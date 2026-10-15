Giá xăng dầu hôm nay 15.10.2026: Chờ kỳ điều hành chiều nay

Giá bán lẻ trong nước đầu ngày 15.10 vẫn áp dụng theo đợt điều chỉnh ngày 08.10. Thị trường đang chờ kỳ điều hành dự kiến vào chiều nay, với khả năng giá xăng và diesel giảm, dù dầu WTI vừa tăng trong phiên 14.10.

Hình minh họa.

Bảng giá Petrolimex tại hai vùng

Đơn vị: đồng/lít. Giá áp dụng từ 15h ngày 08.10.2026.

Tại Vùng 1, E10 RON 95 Mức 3 cao hơn E5 RON 92 Mức 2 là 550 đồng/lít. E10 RON 95 Mức 5 có giá 29.050 đồng/lít, còn hai loại điêzen lần lượt ở mức 30.520 và 29.120 đồng/lít.

Bảng này tiếp tục có hiệu lực đến khi doanh nghiệp công bố điều chỉnh tiếp theo. Những mức tăng, giảm của đợt điều hành 08.10 không phải biến động mới trong ngày 15.10.

WTI tăng, Brent trên 106 USD/thùng

WTI được nguồn ghi nhận ở trạng thái đóng cửa của phiên 14.10, cao hơn mức 94,14 USD/thùng ngày 13.10. Brent vẫn đang giao dịch tại thời điểm truy xuất đầu sáng 15.10 theo giờ Việt Nam, nên mức 106,12 USD/thùng chưa phải giá chốt phiên.

Thị trường dầu tiếp tục chịu tác động từ nguồn cung nhiên liệu và khả năng phục hồi hoạt động lọc dầu. Nguồn cung diesel còn căng thẳng, trong khi giá nhiên liệu cao và triển vọng kinh tế yếu hơn gây sức ép lên nhu cầu.

Giá xăng có thể giảm trong kỳ điều hành mới

Diễn biến giá thành phẩm cập nhật ngày 14.10 đang nghiêng về khả năng giá xăng giảm tại kỳ điều hành chiều 15.10. E10 có thể giảm mạnh hơn E5; diesel cũng có khả năng giảm, còn mazut có thể tăng.

Khả năng này không mâu thuẫn với việc WTI tăng trong một phiên. Giá bán lẻ trong nước phụ thuộc vào giá thành phẩm bình quân trong kỳ cùng các yếu tố tính giá, không chỉ diễn biến dầu thô tại một thời điểm.

Nếu các yếu tố tính giá không thay đổi đáng kể, kịch bản giảm có thể được duy trì. Tuy nhiên, mức điều chỉnh cuối cùng vẫn phải chờ thông báo điều hành và bảng niêm yết mới của doanh nghiệp.