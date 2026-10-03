Lắp hệ thống bơm, xả chất thải không qua xử lý, trại heo bị phạt 70 triệu đồng

Ngày 3/10, ông Lê Quang Chính - Chủ tịch UBND xã Kon Braih (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, địa phương đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh Măng Đen, do bà Phan Thị Ánh Loan làm đại diện.

Theo đó, ngày 17/9, Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường xã Kon Braih kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường tại dự án đầu tư trại nuôi heo gia công Măng Đen (thuộc thôn 12, xã Kon Braih). Dự án có công suất thiết kế 2.400 con/lứa, diện tích hơn 22.536m².

Khu vực trại heo Măng Đen tại xã Kon Braih.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hộ kinh doanh lắp đặt thiết bị, đường ống bơm hút, xả chất thải không qua xử lý ra môi trường. Lượng chất thải này dự kiến được bơm tưới cây trong phần đất của hộ kinh doanh, không buôn bán, tặng cho.

Cơ sở cũng bị xác định vận hành không đúng quy trình xử lý chất thải; xây lắp không đúng công trình xử lý chất thải theo hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

Cụ thể, bể khử trùng 900m³ và bể lắng 1.500m³ theo hồ sơ phải xây bằng bê tông nhưng thực tế chỉ đắp thành hồ đất. Các hạng mục bể chứa, bể lắng, hồ sinh học cũng được xác định chưa xây dựng, lắp đặt đúng quy mô, thể tích đã đăng ký.

Ngày 29/9, UBND xã Kon Braih ban hành Quyết định số 737/QĐ-XPHC xử phạt hộ kinh doanh Măng Đen 70 triệu đồng về hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Ngoài phạt tiền, hộ kinh doanh bị buộc tháo dỡ máy, đường ống bơm, xả nước thải để tưới cây khi chưa được xử lý đúng quy trình; đồng thời thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường.

Một hồ xử lý chất thải tại trại heo Măng Đen.

UBND xã Kon Braih cũng yêu cầu bà Phan Thị Ánh Loan là đại diện của chủ hộ kinh doanh phải sửa chữa, xây dựng đúng các hạng mục công trình, hồ, bể chứa nước thải, chất thải theo quy mô, kích thước và nội dung đã đăng ký, cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt.

Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là 45 ngày kể từ ngày nhận quyết định.