Hội viên phụ nữ phường Liên Chiểu nêu ý kiến, kiến nghị tại chương trình đối thoại. Ảnh: ĐVCC

Gỡ khó từ đối thoại

Tại phường Liên Chiểu, chương trình đối thoại “Lắng nghe phụ nữ nói” thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ. Bằng tinh thần cởi mở, thẳng thắn, các ý kiến tập trung vào những vấn đề gắn trực tiếp với đời sống dân sinh; như giải quyết thủ tục hành chính, hỗ trợ chuyển đổi số, tạo việc làm đến bảo đảm an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ trẻ em và giữ gìn vệ sinh môi trường tại khu dân cư.

Bà Nguyễn Thị Cẩm Anh, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ dân phố Đa Phước chia sẻ, nhiều phụ nữ khó khăn, phụ nữ đơn thân, lao động tự do cần học nghề, tìm việc làm nhưng còn thiếu vốn và kỹ năng. Do đó, bà đề nghị địa phương tăng cường kết nối nguồn vốn tín dụng chính sách, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, giúp phụ nữ phát triển sinh kế, ổn định thu nhập, chăm lo gia đình.

Bà Huỳnh Lê Hồng Linh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Liên Chiểu cho biết, từ chương trình đối thoại “Lắng nghe phụ nữ nói”, hội viên có cơ hội phản ánh những khó khăn trong quá trình tiếp cận chính sách, dịch vụ công, đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức hội và công tác quản lý, điều hành tại địa phương.

Đối thoại “Lắng nghe phụ nữ nói” hướng đến mục tiêu đưa tiếng nói của hội viên, phụ nữ đến gần hơn với cấp ủy, chính quyền. Hiệu quả chương trình thể hiện ở số lượng ý kiến được ghi nhận và quá trình theo dõi, phản hồi và giải quyết các kiến nghị sau đối thoại.

Ông Nguyễn Đình Khánh Vân, Bí thư Đảng ủy phường Liên Chiểu cho hay, qua đối thoại, cấp ủy, chính quyền có thêm thông tin từ cơ sở để kịp thời nắm bắt tình hình, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn.

Hội viên phụ nữ xã Hòa Vang đề xuất giải pháp phát triển sinh kế, tạo việc làm tại địa phương. Ảnh: ĐVCC

Đồng hành với phụ nữ

Chương trình “Lắng nghe phụ nữ nói - Lắng nghe, sẻ chia, cùng tháo gỡ khó khăn” do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hòa Vang tổ chức cũng ghi nhận nhiều ý kiến thiết thực từ cơ sở. Với 18 ý kiến của cán bộ, hội viên, chương trình tập trung vào những vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế, tạo việc làm, xây dựng mô hình sinh kế, nâng cao chất lượng hoạt động hội và phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng gia đình, cộng đồng.

Từ mong muốn phát huy lợi thế địa phương, chị Lê Thị Trang, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Bồ Bản, đề xuất xây dựng tổ liên kết hoặc tổ hợp tác làm bánh truyền thống.

Theo chị Trang, trên địa bàn thôn có nhiều hội viên làm các loại bánh đặc trưng như bánh tráng, mỳ Quảng, bánh xèo… được người tiêu dùng ưa chuộng. Đây là nguồn lực có thể khai thác để phát triển sinh kế, gìn giữ nét văn hóa ẩm thực và tạo thêm việc làm cho phụ nữ. Do vậy, cấp ủy, chính quyền quan tâm hỗ trợ thành lập tổ liên kết, tổ hợp tác làm bánh truyền thống, đồng thời nghiên cứu xây dựng khu trải nghiệm phục vụ du lịch tại khu vực gần đình Bồ Bản.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Hiền, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Dương Lâm, đề xuất xây dựng các mô hình cụ thể nhằm đưa phong trào xây dựng người phụ nữ thời đại mới đi vào thực chất. Các chi hội mong muốn có điều kiện tổ chức những hoạt động phù hợp với từng thôn, giúp hội viên rèn luyện kỹ năng, nâng cao kiến thức số, phát triển ý tưởng khởi nghiệp, xây dựng văn hóa ứng xử, chăm sóc sức khỏe và vun đắp gia đình hạnh phúc.

Bà Nguyễn Thị Lý, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hòa Vang cho biết, những ý kiến tại chương trình phản ánh trực tiếp tâm tư, trăn trở và mong muốn được quan tâm, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn của hội viên. Qua trao đổi, các vấn đề được làm rõ hơn, giúp lãnh đạo địa phương và cơ quan liên quan nắm bắt sát nhu cầu thực tế, từ đó xem xét những giải pháp phù hợp.

Tổ chức hội có trách nhiệm làm cầu nối giữa hội viên với cấp ủy, chính quyền, đồng hành cùng phụ nữ trong quá trình tháo gỡ khó khăn, phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Mở kênh hỏi đáp trực tuyến tiếp nhận ý kiến từ cơ sở

Bà Hoàng Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố cho biết, hội triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng “Tháng nghe phụ nữ nói” năm 2026, trong đó có diễn đàn đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thành phố với hội viên, phụ nữ, tập trung vào chủ đề đồng hành với phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thay đổi nếp nghĩ, cách làm, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Bên cạnh các diễn đàn đối thoại trực tiếp, từ ngày 1/10/2026, hội chính thức mở chuyên mục “Nghe phụ nữ nói” trên website của hội và duy trì thường xuyên. Đây là kênh hỏi đáp trực tuyến để cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân gửi tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị về những vấn đề liên quan đến đời sống, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em và cộng đồng.