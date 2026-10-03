Bộ Xây dựng 'siết' tiến độ, phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công

Theo thông báo, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, yêu cầu các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Tuy nhiên, kết quả giải ngân đến nay vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, kế hoạch đề ra.

Bộ Xây dựng yêu cầu các chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện đối với việc bảo đảm tiến độ hoàn thành, kết quả giải ngân của các dự án được giao (Ảnh minh hoạ).

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân trong những tháng cuối năm 2026 và hoàn thành nhiệm vụ được giao, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn yêu cầu đối với các dự án phải hoàn thành trong năm 2026, nếu không có lý do khách quan, chính đáng, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan phải khẩn trương triển khai các giải pháp cụ thể, đồng bộ, bảo đảm hoàn thành dự án và giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao.

Các chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ hoàn thành và kết quả giải ngân của dự án; đồng thời phải giải trình rõ nguyên nhân dẫn đến việc không hoàn thành dự án đúng tiến độ (nếu có), trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan và giải pháp xử lý.

Đối với các dự án phải điều chỉnh giảm kế hoạch do lý do khách quan, chính đáng và cần bố trí lại vốn trong năm 2027 để hoàn thành, chủ đầu tư phải hoàn thiện thủ tục điều chỉnh dự án, trong đó có điều chỉnh tiến độ hoàn thành và thời gian bố trí vốn thực hiện dự án, trước ngày 15/12/2026, bảo đảm đủ điều kiện bố trí kế hoạch đầu tư năm 2027.

Đối với số vốn đề nghị điều chỉnh kế hoạch do hết nhiệm vụ chi, như tiết kiệm sau đấu thầu, không sử dụng hết dự phòng, giảm giá trị khi quyết toán... chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu báo cáo, đề xuất và tuyệt đối không bố trí lại số vốn này vào các năm tiếp theo.

Theo báo cáo của Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Xây dựng), tổng kế hoạch vốn được giao đầu năm của Bộ Xây dựng khoảng 137.296 tỷ đồng.

Bộ đã tổng hợp, báo cáo điều chuyển nguồn kế hoạch năm 2026 về các địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam theo nhu cầu đề xuất; đồng thời điều chỉnh giảm kế hoạch đối với số vốn chưa có nhu cầu giải ngân của dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Sau các điều chỉnh, kế hoạch năm 2026 của Bộ còn khoảng 38.873 tỷ đồng.

Theo báo cáo của các chủ đầu tư, đến ngày 10/9/2026, giá trị giải ngân của Bộ Xây dựng đạt hơn 16.000 tỷ đồng, tương đương hơn 41% kế hoạch. Dự kiến đến hết tháng 9/2026, tỷ lệ giải ngân được nâng lên khoảng 45%.