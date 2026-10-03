Lắng nghe tiếng nói cử tri

Đúng trọng tâm, rõ trách nhiệm

Trước bối cảnh khối lượng công việc tăng lên, phạm vi quản lý mở rộng, HĐND xã Nam Cửa Việt đã tập trung nâng cao chất lượng các kỳ họp, hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri và phát huy vai trò của đại biểu HĐND xã. Từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, HĐND xã Nam Cửa Việt đã tổ chức 7 kỳ họp, ban hành 31 nghị quyết liên quan trực tiếp đến phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh.

Các nghị quyết của HĐND xã tập trung vào những lĩnh vực trọng tâm, có tác động trực tiếp đến đời sống Nhân dân. Đại biểu HĐND xã từng bước phát huy vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Cử tri xã Nam Cửa Việt phát biểu ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri - Ảnh: S.H

Cùng với việc quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, công tác giám sát của HĐND xã có bước chuyển theo hướng thiết thực, hiệu quả. HĐND xã đã tổ chức 12 cuộc giám sát chuyên đề và giám sát thường xuyên, tập trung vào các lĩnh vực được cử tri quan tâm như quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện chính sách an sinh xã hội và cải cách hành chính. Nội dung giám sát không dừng ở việc nghiên cứu báo cáo, mà kết hợp kiểm tra thực địa, đối thoại trực tiếp với người dân, qua đó nắm bắt thực tế, xác định những vấn đề còn tồn tại và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Hoạt động tiếp xúc cử tri tiếp tục được duy trì nền nếp, từng bước nâng cao chất lượng. Từ ngày 1/7/2025 đến nay, Thường trực HĐND xã đã tổ chức 15 cuộc tiếp xúc cử tri. Qua các cuộc tiếp xúc, HĐND xã đã tiếp nhận 110 ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc 5 nhóm lĩnh vực về đất đai, đầu tư xây dựng hạ tầng, sản xuất nông nghiệp, văn hóa-xã hội và môi trường. Các ý kiến, kiến nghị được tổng hợp, phân loại và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định, góp phần hạn chế phát sinh, kéo dài các vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết ở cơ sở.

Nhờ tăng cường công tác giám sát, tiếp xúc cử tri và theo dõi việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, HĐND xã góp phần đẩy nhanh tiến độ một số công trình, dự án trên địa bàn. Cụ thể, dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn tuyến qua khu vực cầu Cửa Tùng-Cửa Việt, đoạn qua xã Nam Cửa Việt có chiều dài 2,4km, với diện tích đất thu hồi 163.709m2 và 495 lăng, mộ phải di dời. Thời gian qua, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Nam Cửa Việt đã tập trung chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị tham gia tuyên truyền, vận động người dân nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án.

Dự án đường ven biển kết nối Hành lang kinh tế Đông-Tây, giai đoạn 1, đoạn đi qua xã Triệu Bình, Nam Cửa Việt có tổng diện tích đất thu hồi là 61ha với 468 người dân bị ảnh hưởng. Đến nay, 95% mặt bằng đã được bàn giao để phục vụ thi công dự án. Công trình đường trục chính khu bến cảng Cửa Việt kết nối tuyến Quốc lộ 49C vướng công tác giải phóng mặt bằng trong nhiều năm.

Đến nay, các hộ dân đã thống nhất phương án bố trí tái định cư; nhận tiền bồi thường, hỗ trợ. Khu tái định cư thôn Lệ Xuyên với diện tích 2ha, đến nay đã hoàn thành xây dựng các hạng mục và bàn giao đất để người dân xây dựng nhà ở. Khu tái định cư thôn Nam Phước với diện tích 0,8ha, đến nay đã hoàn thành 90% các hạng mục công trình…

Phó Chủ tịch HĐND xã Nam Cửa Việt Nguyễn Văn Phương cho biết, những kết quả trên là thành quả của quá trình đổi mới đồng bộ từ nhận thức đến hành động. Trước hết là sự lãnh đạo của Đảng ủy xã, sự hướng dẫn kịp thời của Thường trực HĐND cấp trên và sự phối hợp chặt chẽ của UBND, Ủy ban MTTQVN cùng các tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn. Qua đó, HĐND xã đã chủ động điều chỉnh phương thức hoạt động, bám sát thực tiễn, lấy hiệu quả phục vụ Nhân dân làm thước đo.

Lắng nghe dân nói, làm điều dân cần

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nam Cửa Việt Vũ Thành Công cho biết, trong nhiệm kỳ 2026-2031, HĐND xã Nam Cửa Việt đề ra các giải pháp trọng tâm để tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động, trong đó tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của HĐND; đồng thời rà soát, hoàn thiện các quy định liên quan, bảo đảm HĐND có đủ thẩm quyền và điều kiện thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, HĐND xã tiếp tục nâng cao chất lượng đại biểu theo hướng tăng cường trách nhiệm, năng lực hoạt động và khả năng thực hiện nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND.

HĐND xã Nam Cửa Việt đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri theo hướng mở rộng thành phần, đối tượng để cử tri có điều kiện bày tỏ nguyện vọng của mình; thường xuyên tổ chức giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Thường trực HĐND xã, các ban, tổ đại biểu và đại biểu HĐND xã tích cực theo dõi, đôn đốc, phối hợp chặt chẽ với UBND xã trong phân loại, giải quyết, trả lời cử tri, bảo đảm các ý kiến, kiến nghị được xem xét, giải quyết hoặc trả lời rõ ràng, đúng thẩm quyền và thời gian quy định.

Trong những tháng còn lại của năm 2026, HĐND xã Nam Cửa Việt thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó chú trọng công tác chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ các kỳ họp, bảo đảm đúng thời gian và quy định; tăng cường giám sát, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền, bảo đảm các kiến nghị được xem xét, xử lý và thông tin kết quả đến cử tri; chủ động nắm bắt tình hình, phối hợp xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trên địa bàn, nhất là những vụ việc được cử tri và Nhân dân quan tâm.

Thực tiễn tại xã Nam Cửa Việt cho thấy, việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND cấp xã góp phần tăng cường sự gắn kết giữa chính quyền với Nhân dân, nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ ở cơ sở. Đây là một trong những yếu tố góp phần để mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, hướng tới xây dựng chính quyền cơ sở gần dân, sát dân và phục vụ Nhân dân.