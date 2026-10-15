Khuyến khích doanh nghiệp Hoa Kỳ mở rộng đầu tư vào Việt Nam

Ngày 14/10, tại Hà Nội, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam-Hoa Kỳ năm 2026, do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội Doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham Việt Nam) và Phòng Thương mại Hoa Kỳ phối hợp tổ chức.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cho biết, Việt Nam đang chuyển mạnh tư duy thu hút đầu tư nước ngoài từ chú trọng quy mô vốn sang chất lượng, hiệu quả, công nghệ và giá trị gia tăng; từ thu hút các dự án riêng lẻ sang phát triển các cụm ngành, chuỗi giá trị và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, chú trọng khả năng lan tỏa đối với nền kinh tế.

Nguồn: Báo Chính phủ