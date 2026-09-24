Hạnh Phúc: Đồng hành với người dân giải quyết kiến nghị

Một trong những vấn đề được người dân thôn Bản Công, xã Hạnh Phúc quan tâm thời gian qua là nguồn nước sinh hoạt. Trong quá trình xây dựng khu tái định cư, nguồn nước phục vụ sinh hoạt của hàng chục hộ dân bị ảnh hưởng. Trước thực tế đó, Ban Công tác Mặt trận thôn đã nắm bắt ý kiến, phản ánh đến chính quyền địa phương để có phương án xử lý.

Lãnh đạo MTTQ xã Hạnh Phúc và thôn Bản Công nắm bắt kiến nghị về nguồn nước sinh hoạt.

Sau khi tiếp nhận kiến nghị, các ngành chức năng của xã phối hợp kiểm tra, xác định nguyên nhân và triển khai khắc phục. Nguồn nước sinh hoạt của người dân từng bước được bảo đảm, giúp bà con yên tâm hơn trong cuộc sống.

Bà Phàng Thị Dở, thôn Bản Công cho biết: Sau khi xảy ra việc nguồn nước của các hộ dân bị đất đá vùi lấp, chúng tôi có kiến nghị và được nhanh chóng giải quyết nên người dân rất phấn khởi. Tuy nhiên, người dân mong muốn chính quyền tiếp tục quan tâm đến vấn đề xả thải tại khu tái định cư, qua đó bảo đảm nguồn nước sinh hoạt an toàn, lâu dài cho các hộ dân trong khu vực.

Từ một vấn đề cụ thể trong đời sống, cách làm của Mặt trận ở cơ sở cho thấy hiệu quả của việc gần dân, sát dân. Không chỉ tiếp nhận và phản ánh những kiến nghị chính đáng, cán bộ Mặt trận còn trực tiếp nắm tình hình, phối hợp với chính quyền và theo dõi quá trình giải quyết để người dân được biết, được tham gia và thấy rõ kết quả.

Lãnh đạo MTTQ xã Hạnh Phúc lắng nghe kiến nghị của người dân thôn Bản Công.

Không chỉ đồng hành giải quyết kiến nghị, Mặt trận Tổ quốc xã Hạnh Phúc còn phát huy vai trò tuyên truyền, vận động Nhân dân chung sức xây dựng cơ sở hạ tầng. Tuyến đường dài 2,4 km vào thôn Bản Công là một ví dụ.

Khi chủ trương mở rộng, nâng cấp tuyến đường được triển khai, 20 hộ dân đã tự nguyện hiến hàng nghìn mét vuông đất, góp phần tạo mặt bằng để công trình được thực hiện thuận lợi.

Ông Thào A Hành, người dân thôn Bản Công chia sẻ: Tôi nhận thức rõ tuyến đường bê tông có ý nghĩa quan trọng đối với việc đi lại của người dân, đồng thời mở ra điều kiện thuận lợi hơn để phát triển kinh tế. Vì vậy, khi địa phương vận động, không chỉ gia đình tôi mà nhiều hộ dân trong thôn rất đồng thuận, tự nguyện góp đất để làm đường.

Thực tế cho thấy, khi người dân được lắng nghe, những chủ trương liên quan trực tiếp đến cuộc sống sẽ dễ tạo được sự đồng thuận. Ngược lại, những vấn đề phát sinh nếu không được nắm bắt và giải quyết kịp thời có thể trở thành vướng mắc kéo dài. Bởi vậy, phương châm nghe dân nói, đến tận nơi, cùng dân tháo gỡ và giải thích để dân hiểu đang được xã Hạnh Phúc chú trọng thực hiện.

Lãnh đạo MTTQ xã Hạnh Phúc vận động Nhân dân hiến đất làm đường vào thôn.

Theo ông Trương Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND xã Hạnh Phúc, đối với những nội dung thuộc thẩm quyền, xã tập trung giải quyết ngay; những vấn đề vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Điểm đáng chú ý là từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Mặt trận Tổ quốc xã Hạnh Phúc đã tiếp thu 92 ý kiến, kiến nghị của Nhân dân và chuyển UBND xã xử lý. Đến nay, 100% kiến nghị đã được giải quyết. Con số này không chỉ thể hiện sự chủ động của Mặt trận trong việc làm cầu nối giữa Nhân dân với chính quyền, mà còn cho thấy tinh thần trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong tiếp nhận và xử lý những vấn đề người dân quan tâm.

Ông Lò Văn Tài - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hạnh Phúc cho rằng, để làm tốt vai trò cầu nối, cán bộ Mặt trận phải thường xuyên bám địa bàn, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những ý kiến phản ánh của người dân. Những vấn đề phát sinh cần được tiếp nhận và xử lý kịp thời, để người dân cảm nhận rõ rằng ý kiến của mình được tôn trọng.

Lãnh đạo UBND xã Hạnh Phúc kiểm tra công tác di dân tại thôn Kháo Chu.

Từ những việc làm cụ thể, hiệu quả của công tác dân vận ở Hạnh Phúc không chỉ được đo bằng số lượng kiến nghị được giải quyết, mà còn thể hiện qua sự đồng thuận của người dân trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Khi chính quyền gần dân hơn, Mặt trận sâu sát hơn và người dân chủ động tham gia, nhiều vấn đề từ cơ sở có thêm điều kiện được tháo gỡ ngay từ đầu.

Một kiến nghị được giải quyết thấu đáo có thể chỉ bắt đầu từ một vấn đề rất nhỏ trong cuộc sống, nhưng giá trị tạo ra lại lớn hơn nhiều: đó là sự tin tưởng, đồng thuận và tinh thần cùng chung sức xây dựng quê hương. Từ cơ sở, sự đồng hành giữa chính quyền, Mặt trận và Nhân dân ở Hạnh Phúc đang góp phần xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, vì dân; đồng thời củng cố khối đại đoàn kết, tạo nền tảng để địa phương thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.