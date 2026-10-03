Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc: Gỡ xong thủ tục, dự án phải thực sự chuyển động

Giải quyết xong thủ tục chưa phải đích đến

Chiều 3/10, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự lễ tái khởi động Khu đô thị sinh thái Golden Hills và động thổ Trường Mầm non Khởi Nguyên tại Đà Nẵng.

Golden Hills được tái khởi động sau hơn một thập kỷ gián đoạn, khi những vướng mắc liên quan quy hoạch, đất đai và thủ tục đầu tư từng bước được tháo gỡ.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc đánh giá Đà Nẵng đang duy trì đà tăng trưởng tích cực, đồng thời được Trung ương trao nhiều cơ chế, chính sách đặc thù để mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu tại lễ tái khởi động Khu đô thị sinh thái Golden Hills.

Trong đó có các cơ chế liên quan khu thương mại tự do, phát triển đô thị theo định hướng giao thông, trung tâm tài chính quốc tế và tổ chức chính quyền đô thị. Yêu cầu đặt ra là thành phố phải cụ thể hóa các cơ chế này thành động lực tăng trưởng mới.

Song song với việc thu hút các dự án mới, Đà Nẵng còn phải xử lý những dự án tồn đọng nhiều năm, tránh để đất đai, vốn đầu tư và các nguồn lực tiếp tục bị lãng phí.

Golden Hills là một trong những trường hợp như vậy. Dự án trước đây có tên Khu đô thị mới Quan Nam - Thanh Tú, được UBND thành phố Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2010. Quá trình triển khai sau đó phát sinh nhiều thay đổi liên quan quy hoạch, ranh giới, giao đất và thủ tục đầu tư, khiến dự án kéo dài nhiều năm chưa thể hoàn thành.

Phó Thủ tướng nhìn nhận việc dự án được tái khởi động là kết quả quá trình thực hiện các chủ trương, cơ chế nhằm xử lý những dự án tồn đọng, đưa nguồn lực trở lại phục vụ phát triển.

Trên cả nước, nhiều dự án sau khi được tháo gỡ đã trở lại hoạt động, qua đó góp phần chống lãng phí, giải phóng nguồn lực và tạo thêm động lực tăng trưởng.

Tại Đà Nẵng, thời gian qua thành phố đã xử lý hơn 300 dự án khó khăn, vướng mắc. Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục tập trung giải quyết dứt điểm những trường hợp còn lại.

Tuy nhiên, ông lưu ý gỡ xong thủ tục chưa đồng nghĩa nguồn lực đã thực sự được đưa vào phát triển.

Giải quyết xong các thủ tục mà nhà đầu tư lại không đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh thì cũng chưa đạt được yêu cầu, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Yêu cầu đặt ra là sau khi các điểm nghẽn được tháo gỡ, dự án phải thực sự chuyển động, hình thành công trình cụ thể, tạo giá trị cho người dân và đóng góp vào phát triển địa phương.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu chính quyền Đà Nẵng chủ động hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình triển khai, không để các cơ chế tháo gỡ tiếp tục bị chậm lại vì thủ tục hành chính. Việc xử lý phải đồng thời xác định rõ trách nhiệm của từng bên.

Dự án Golden Hills được tái khởi động sau hơn một thập kỷ gián đoạn vì nhiều vướng mắc về quy hoạch, đất đai và thủ tục đầu tư.

Phó Thủ tướng lưu ý quá trình tháo gỡ các dự án tồn đọng phải thực hiện đúng quy định, không để việc xử lý những vướng mắc cũ làm phát sinh sai phạm mới.

Các bộ, ngành được đề nghị tiếp tục phối hợp với Đà Nẵng trong quá trình thực hiện những cơ chế đã được Quốc hội, Chính phủ ban hành. Nhà đầu tư phải hoàn thiện hồ sơ pháp lý, thực hiện nghĩa vụ tài chính, bảo đảm chất lượng, tiến độ công trình và quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan.

Sau khơi thông thủ tục là áp lực về tiến độ

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, trong quá trình phát triển, thành phố có nhiều dự án tồn đọng, kéo dài, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư.

Theo ông Hùng, các cơ chế đặc thù của Trung ương đã tạo cơ sở pháp lý để thành phố xử lý các vướng mắc. Thành phố rà soát, phân định trách nhiệm, xác định tiến độ và tập trung giải quyết từng vấn đề cụ thể.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ về khơi thông nguồn lực đầu tư bị ách tắc.

Việc tái khởi động dự án mở ra kỳ vọng mới, khơi thông nguồn lực đầu tư bị ách tắc lâu nay, ông Hùng nói.

Ông Nguyễn Duy Kiên, Chủ tịch Tập đoàn KITA Group, nhìn nhận, việc tái khởi động đánh dấu thời điểm Golden Hills có thể tiếp tục triển khai sau hơn một thập kỷ gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Việc dự án được tiếp tục thực hiện là kết quả của quá trình tháo gỡ từ các cơ quan Trung ương, chính quyền địa phương cùng sự tham gia của các đơn vị liên quan.

Ông Nguyễn Duy Kiên, Chủ tịch Tập đoàn KITA Group, nhấn mạnh điều quan trọng sau lễ tái khởi động là những công việc thực tế được triển khai tại Golden Hills.

Ông Kiên xác định giai đoạn sau tái khởi động không chỉ là tiếp tục xây dựng những hạng mục còn dang dở mà quan trọng hơn là đưa dự án trở lại tiến độ thực tế.

"Sau buổi lễ ngày hôm nay, điều quan trọng không phải là chúng tôi nói gì về Golden Hills, mà là chúng tôi sẽ làm được gì cho Golden Hills", ông Kiên nói.

Khu đô thị sinh thái Golden Hills có quy mô hơn 330 ha tại khu vực Tây Bắc Đà Nẵng. Mới đây, UBND thành phố Đà Nẵng đã chấp thuận chủ trương đầu tư để điều chỉnh dự án, với tổng mức đầu tư được tăng lên gần 15.500 tỷ đồng.

Các phương tiện thi công đã được bố trí tại công trường sau lễ tái khởi động dự án.

Sau quá trình rà soát, UBND thành phố ban hành Quyết định số 2923/QĐ-UBND cho phép tiếp tục giao đất, cho thuê đất để triển khai dự án. Đây là cơ sở để các bên tiếp tục thực hiện những thủ tục liên quan đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường và các nghĩa vụ theo quy định.

Chủ đầu tư dự án là Công ty cổ phần Trung Nam, đơn vị phát triển là Công ty cổ phần Tập đoàn KITA Group. Tại lễ tái khởi động, tên thương mại KITA Danera Bay được giới thiệu cho dự án.

Cùng ngày, Trường Mầm non Khởi Nguyên được động thổ, trở thành công trình đầu tiên được triển khai trong giai đoạn tiếp theo của dự án.