Từ lắng nghe đến hành động vì dân

Người dân xã Thanh An kiến nghị Đảng, Nhà nước có cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Cuộc đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND xã Nậm Kè với nhân dân bản Huổi Lụ được tổ chức thể hiện tinh thần cầu thị, gần dân, lắng nghe và tôn trọng ý kiến của nhân dân. Tại buổi đối thoại, những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của người dân được trao đổi thẳng thắn, tiếp thu nghiêm túc. Trên cơ sở đó, lãnh đạo xã trực tiếp giải đáp những vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời ghi nhận các kiến nghị cần xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch UBND xã Nậm Kè chia sẻ: “Xã đã chú trọng phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong tiếp thu, giải quyết kiến nghị của người dân. Qua đó, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng từ cơ sở, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, góp phần củng cố niềm tin và tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa chính quyền với nhân dân”.

“Những ý kiến, kiến nghị của người dân đều được Chủ tịch UBND xã lắng nghe, tiếp thu và giải đáp cụ thể. Những vấn đề chưa thể giải quyết ngay cũng được ghi nhận để xem xét, xử lý trong thời gian tới. Qua đó, người dân chúng tôi hiểu rõ hơn chủ trương, cách giải quyết của chính quyền, thêm tin tưởng và đồng thuận”, ông Chảo Ton Diết, Trưởng bản Huổi Lụ chia sẻ.

Những ngày đầu tháng 10, xã Sáng Nhè tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với thanh niên năm 2026. Trong không khí dân chủ, cởi mở và trách nhiệm, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đã thẳng thắn nêu lên những tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề xuất nhiều vấn đề thiết thực, mong muốn được Chủ tịch UBND xã và lãnh đạo địa phương lắng nghe, giải đáp, tháo gỡ. Một số vấn đề được kiến nghị như: Cơ hội việc làm, đào tạo nghề, hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, khởi nghiệp, lập nghiệp; phát triển sản xuất nông nghiệp; phát triển du lịch cộng đồng và khai thác tiềm năng văn hóa, danh lam thắng cảnh của địa phương; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường...

Ông Phạm Ngọc Điện, Chủ tịch UBND xã Sáng Nhè khẳng định: “ĐVTN là lực lượng quan trọng trong phát triển địa phương. Vì vậy, việc lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện để ĐVTN tham gia phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ thiết thực. Thông qua đối thoại, lãnh đạo UBND xã nắm bắt các đề xuất chính đáng của ĐVTN, đồng thời giúp thanh niên hiểu rõ chủ trương, định hướng của địa phương, phát huy vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân”.

Xác định đối thoại, tiếp công dân và giải quyết kiến nghị, phản ánh là nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện. Trong đó, chú trọng phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trực tiếp tiếp công dân, tổ chức đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; đồng thời, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong tiếp thu, xử lý kiến nghị, phản ánh, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Các cấp, ngành từng bước đổi mới phương thức tiếp công dân, tăng cường đối thoại trực tiếp, công khai, minh bạch trong giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền; chú trọng phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, không để kiến nghị chính đáng của người dân chậm được xem xét, giải quyết.

Thực tiễn cho thấy, việc tổ chức đối thoại dân chủ, công khai, minh bạch đã tạo điều kiện để người dân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị và được giải đáp kịp thời. Qua đó, nhiều khó khăn, vướng mắc được tháo gỡ ngay từ cơ sở, góp phần hạn chế phát sinh điểm nóng, khiếu kiện kéo dài. 100% chính quyền cấp xã duy trì lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND, từng bước đưa hoạt động tiếp dân trở thành cầu nối giữa chính quyền với nhân dân, giúp kịp thời nắm bắt, giải quyết các kiến nghị, phản ánh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

9 tháng đầu năm, công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Các cấp, ngành đã tiếp 1.200 lượt công dân với 1.370 người, trong đó có 8 đoàn đông người với 71 người; tiếp nhận, xử lý 1.547 đơn/1.547 vụ việc, có 1.442 đơn/vụ việc đủ điều kiện xử lý. Đã giải quyết 100/107 vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền, đạt 93,46%; giải quyết 17/24 vụ việc tố cáo, đạt 70,83%. Tiếp tục chỉ đạo các cấp, ngành rà soát, phân loại, tập trung giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền, nhất là vụ việc phức tạp, kéo dài, hạn chế phát sinh khiếu kiện đông người, vượt cấp.

Mỗi kiến nghị được lắng nghe, mỗi vụ việc được giải quyết kịp thời, thấu đáo, đúng quy định không chỉ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, hiệu quả phục vụ của chính quyền. Từ những việc làm thiết thực ngay tại cơ sở, niềm tin của nhân dân từng bước được vun đắp, sự đồng thuận xã hội ngày càng được củng cố. Đây chính là nền tảng để tỉnh Điện Biên tiếp tục xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, vì dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, tạo động lực đưa địa phương phát triển ổn định, bền vững.