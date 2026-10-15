Đức sắp áp thuế năng lượng mới lên người tiêu dùng

Đồng hồ đo áp suất tại trạm bơm của đường ống dẫn khí Augusta ở Kotz, Đức.

Được đề xuất lần đầu vào tháng 7, nguồn dự trữ 24 TWh này sẽ tương đương 10% dung lượng lưu trữ của Đức, hoặc lượng tiêu thụ trong 2 tuần mùa Đông, giúp bảo vệ nước này khỏi những gián đoạn do nhập khẩu gây ra.

Ban đầu, Bộ Kinh tế đề xuất tài trợ cho dự án thông qua các khoản phí hộ gia đình và công nghiệp, thay vì ngân sách liên bang.

Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị đình trệ sau khi các nhà lập pháp thuộc liên minh cầm quyền bác bỏ ý kiến ​​này, viện dẫn lý do chi phí năng lượng đã quá cao.

Các hiệp hội ngành nghề cũng yêu cầu nhà nước tài trợ.

Tuy nhiên, các báo cáo truyền thông cho rằng, bất chấp sự phản đối, bộ này vẫn đang tiếp tục thực hiện kế hoạch ban đầu.

Một bản dự thảo bị rò rỉ ngày 12/10 cho tờ Handelsblatt và các phương tiện truyền thông khác ước tính lượng dự trữ này ở mức 3,08 tỷ euro (3,4 tỷ USD) trong 10 năm, đủ để thay thế cơ sở nhập khẩu khí đốt lớn nhất của Đức trong 30 ngày.

Không giống như kho dự trữ theo mùa, kho dự trữ do chính phủ kiểm soát sẽ không được sử dụng cho mục đích thương mại, mà chỉ dành cho các trường hợp khẩn cấp, bao gồm phá hoại và sự cố cơ sở hạ tầng.

Nó sẽ không làm giảm giá khí đốt.

Bắt đầu từ tháng 10/2027, các hộ gia đình sẽ phải trả thêm từ 3,77 đến 7,20 euro (4 đến 8 USD) mỗi năm thông qua hóa đơn tiền gas để tài trợ cho quỹ dự trữ.

Tổng chi phí hàng năm ước tính từ 247 triệu đến 308 triệu euro, trong đó hộ gia đình và người dùng thương mại đóng góp 40%, ngành công nghiệp đóng góp 60% còn lại.

Chi phí cuối cùng sẽ phụ thuộc vào việc mua gas, lưu trữ, vận chuyển, tài chính, nhân sự và chi phí vận hành.

Cơ quan quản lý thị trường khí đốt thuộc sở hữu nhà nước của Đức, Trading Hub Europe (THE) sẽ ấn định mức phí hàng năm, thay vì chính phủ liên bang.

Bộ trưởng Năng lượng Katherina Reiche trước đây đã cân nhắc việc sử dụng ngân sách nhà nước để tài trợ hoặc một mô hình kết hợp.

Tuy nhiên, những hạn chế nghiêm trọng về ngân sách được cho là đã khiến Bộ phải bám sát kế hoạch ban đầu là sử dụng 100% ngân sách người tiêu dùng để tài trợ.

Tờ Frankfurter Rundschau đưa tin, dự thảo đã được trình lên để phối hợp giữa các bộ.

Tuy nhiên, dự thảo vẫn còn xa mới trở thành luật, cần sự chấp thuận của chính phủ, sự xem xét của quốc hội, các cuộc bỏ phiếu và các cuộc thảo luận tại Quốc hội về một mô hình tài chính kết hợp khả thi vẫn đang diễn ra.

Julia Verlinden, phó lãnh đạo nhóm nghị sĩ đảng Xanh tại Quốc hội Đức, đã chỉ trích động thái này, đồng thời nói với hãng tin DPA, người dân sẽ cảm nhận tác động của kế hoạch khí đốt đầy tham vọng này "trực tiếp vào túi tiền của họ".

Theo RT