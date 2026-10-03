Sơ kết hoạt động 9 tháng đầu năm của Hội đồng giám sát xổ số và các quỹ của tỉnh

Tham dự có đồng chí Hà Nhật Lệ, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, Văn phòng UBND tỉnh.

Trong 9 tháng đầu năm, Hội đồng giám sát xổ số tỉnh duy trì công tác giám sát việc tổ chức quay mở thưởng; kiểm tra, giám sát việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hóa vé không tiêu thụ hết, xác nhận doanh thu và kết quả trả thưởng. Tổng doanh thu các loại hình xổ số của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Cao Bằng ước đạt trên 64 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 13 tỷ đồng, bằng 83% chỉ tiêu được giao.

Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh tổng nguồn vốn hoạt động hơn 21 tỷ đồng; Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh được giao thực hiện 63 nhiệm vụ khoa học, công nghệ với tổng kinh phí trên 19 tỷ đồng, đã cấp tạm ứng gần 4 tỷ đồng cho 12 nhiệm vụ, đạt 21%.

Quỹ phát triển đất tỉnh ứng hơn 25,3 tỷ đồng cho 2 dự án. Tuy nhiên, một số dự án còn chậm triển khai, giải ngân; việc đấu giá đất, thu tiền sử dụng đất chưa bảo đảm tiến độ hoàn trả vốn ứng.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận giải pháp tháo gỡ khó khăn, thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, trong đó, xác định Hội đồng giám sát xổ số và các quỹ tiếp tục hoàn thiện quy chế hoạt động, kiện toàn bộ máy, khảo sát nhu cầu vốn, chuẩn bị triển khai cho vay khi đủ điều kiện; tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ dự án, giải ngân và xây dựng kế hoạch ứng vốn năm 2027…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lương Tuấn Hùng đề nghị các thành viên Hội đồng giám sát xổ số tỉnh và tổ giúp việc chủ động nắm tình hình, rà soát nhiệm vụ, kịp thời trao đổi, giải quyết các vấn đề phát sinh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lương Tuấn Hùng phát biểu kết luận hội nghị.

Giao Sở Tài chính thẩm định nội dung sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc và chế độ thù lao đối với Hội đồng giám sát xổ số tỉnh và tổ giúp việc; rà soát việc sắp xếp trụ sở; làm việc với cơ quan liên quan thuộc Bộ Tài chính về lộ trình sáp nhập Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Cao Bằng vào Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott), báo cáo UBND tỉnh xem xét trước ngày 15/10/2026. Xây dựng cơ chế tài chính của Quỹ phát triển đất tỉnh; trao đổi, làm rõ việc hoàn trả vốn ứng và chi phí quản lý vốn ứng đối với các dự án đã hoàn thành.

Các sở, ngành liên quan tiếp tục phối hợp, hướng dẫn kiện toàn các chức danh của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh. Văn phòng UBND tỉnh tham mưu trình UBND tỉnh sửa đổi điều lệ tổ chức, hoạt động và kiện toàn bộ máy Quỹ phát triển đất tỉnh theo điều lệ. Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, tham mưu về sự cần thiết duy trì hoạt động và tổ chức bộ máy Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/10/2026.