FIFA có thể rót 650 tỷ đồng cho bóng đá Việt Nam

Gói hỗ trợ có thể tăng gấp 2,5 lần

Hãng tin Associated Press (AP) hôm 14/10 cho biết, FIFA dự kiến đề xuất gói ngân sách 6,35 tỷ USD dành cho phát triển bóng đá trong chu kỳ 2027-2030, trong đó mỗi liên đoàn thành viên có thể nhận 25 triệu USD, thay vì 10 triệu USD như kế hoạch trước đó. Nếu được thông qua, phương án này sẽ mở ra cơ hội tăng đáng kể nguồn lực dành cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn.

Với 211 liên đoàn thành viên trên toàn thế giới, kế hoạch được xây dựng nhằm tăng đầu tư cho bóng đá ở nhiều cấp độ, từ hoạt động của các liên đoàn quốc gia đến những dự án phát triển chuyên biệt. Đây là kinh phí phát triển bóng đá, không phải tiền thưởng dành riêng cho các đội tuyển giành quyền tham dự World Cup.

Theo đề xuất, mỗi liên đoàn thành viên FIFA dự kiến được phân bổ 25 triệu USD trong chu kỳ 4 năm tới, tăng 15 triệu USD so với mức 10 triệu USD đã được lên kế hoạch. Tính theo tỷ giá quy đổi tham khảo, khoản tiền này tương đương khoảng 650 tỷ đồng.

Nếu phương án được thông qua, VFF sẽ nằm trong nhóm các liên đoàn đủ điều kiện nhận mức hỗ trợ nói trên nhờ tư cách thành viên FIFA. Dù vậy, hiện chưa thể khẳng định bóng đá Việt Nam chắc chắn nhận được 25 triệu USD, bởi kế hoạch vẫn đang trong quá trình xem xét và hoàn thiện.

Theo tài liệu được AP tiếp cận, FIFA dự kiến sử dụng hơn 3,5 tỷ USD từ nguồn dự trữ tài chính để bổ sung nguồn lực cho chương trình phát triển bóng đá. Cơ sở của kế hoạch này đến từ kết quả thương mại vượt kỳ vọng từ World Cup 2026, giải đấu đầu tiên có 48 đội tham dự, được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico.

Ngoài các liên đoàn quốc gia, 6 liên đoàn bóng đá châu lục cũng được đề xuất nhận 99 triệu USD mỗi tổ chức trong cùng chu kỳ. Tổng ngân sách 6,35 tỷ USD vì thế bao gồm nhiều nhóm thụ hưởng, chứ không chỉ riêng các liên đoàn thành viên.

Bóng đá trẻ, bóng đá nữ được ưu tiên

Cũng theo thông tin từ FIFA được AP dẫn lại, kế hoạch tăng ngân sách hướng tới mở rộng đầu tư phát triển bóng đá, đặc biệt là bóng đá nữ và bóng đá trẻ. Đây là những lĩnh vực có thể hưởng lợi nếu đề xuất được thông qua và nguồn kinh phí được phân bổ theo kế hoạch.

Nếu nhận được nguồn tiền lớn từ FIFA, VFF sẽ có thêm nhiều điều kiện để hỗ trợ phát triển bóng đá nữ.

Với bóng đá Việt Nam, nguồn hỗ trợ lớn hơn có thể tạo thêm dư địa cho các chương trình đào tạo trẻ, phát triển bóng đá nữ, nâng cấp cơ sở vật chất và tổ chức thi đấu. Tuy nhiên, việc phân bổ cụ thể cho từng lĩnh vực còn phụ thuộc vào quy định của FIFA và kế hoạch sử dụng kinh phí được VFF xây dựng sau khi đề xuất được thông qua.

Theo báo The Athletic, phương án dự kiến được Hội đồng FIFA hoàn thiện vào tháng 12/2026, trước khi trình Đại hội FIFA vào tháng 3/2027 để xin phê duyệt cuối cùng. Vì vậy, mức hỗ trợ 25 triệu USD hiện vẫn là con số dự kiến, chưa phải khoản kinh phí đã được xác nhận giải ngân. Tuy nhiên, nếu kế hoạch được thông qua, bóng đá Việt Nam sẽ có cơ hội tiếp cận nguồn lực phát triển lớn hơn đáng kể trong 4 năm tới.