Lào Cai ban hành kế hoạch triển khai thực hiện phát triển văn hóa

Theo , tỉnh Lào Cai xác định phát triển văn hóa gắn với xây dựng con người, gia đình và môi trường văn hóa lành mạnh; tập trung nguồn lực đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với đặc thù miền núi, biên giới.

Khu thiết bị thể dục thể thao ngoài trời được lắp đặt ở vị trí thuận tiện tại tiểu công viên Phố Mới. Ảnh Ngọc Bằng

Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao theo hướng đồng bộ, hiện đại; bảo đảm 100% chính quyền địa phương 2 cấp và lực lượng vũ trang có thiết chế văn hóa đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa; khoảng 90% thiết chế văn hóa cơ sở hoạt động thường xuyên, hiệu quả; 70% xã vùng cao có ít nhất một mô hình không gian văn hóa cộng đồng hoạt động hiệu quả và 60% thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số duy trì sinh hoạt văn hóa truyền thống định kỳ.

Cùng với đó, nâng chỉ số hạnh phúc của người dân đạt từ 72% trở lên; tỷ lệ người dân đọc sách thường xuyên đạt 80% và tỷ lệ người dân tham gia luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên đạt 43,5%.

Tỉnh phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ người dân tham gia luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên đạt 43,5%. Ảnh Ngọc Bằng

Theo kế hoạch, tỉnh sẽ đầu tư xây dựng 3 làng văn hóa truyền thống dân tộc gắn với phát triển du lịch cộng đồng; 100% thôn, tổ dân phố có câu lạc bộ văn hóa - nghệ thuật, câu lạc bộ thể dục, thể thao hoạt động hiệu quả.

Phấn đấu xây dựng hồ sơ 1 di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, 1 di tích quốc gia đặc biệt, 1 di tích quốc gia, 6 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và 5 di tích xếp hạng cấp tỉnh. Đồng thời, thực hiện số hóa 100% di tích quốc gia đặc biệt, 80% di tích quốc gia, 100% di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và 80% di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Công viên Nhạc Sơn được cải tạo, sửa chữa hạng mục hệ thống chiếu sáng và cảnh quan được sáng hơn, đẹp hơn rất thích hợp cho mọi người đến tập thể dục đi bộ. Ảnh Ngọc Bằng

Trọng tâm của chương trình là bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa. Chương trình cũng chú trọng phát triển công nghiệp văn hóa, khai thác tiềm năng về văn hóa, con người, di sản và du lịch để hình thành các sản phẩm, dịch vụ có giá trị và khả năng cạnh tranh.