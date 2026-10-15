Điểm lại thông tin kinh tế ngày 14/10

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Thị trường ngoại tệ phiên 14/10, NHNN niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.646 VND/USD, tăng 13 đồng so với phiên trước đó.

Giá mua USD được niêm yết ở mức 24.414 VND/USD, cao hơn 50 đồng so với tỷ giá sàn. Trong khi đó, giá bán USD được niêm yết ở mức 26.878 VND/USD, thấp hơn 50 đồng so với tỷ giá trần.

Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá đô-đồng chốt phiên với mức 25.898 VND/USD, giảm tiếp 16 đồng so với phiên 13/10.

Tỷ giá đô-đồng trên thị trường tự do tăng 50 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, giao dịch tại 26.020 VND/USD và 26.120 VND/USD.

Thị trường tiền tệ liên ngân hàng ngày 14/10, lãi suất bình quân liên ngân hàng VND giảm 0,20 - 1,30 điểm phần trăm ở hầu hết các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống ngoại trừ đi ngang ở kỳ hạn 2 tuần so với phiên trước đó, giao dịch tại: qua đêm 3,50%; 1 tuần 4,70%; 2 tuần 5,50% và 1 tháng 5,30%. Lãi suất bình quân liên ngân hàng USD tăng 0,01 điểm phần trăm ở tất cả các kỳ hạn; giao dịch tại: qua đêm 3,85%; 1 tuần 3,90%; 2 tuần 3,95%, 1 tháng 4,03.

Lợi suất trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp biến động trái chiều, chốt phiên ở mức: 3 năm 3,72%; 5 năm 4,28%; 7 năm 4,34%; 10 năm 4,47%; 15 năm 4,57%.

Nghiệp vụ thị trường mở hôm qua, trên kênh cầm cố, NHNN chào thầu 1.000 tỷ đồng ở mỗi kỳ hạn 7 ngày, 14 ngày, 35 ngày và 91 ngày, lãi suất đều giữ ở mức 4,5%. Có 564,85 tỷ đồng trúng thầu ở cả 4 kỳ hạn. Có 1.329,76 tỷ đồng đáo hạn. Như vậy, NHNN hút ròng 764,91 tỷ đồng từ thị trường qua nghiệp vụ thị trường mở hôm qua. Có 110.922,22 tỷ đồng lưu hành trên kênh cầm cố.

Thị trường trái phiếu phiên 14/10, Kho bạc Nhà nước đấu thầu thành công 11.452 tỷ đồng/18.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ gọi thầu (tỷ lệ trúng thầu đạt 64%). Trong đó, kỳ hạn 3 năm trúng thầu 200/500 tỷ đồng gọi thầu, 5 năm trúng thầu 6.839/7.000 tỷ đồng gọi thầu, 10 năm trúng thầu 4.413/9.000 tỷ đồng gọi thầu. Kỳ hạn 15 năm 1.000 tỷ đồng, 30 năm 500 tỷ đồng, tuy nhiên không có khối lượng trúng thầu ở cả 2 kỳ hạn. Lãi suất trúng thầu kỳ hạn 3 năm ở mức 3,55%, 5 năm ở mức 4,27%, 10 năm 4,43% (đều không đổi so với phiên đấu thầu trước).

Thị trường chứng khoán phiên hôm qua tiếp tục tiêu cực, VN-Index giảm điểm phiên thứ 6 liên tiếp. Kết phiên, VN-Index mất 14,55 điểm (-0,85%) về mức 1.704,87 điểm; HNX-Index tăng 0,91 điểm (+0,34%) lên 265,16 điểm; UPCoM-Index nhích 0,09 điểm (+0,07%) đạt 123,94 điểm. Thanh khoản thị trường vẫn ở mức thấp với giá trị giao dịch đạt trên 11.400 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng 773 tỷ đồng cả 3 sàn.

Cục Thuế, Bộ Tài chính, cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng số thuế thuộc diện được miễn, giảm, gia hạn ước tính khoảng 181.481 tỷ đồng, trong đó số thuế, tiền thuê đất được gia hạn theo Nghị định số 245/2026/NĐ-CP ước khoảng 60.000 tỷ đồng; tổng số tiền thuế được giảm ước khoảng 121.481 tỷ đồng.

Tin quốc tế

Lạm phát Mỹ tăng mạnh trong tháng 9. Theo Văn phòng Thống kê Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) nước này tăng 0,6% so với tháng trước và tăng mạnh 3,7% so với cùng kỳ trong tháng 9, đều lần lượt tăng hơn mức 0,4% và 3,4% tháng trước đó và dự báo ở mức 0,6% và 3,6%. Giá xăng dầu là yếu tố chính thúc đẩy mức tăng này, với giá xăng tăng 9,1% so với tháng trước.

Theo dữ liệu, giá xăng trung bình tại các trạm bơm trong tháng 9 đã chạm mức kỷ lục 4,33 USD/gallon, cao hơn gần 0,50 USD so với mức kỷ lục hàng tháng từng được ghi nhận vào năm 2023. Dầu sưởi - loại nhiên liệu được hàng triệu người Mỹ, cũng là một vấn đề đáng lo ngại khi tăng vọt 15,3% so với tháng trước, ngay trước khi thời tiết chuyển lạnh. Lạm phát lõi (không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng) cũng tăng cao hơn dự kiến, với mức tăng 2,6% so với cùng kỳ, cao hơn so với mức 2,4% ghi nhận trong tháng 8 và mức 2,5% dự báo.

Xét theo tháng, lạm phát lõi vẫn giữ nguyên ở mức 0,3% như mức tăng của tháng 8, đồng thời cũng cao hơn mức 0,2% như kỳ vọng. Các số liệu lạm phát tăng cao của tháng 9 làm tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất chính sách ngay trong tháng 10, thay vì chờ đến tháng 12. Theo công cụ CME Fed Watch, 68,4% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào cuộc họp cuối tháng 10, thay vì 53,0% 1 tháng trước đây.

CPI của Trung Quốc tháng 9 tăng 0,9% so với cùng kỳ, thấp hơn một chút so với mức dự báo 1% nhưng vẫn cao hơn mức 0,8% của tháng trước. Mức tăng CPI này chủ yếu do giá xăng dầu tăng 16,6% so với cùng kỳ, đóng góp 0,47 điểm phần trăm vào mức tăng CPI, tuy nhiên, giá thực phẩm giảm sâu 1,7% và kéo chỉ số CPI xuống 0,29 điểm phần trăm. CPI lõi (không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng) tăng 1% so với cùng kỳ trong tháng 9. Bên cạnh đó, chỉ số giá sản xuất (PPI) của Trung Quốc tăng với tốc độ nhanh nhất trong hơn 4 năm với mức 5,0% so với cùng kỳ vào tháng 9 khi giá nhiên liệu leo thang, cao hơn dự báo tăng 4,4%, tăng mạnh so với mức 3,8% tháng 9.

Các chuyên gia nhận định, CPI thấp hơn dự báo cho thấy nhu cầu trong nước vẫn còn ảm đạm, tuy nhiên PPI tăng cao là dấu hiệu cho thấy nền kinh tế đang dần thoát khỏi áp lực giảm phát.

Về thương mại, cán cân thương mại tính bằng USD của Trung Quốc trong tháng 9 đạt mức thặng dư 133,53 tỷ USD, mở rộng đáng kể so với mức 119,09 tỷ USD của tháng 8 và vượt qua kỳ vọng 116,8 tỷ của thị trường. Trong đó, xuất khẩu tăng 36,3% so với cùng kỳ (tăng nhanh nhất kể từ tháng 2, vượt xa dự báo 25,5%); nhập khẩu tăng 31,0% so với cùng kỳ (cao hơn dự báo 24,5%). Động lực chính ở đây là nhờ sự bùng nổ của các mặt hàng công nghệ cao, linh kiện bán dẫn (xuất khẩu vi mạch tăng mạnh 136% về giá trị) và xe hơi.