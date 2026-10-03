Vĩnh Long tập trung nguồn lực cho cao điểm 90 ngày đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Nhằm thực hiện tốt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy và HĐND tỉnh Vĩnh Long đang từng bước nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Kế hoạch cao điểm 90 ngày đã được triển khai đồng bộ, xuyên suốt từ cấp tỉnh đến tận cơ sở (xã, phường), gắn liền với nhiệm vụ chính trị trọng tâm những tháng cuối năm.

Để đảm bảo kế hoạch đạt hiệu quả cao nhất, Vĩnh Long yêu cầu các cơ quan, đơn vị quán triệt và thực hiện nghiêm nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả. Lãnh đạo tỉnh kiên quyết chấn chỉnh, khắc phục triệt để tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong công việc.

Khán đài đua ghe Ngo 160 tỷ đồng, 4.000 chỗ ngồi tại Bình Phú, Vĩnh Long (Ảnh: Trí Trần)

Đối với các chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án, nhiệm vụ cấp bách hiện nay là phải rà soát cụ thể từng công trình, dự án; xác định chính xác số vốn còn lại, lên biểu đồ tiến độ theo từng mốc thời gian. Từng cá nhân, lãnh đạo sẽ được phân công trực tiếp phụ trách dự án và phải đăng ký kết quả thực hiện. Đây sẽ là “thước đo” để theo dõi, kiểm tra và đánh giá trách nhiệm.

Đến nay, tỉnh Vĩnh Long cũng đã vạch ra lộ trình giải ngân cụ thể từ nay đến khi tổng kết chiến dịch vào 31/01/2027. Cụ thể, đến ngày 31/10/2026 (cao điểm đợt 1) phải đạt 70%; đến 30/11/2026 (cao điểm đợt 2) đạt 80%; đến 31/12/2026 (cao điểm đợt 3) đạt 90% và chốt mốc 31/01/2027 phải hoàn thành 100% kế hoạch vốn đầu tư công. Kết quả này sẽ được Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp đánh giá để gắn với công tác thi đua, khen thưởng; kịp thời biểu dương các mô hình hay, cách làm hiệu quả, đồng thời xử lý nghiêm các cá nhân, tập thể không hoàn thành nhiệm vụ.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long trực tiếp xuống kiểm tra các công trình thuộc dự án đầu tư công (Ảnh: Trí Trần)

Bên cạnh yếu tố con người, công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường và hỗ trợ tái định cư được Vĩnh Long xác định là "chìa khóa" để đẩy nhanh tiến độ. Tỉnh yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và xử lý dứt điểm các dự án đang chậm trễ do vướng mặt bằng. UBND các xã, phường cùng cơ quan thực hiện nhiệm vụ bồi thường phải tăng cường đối thoại, tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận bàn giao đất, tuyệt đối không để khiếu nại kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Dự án cầu Ba Lai 8 đang đẩy nhanh tiến độ, hướng tới mục tiêu hoàn thành sớm (Ảnh: Trí Trần)

Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các Sở, ban, ngành cũng được đặt lên hàng đầu. Sở Tài chính đóng vai trò then chốt trong việc theo dõi, rà soát và tham mưu điều chuyển vốn linh hoạt. Các đề xuất điều chuyển từ chủ đầu tư sẽ được xem xét và xử lý ngay lập tức, không chờ đến kỳ rà soát định kỳ. Dòng vốn sẽ được ưu tiên rót từ các dự án giải ngân thấp, chậm tiến độ sang các dự án đang triển khai tốt, có nhu cầu bổ sung vốn.

Song song đó, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi Trường cùng Sở Công Thương sẽ chủ động tháo gỡ các khó khăn về xây dựng, đất đai và vật liệu. Đặc biệt, công tác theo dõi thị trường, kiểm soát giá cả vật liệu xây dựng sẽ được siết chặt. Các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá sẽ bị xử lý nghiêm minh, đảm bảo nguồn cung vật tư ổn định để các nhà thầu yên tâm thi công, góp phần đưa chiến dịch "90 ngày đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công" của tỉnh Vĩnh Long về đích thắng lợi.