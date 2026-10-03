Chính phủ giao gần 900.000 căn nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho các địa phương

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Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 303/NQ-CP về việc giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho các địa phương giai đoạn 2026 - 2030. Nghị quyết được ban hành khi nguồn cung nhà ở xã hội vẫn còn thiếu, trong khi nhu cầu về nhà ở cho thuê với mức giá phù hợp của người lao động tiếp tục ở mức cao.

Theo nghị quyết, Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu hoàn thành hoặc vượt chỉ tiêu đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê dành cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp.

Để thực hiện mục tiêu này, tổng chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê được giao cho các địa phương trong giai đoạn 2026 - 2030 là 899.857 căn. Trong đó, 708.834 căn là chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua; 191.023 căn là chỉ tiêu phát triển nhà ở cho thuê.

Nhà ở cho thuê được Chính phủ xác định là một cấu phần quan trọng trong phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2026 - 2030. Bên cạnh nhà ở để bán, phân khúc này sẽ được ưu tiên phát triển trong dài hạn, nhất là tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế, các khu vực phát triển theo định hướng giao thông công cộng (TOD), vùng động lực và các hành lang kinh tế quan trọng.

Chính phủ yêu cầu ưu tiên bố trí quỹ đất sạch và nguồn vốn ngân sách nhà nước thông qua Quỹ nhà ở của địa phương để phát triển nhà ở cho thuê. Cùng với nguồn lực nhà nước, các địa phương được yêu cầu huy động nguồn lực xã hội, trong đó khuyến khích các doanh nghiệp bất động sản có năng lực, kinh nghiệm và trách nhiệm xã hội tham gia phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê.

Đối với các địa phương, Chính phủ yêu cầu căn cứ chỉ tiêu được giao để đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, đồng thời rà soát các dự án đã có trong quy hoạch và Chương trình phát triển nhà ở cấp tỉnh để tổ chức triển khai, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu.

Với các dự án nhà ở xã hội đã khởi công, địa phương phải đôn đốc chủ đầu tư tập trung nguồn lực, quyết tâm hoàn thành trong năm 2026. Đồng thời, các địa phương được yêu cầu nghiên cứu, chỉ đạo chủ đầu tư tăng chỉ tiêu nhà ở xã hội cho thuê, cho thuê mua và giảm tỷ trọng nhà ở xã hội để bán.

Cùng với đó, địa phương phải tổ chức lập, phê duyệt danh mục vị trí các khu đất đã được xác định để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; bố trí đủ quỹ đất tại những vị trí thuận lợi, có hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ. Chính phủ cũng yêu cầu xây dựng cơ chế khuyến khích các nhà đầu tư đã có quỹ đất sạch phù hợp quy hoạch, đáp ứng yêu cầu về hạ tầng và có đủ năng lực tài chính tham gia đề xuất dự án.

Nghị quyết 303/NQ-CP đồng thời yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính đối với lĩnh vực này, đưa các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê vào nhóm “luồng xanh”, “luồng ưu tiên”. Các quy trình về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng và môi trường được yêu cầu thực hiện đồng bộ, song song nhằm rút ngắn tối đa thời gian thẩm định, phê duyệt dự án, giao đất, cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan.

Theo chỉ tiêu được giao, Hà Nội phát triển 84.000 căn, TP.HCM 181.257 căn, Hải Phòng 32.850 căn, Huế 10.600 căn, Đà Nẵng 26.279 căn, Cần Thơ 13.250 căn và Đồng Nai 60.054 căn trong giai đoạn 2026 - 2030.

Chính phủ yêu cầu các địa phương thực hiện hoàn thành hoặc vượt chỉ tiêu được giao, góp phần hoàn thành mục tiêu chung về phát triển nhà ở xã hội. Bộ Xây dựng có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc và tổng hợp kết quả triển khai của các địa phương, định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ.