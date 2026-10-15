Liên đoàn Bóng đá Việt Nam có thể nhận được 25 triệu USD từ FIFA trong giai đoạn 2027-2030

Tối 14/10, tờ The Times đưa tin FIFA đề xuất bổ sung 15 triệu USD cho mỗi liên đoàn thành viên trong chu kỳ 4 năm tới. Khoản kinh phí này được cộng với mức hỗ trợ nền tảng 10 triệu USD thuộc chương trình FIFA Forward 4.0, nâng tổng số tiền dự kiến dành cho mỗi liên đoàn lên 25 triệu USD, gấp 2,5 lần mức ban đầu.

Là thành viên chính thức của FIFA, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thuộc diện được hưởng chính sách nếu đề xuất được phê duyệt. Gói hỗ trợ áp dụng trên phạm vi toàn cầu, không phụ thuộc vào việc đội tuyển quốc gia có giành quyền tham dự World Cup hay không. Đây là nguồn kinh phí phục vụ phát triển bóng đá, tách biệt với tiền thưởng tại các giải đấu.

Chủ tịch FIFA Infantino (trái) và chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn. Ảnh: FIFA

Theo FIFA, chương trình Forward trong chu kỳ 2027-2030 dự kiến có tổng mức đầu tư 2,7 tỷ USD, cao gấp 8 lần mức đầu tư phát triển bóng đá trước năm 2016. Nguồn lực này nhằm hỗ trợ các liên đoàn thành viên trong hoạt động thường xuyên và triển khai những dự án dài hạn, từ xây dựng cơ sở vật chất, tổ chức thi đấu đến đào tạo trẻ và phát triển bóng đá nữ.

Bên cạnh khoản hỗ trợ dành cho 211 liên đoàn thành viên, theo The Athletic, FIFA cũng đề xuất cấp 99 triệu USD cho mỗi trong số 6 liên đoàn bóng đá châu lục trong cùng chu kỳ. Nguồn kinh phí bổ sung được cho là lấy từ dự trữ tài chính của FIFA, sau những kết quả thương mại tích cực của World Cup 2026.

Theo phương án được The Sun đề cập, 40% tổng kinh phí hỗ trợ mỗi liên đoàn sẽ dành cho hoạt động thường xuyên, 40% dành cho các dự án cụ thể và 20% còn lại phục vụ bóng đá nữ, bóng đá trẻ. Nếu áp dụng với mức 25 triệu USD, các khoản tương ứng sẽ là 10 triệu USD, 10 triệu USD và 5 triệu USD.

Tuy nhiên, đây vẫn là đề xuất, chưa phải khoản tiền đã được FIFA chính thức phê duyệt hoặc giải ngân. Tổng kinh phí 25 triệu USD được tính cho cả chu kỳ 4 năm, không đồng nghĩa mỗi liên đoàn nhận toàn bộ số tiền ngay một lần. Lịch giải ngân cụ thể của phương án mới hiện chưa được công bố.

Theo Indian Express, đề xuất dự kiến được hoàn thiện tại cuộc họp Hội đồng FIFA vào tháng 12/2026, trước khi trình Đại hội FIFA vào tháng 3/2027 tại Morocco để xem xét, thông qua.

Nếu kế hoạch được phê duyệt, nguồn lực bổ sung sẽ mở ra cơ hội để VFF tăng cường đầu tư cho cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng đào tạo trẻ và phát triển bóng đá nữ, qua đó tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của bóng đá Việt Nam.