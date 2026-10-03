Kiến nghị bỏ thi tốt nghiệp THPT 'đáng xem xét, suy nghĩ'

Sáng nay, ông Lê Quang Mạnh, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cùng tổ đại biểu đơn vị bầu cử số 7, đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM có cuộc tiếp xúc với cử tri các xã, phường Xóm Chiếu, Khánh Hội, Vĩnh Hội, Tân Hưng, Cát Lái, Tân Mỹ, Tân Thuận, Phú Thuận, Nhà Bè, Hiệp Phước, Cần Giờ, Bình Khánh, An Thới Đông và Thạnh An.

Giáo dục là lĩnh vực được cử tri nêu nhiều ý kiến, tập trung vào câu chuyện sách giáo khoa, trường lớp, đội ngũ giáo viên, an toàn thực phẩm học đường và kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Toàn cảnh cuộc tiếp xúc cử tri

Cử tri Trần Văn Sơn cho biết, câu chuyện sách giáo khoa là vấn đề nhiều phụ huynh quan tâm. Ông đề nghị công khai danh mục sách bắt buộc và sách tham khảo để phụ huynh chủ động lựa chọn; nghiên cứu cơ chế tái sử dụng sách qua thư viện, sách dùng chung, trao đổi, quyên góp và hỗ trợ gia đình khó khăn.

Ông cũng đề nghị quy hoạch trường lớp dài hạn theo tốc độ tăng dân số cơ học, bố trí giáo viên phù hợp quy mô học sinh từng địa bàn và giảm thủ tục hành chính không cần thiết. Về an toàn thực phẩm, ông kiến nghị giám sát toàn chuỗi cung ứng suất ăn bán trú, ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc, thiết lập kênh tiếp nhận phản ánh và làm rõ trách nhiệm từng khâu khi xảy ra sự cố.

Cử tri Nguyễn Xuân Mừng phản ánh việc in ấn, cung ứng sách giáo khoa còn thiếu phối hợp, chưa sát nhu cầu của các trường và đề nghị Bộ GD-ĐT xác định rõ trách nhiệm, xử lý công khai.

Ông kiến nghị bỏ kỳ thi tốt nghiệp phổ thông vì việc tốt nghiệp lớp 12 hiện chỉ cấp giấy chứng nhận, trong khi kỳ thi tốn kém và gây áp lực. Theo ông, các trường đại học có thể tự tuyển sinh theo nhu cầu, còn người không học đại học, cao đẳng có thể lựa chọn học nghề.

Các cử tri nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc

Cử tri cũng đề nghị khẩn trương rà soát nội dung sách giáo khoa các môn xã hội ở bậc tiểu học nhằm bảo đảm giáo dục đạo đức, lòng yêu nước của học sinh.

Sách giáo khoa, thi tốt nghiệp THPT được cử tri cả nước quan tâm

Lắng nghe các ý kiến, ông Lê Quang Mạnh, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, giáo dục, y tế, an sinh xã hội là những lĩnh vực ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân, được cử tri phản ánh rất đa dạng. Ông đề nghị các sở, ban ngành tiếp tục quan tâm, xử lý kịp thời những vấn đề thuộc phạm vi TPHCM.

Về sách giáo khoa, ông Mạnh cho rằng đây là vấn đề được cử tri cả nước quan tâm, trong đó TPHCM có thời điểm thiếu sách khi năm học mới bắt đầu. Theo ông, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cũng đã có chỉ đạo kỹ về nội dung này.

Nội dung thiếu sách giáo khoa được nhiều cử tri phản ánh. Ảnh Phước Sáng

Ở cấp quốc gia, Chính phủ đã ban hành nghị quyết về cung ứng sách giáo khoa; Luật Giáo dục (sửa đổi) cũng giao Chính phủ quy định việc bảo đảm miễn phí sách giáo khoa cho học sinh. Ông Mạnh khẳng định chủ trương này là đúng, song việc in ấn, dự báo nhu cầu chưa kịp thời, dẫn đến tình trạng như cử tri phản ánh. Ông đồng tình cần giải quyết căn cơ vấn đề này trong các năm học tới.

Tổng Thư ký Quốc hội cho biết, Chính phủ đã chỉ đạo làm rõ trách nhiệm: Bộ GD-ĐT đã nhận trách nhiệm về việc thiếu sách, Bộ Công an và Bộ Công Thương được giao nhiệm vụ xác minh, kiểm tra theo chức năng, phối hợp làm rõ các nội dung trong kết luận thanh tra.

Chính phủ cũng yêu cầu, Bộ GD-ĐT xây dựng cơ chế, giải pháp để không tái diễn tình trạng thiếu sách. Theo báo cáo gần đây của Bộ, hàng triệu bản sách đã được in và đưa đến các địa phương.

Ông Lê Quang Mạnh, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội phản hồi các kiến nghị của cử tri

Ông Mạnh nhận định vấn đề cốt lõi là xây dựng cơ chế xác định nhu cầu, chuẩn bị phương án, in ấn và phân phối sách đến đúng đối tượng trước thời điểm khai giảng.

Về kiến nghị liên quan kỳ thi tốt nghiệp THPT, ông cho rằng đề xuất của cử tri Nguyễn Xuân Mừng "đáng suy nghĩ, đáng xem xét", đây cũng là nội dung cử tri rất quan tâm.

Quốc hội đã triển khai nhiều đoàn giám sát; Ủy ban Văn hóa và Xã hội cũng yêu cầu báo cáo về những bất cập và giải pháp cải cách tổ chức kỳ thi. Thời gian tới, đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM sẽ tiếp tục theo dõi, chuyển ý kiến cử tri, trong đó có kiến nghị của ông Mừng, đến lãnh đạo Ủy ban Văn hóa và Xã hội và Bộ GD-ĐT để nghiên cứu, cải tiến phù hợp.

Về ý kiến liên quan nhân viên phục vụ và nhân sự hỗ trợ tại các trường công lập, ông Mạnh cho biết, nhóm này hiện được hưởng phụ cấp theo Nghị định 68 và Nghị định 161. Tổ đại biểu sẽ ghi nhận đầy đủ các ý kiến về thời hạn hợp đồng và chế độ ổn định, sau đó chuyển đến cơ quan chức năng và theo dõi việc giải quyết, phản hồi cử tri.

Phước Sáng