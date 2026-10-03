Chiều 3/10, tại phường Bình Thủy (TP. Cần Thơ), Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ tiếp xúc cử tri các phường Bình Thủy, Long Tuyền và Thới An Đông trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Các kiến nghị cho thấy vấn đề từ cơ sở gắn với yêu cầu hoàn thiện chính sách, nâng chất lượng quản lý, tạo dư địa phát triển.

Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI của Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ.

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ; ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; ông Hoàng Anh Công, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội cùng các đại biểu thuộc Đoàn ĐBQH TP. Cần Thơ.

Cùng dự có ông Đồng Văn Thanh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ; ông Trương Cảnh Tuyên - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ.

Cử tri khu vực 5, phường Thới An Đông kiến nghị về chế độ, chính sách và đãi ngộ đối với cán bộ, công chức cấp cơ sở tại hội nghị.

Tại hội nghị, cử tri phường Bình Thủy kiến nghị bổ sung quy định bảo vệ thanh thiếu niên trên không gian mạng, nhất là kiểm soát nội dung, thông tin xấu, độc và hạn chế tiếp cận nội dung không phù hợp lứa tuổi. Cử tri đồng thời đề nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù cho TP. Cần Thơ về nguồn lực đầu tư, hạ tầng giao thông kết nối vùng, logistics, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, thu hút đầu tư và phát triển nguồn nhân lực.

Cử tri phường Long Tuyền kiến nghị Quốc hội, ngành Nông nghiệp và Môi trường sớm hoàn chỉnh, số hóa bản đồ, xác định ranh giới, mốc giới thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; có quy định để người dân được chỉnh lý vị trí đất thổ cư.

Ông Nguyễn Duy Ngọc Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, phát biểu tại hội nghị.

Cử tri phường Thới An Đông kiến nghị tháo gỡ khó khăn về quy hoạch, đất đai, thủ tục đầu tư và phát triển hạ tầng; tạo điều kiện khai thác hiệu quả quỹ đất, thu hút các dự án phù hợp với quy hoạch. Cử tri cũng đề nghị chế độ tiền lương, phụ cấp phù hợp đối với cán bộ, công chức, viên chức cấp xã và các chi, tổ hội, tổ tự quản ở khu dân cư.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận những nỗ lực, kết quả phát triển của TP. Cần Thơ thời gian qua. Trao đổi về bảo vệ thanh, thiếu niên trên không gian mạng, ông Nguyễn Duy Ngọc cho rằng cần tiếp tục hoàn thiện các quy định nhằm bảo đảm an toàn cho thanh, thiếu niên.

Quang cảnh tại hội nghị.

Về phát triển dữ liệu, ông Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh đây không chỉ là trách nhiệm của cơ quan Nhà nước mà cần sự tham gia của người dân. Đối với dữ liệu từ hồ sơ giấy, cần tổng hợp, phân tích, rà soát, chỉnh lý, ưu tiên số hóa để đưa vào các bộ dữ liệu theo từng chuyên ngành, lĩnh vực.

Về phát triển nông nghiệp, ông Nguyễn Duy Ngọc cho rằng nước ta có lợi thế nhưng việc ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất còn những hạn chế. Do đó, cần tiếp tục ứng dụng khoa học, công nghệ, phát triển chế biến, nâng cao năng suất, chất lượng, đáp ứng yêu cầu thị trường.

Đại biểu chụp ảnh chung tại hội nghị.

Đề cập nhiệm vụ phát triển TP. Cần Thơ thời gian tới, ông Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh thành phố cần tiếp tục phân tích, đánh giá từng lĩnh vực, xác định rõ lợi thế để tập trung phát triển, đồng thời quan tâm giải quyết các dự án kéo dài, sớm đưa vào hoạt động, phát huy nguồn lực cho phát triển.

Ông Nguyễn Duy Ngọc mong muốn cử tri tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng nhận diện khó khăn, điểm nghẽn, đóng góp ý kiến cho sự phát triển của TP. Cần Thơ. Những vấn đề thuộc thẩm quyền thành phố sẽ được đề nghị xem xét, giải quyết; vấn đề thuộc trách nhiệm Trung ương sẽ được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền, đồng thời theo dõi, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị hợp lý của cử tri.

Những ý kiến từ cơ sở là cơ sở để các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát chính sách, xử lý vướng mắc về đất đai, hạ tầng, dữ liệu và nguồn lực, góp phần tạo điều kiện cho TP. Cần Thơ phát triển.