng hành thường xuyên có thể giúp các em thêm cơ hội học tập và thay đổi tương lai. Đó chính là điều chúng tôi hướng tới: chuyển từ hỗ trợ theo thời điểm sang đồng hành bền vững; từ trao một phần quà sang trao thêm cơ hội và niềm tin.

Niềm vui của các con công nhân, lao động tại chương trình "Vui hội Trăng rằm". Ảnh: Lê Phương.

Nếu coi Trung thu là dịp để mỗi người nhìn thấy nhau nhiều hơn, quan tâm đến nhau nhiều hơn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố muốn gửi thông điệp gì tới các cấp Mặt trận, các tổ chức thành viên và mỗi người dân Thủ đô để cùng góp phần tạo nên một mùa Trung thu ấm áp mà niềm vui không chỉ thuộc về riêng ai?

Tôi mong rằng Trung thu năm nay sẽ là một dịp để mỗi chúng ta nhìn quanh mình nhiều hơn một chút. Trong khu dân cư của chúng ta có thể còn một em nhỏ chưa có điều kiện đón Trung thu trọn vẹn; một trẻ em khuyết tật cần thêm cơ hội hòa nhập; một em nhỏ mồ côi cần một vòng tay đồng hành; một gia đình khó khăn đang cần sự sẻ chia. Đôi khi sự quan tâm không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao, mà từ việc chúng ta nhận ra nhau, lắng nghe nhau và sẵn sàng chia sẻ với nhau.

Tôi đề nghị các cấp Mặt trận, các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tập hợp, kết nối cộng đồng; đưa các hoạt động Trung thu về gần với khu dân cư, gần với trẻ em; tổ chức thiết thực, an toàn, tiết kiệm và đặc biệt quan tâm những em có hoàn cảnh khó khăn. Kế hoạch của MTTQ Thành phố cũng xác định rõ mục tiêu huy động sự chung tay của gia đình, cộng đồng và toàn xã hội để mọi trẻ em được đón Trung thu vui tươi, an toàn, đầm ấm.

Tôi cũng mong các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm và mỗi người dân Thủ đô tiếp tục đồng hành với Mặt trận bằng những việc làm phù hợp với khả năng của mình. Một món quà, một sự đỡ đầu, một hoạt động vui chơi dành cho trẻ em hay đơn giản là sự quan tâm chân thành đều có thể góp phần làm cho cộng đồng trở nên đoàn kết, nghĩa tình hơn.

Tiếp nối phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, chúng tôi cũng sẽ nỗ lực để “không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau”. Thông qua Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể và Nhân dân ở địa bàn dân cư, chúng ta phải kịp thời phát hiện những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ thuộc gia đình khó khăn hoặc có nguy cơ bị bạo lực, xâm hại để kết nối các nguồn lực hỗ trợ.

Mục tiêu cuối cùng là tạo ra một cộng đồng mà ở đó, trẻ em luôn được bảo vệ, được học hỏi, được vui chơi và được lớn lên trong tình yêu thương. Một Thành phố thực sự đáng sống phải là Thành phố mà mỗi đứa trẻ đều cảm thấy an toàn ngay trong ngôi nhà, con ngõ, khu phố và cả không gian số mà các em đang sống mỗi ngày, đó cũng là điều MTTQ Thành phố mong muốn đạt được trong hành trình chung tay xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội.

Trân trọng cảm ơn bà!

Quan điểm xuyên suốt của MTTQ Thành phố là chăm lo cho người yếu thế không phải là công việc mang tính thời điểm, càng không chỉ dừng lại ở một phần quà trong ngày lễ, Tết. Điều quan trọng hơn là từ mỗi hoạt động nhân đạo, an sinh xã hội, chúng ta hình thành được những mối liên kết bền vững giữa người cần được hỗ trợ với những tổ chức, cá nhân có khả năng đồng hành.