Tuổi trẻ Hà Tĩnh hiến kế tháo gỡ khó khăn, phát huy nguồn lực thanh niên

Trước thềm hội nghị đối thoại với Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh diễn ra vào ngày 16/10, tuổi trẻ Hà Tĩnh gửi gắm nhiều kỳ vọng, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn nhằm phát huy sức trẻ, góp phần xây dựng quê hương phát triển.

Kiện toàn tổ chức Đoàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở

Bí thư Đoàn xã Vũ Quang Trần Văn Mừng đề xuất lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm công tác kiện toàn tổ chức, bố trí và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội - Đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo Bí thư Đoàn xã Vũ Quang Trần Văn Mừng, sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp các đơn vị hành chính, tổ chức Đoàn - Hội - Đội ở cơ sở đang từng bước ổn định tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động. Đội ngũ cán bộ Đoàn nỗ lực thích ứng, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động triển khai các phong trào, hoạt động đồng hành với thanh thiếu nhi tại địa phương.

Bí thư Đoàn xã Vũ Quang Trần Văn Mừng đề xuất lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm công tác kiện toàn tổ chức, bố trí và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội - Đội

Tuy nhiên, thực tiễn triển khai nhiệm vụ cho thấy công tác bố trí, kiện toàn đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội - Đội ở cơ sở vẫn còn những khó khăn nhất định. Lực lượng cán bộ chuyên trách tại nhiều địa phương còn mỏng, trong khi địa bàn hoạt động rộng hơn, khối lượng công việc và yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao. Việc sắp xếp, bố trí giáo viên làm Tổng phụ trách Đội tại các trường học sau sáp nhập cũng đặt ra những yêu cầu mới, cần có sự quan tâm, hướng dẫn và giải pháp phù hợp.

Từ thực tế đó, Bí thư Đoàn xã Vũ Quang Trần Văn Mừng mong muốn lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành nghiên cứu giải pháp kiện toàn tổ chức, bố trí đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội - Đội phù hợp với điều kiện thực tiễn; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ trẻ, đồng thời tháo gỡ khó khăn trong bố trí giáo viên làm Tổng phụ trách Đội.

Việc quan tâm đúng mức đến tổ chức và đội ngũ cán bộ Đoàn ở cơ sở không chỉ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động phong trào mà còn tạo điều kiện để tổ chức Đoàn - Hội - Đội thực hiện tốt hơn vai trò chăm lo, giáo dục, định hướng và đồng hành cùng thế hệ trẻ.

Ứng dụng công nghệ số, đồng hành tháo gỡ khó khăn cho chính quyền cơ sở

Đề cập đến yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, Phó Bí thư Chi đoàn Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh Võ Minh Nhật kỳ vọng tỉnh quan tâm nghiên cứu xây dựng nền tảng tư vấn, hỗ trợ nghiệp vụ trực tuyến liên ngành, qua đó phát huy năng lực chuyên môn và tinh thần xung kích của đội ngũ cán bộ, công chức trẻ trong hỗ trợ chính quyền cơ sở.

Phó Bí thư Chi đoàn Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh Võ Minh Nhật, kỳ vọng tỉnh quan tâm nghiên cứu xây dựng nền tảng tư vấn, hỗ trợ nghiệp vụ trực tuyến liên ngành

Theo Phó Bí thư Chi đoàn Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh Võ Minh Nhật, quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với năng lực xử lý công việc của đội ngũ cán bộ cấp xã. Đây cũng là cơ hội để đoàn viên, thanh niên, nhất là cán bộ, công chức trẻ, phát huy kiến thức chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và sức sáng tạo, góp phần giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn.

Thời gian qua, với sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy và lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Chi đoàn Thanh tra tỉnh đã triển khai mô hình “Hành trình xanh - Sát cơ sở - Gỡ vướng mắc”, trực tiếp hỗ trợ các xã, phường trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và một số lĩnh vực chuyên môn. Trên cơ sở hiệu quả bước đầu, Ban Thường vụ Đoàn UBND tỉnh đã thành lập “Tổ tư vấn Áo xanh - Đồng hành cùng cơ sở”, mở rộng sự tham gia của đoàn viên, thanh niên các sở, ngành trong hỗ trợ địa phương.

Qua quá trình triển khai, nhu cầu trao đổi, tham khảo và hướng dẫn xử lý các tình huống nghiệp vụ mới, phức tạp tại cấp xã ngày càng rõ nét. Đáng chú ý, nhiều vướng mắc có tính chất tương đồng phát sinh ở các địa phương khác nhau, cho thấy sự cần thiết phải có một kênh kết nối, chia sẻ thông tin và tài liệu nghiệp vụ thuận tiện, thống nhất.

Từ thực tiễn đó, Phó Bí thư Chi đoàn Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh Võ Minh Nhật đề xuất nghiên cứu xây dựng nền tảng “Tư vấn và hỗ trợ nghiệp vụ trực tuyến” liên ngành, tạo điều kiện để cán bộ cấp xã kết nối với các cơ quan chuyên môn, kịp thời trao đổi và tìm kiếm hướng xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Từng bước hình thành “Kho việc khó”, hệ thống hóa các tình huống thường gặp, căn cứ pháp lý và hướng xử lý đã được hướng dẫn, giải quyết để cán bộ cơ sở thuận tiện tra cứu, tham khảo. Đây sẽ là nguồn thông tin hữu ích góp phần tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, hạn chế việc lúng túng khi xử lý những vấn đề tương tự và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị.

Đoàn viên Nguyễn Thị Thùy Dung, Đoàn viên xã Phúc Trạch kỳ vọng người trẻ có thêm cơ hội phát huy khả năng sáng tạo, đưa những giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, góp phần quảng bá sản phẩm làng nghề và hỗ trợ phát triển kinh tế tại địa phương.

Bên cạnh đó, một số kiến nghị của các bạn trẻ kỳ vọng tỉnh tăng cường kết nối giữa người sáng tạo nội dung với cơ quan quản lý, địa phương và doanh nghiệp du lịch; tạo điều kiện để người trẻ tham gia các chương trình, chiến dịch truyền thông quảng bá du lịch Hà Tĩnh. Đồng thời, khuyến khích tổ chức các cuộc thi, hoạt động sáng tạo nội dung số về văn hóa, du lịch, góp phần đổi mới phương thức quảng bá, lan tỏa hình ảnh quê hương đến du khách trong và ngoài nước.