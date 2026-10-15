TP HCM đổi mới cách quảng bá, thúc đẩy chi tiêu du lịch

Thời gian qua, ngành du lịch Thành phố đã triển khai nhiều chương trình xúc tiến, quảng bá và kích cầu nhằm gia tăng mức chi tiêu, kéo dài thời gian lưu trú của du khách, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường. Trong đó, chương trình truyền thông, quảng bá du lịch “TP HCM - Sống động từng trải nghiệm” được xác định là một trong những hoạt động trọng tâm, kết nối thương hiệu điểm đến với các sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm thực tế.

Sở Du lịch TP HCM công bố chương trình truyền thông, quảng bá du lịch “TP HCM - Sống động từng trải nghiệm”.

Chương trình tập trung triển khai các nội dung trọng tâm: Chuẩn hoá bộ nhận diện thương hiệu và phát triển 5 dòng sản phẩm du lịch chủ lực; ứng dụng nền tảng số để hỗ trợ hành trình của du khách; kết nối điểm đến thông qua chương trình “Hành trình check-in TP HCM - 360 độ sống động”; tổ chức các chương trình trải nghiệm cùng đại sứ truyền thông; giải thưởng Du lịch TP HCM Vibrant Award 2026.

Sở Du lịch TP HCM xác định, hoạt động truyền thông phải gắn trực tiếp với nhiệm vụ phát triển thị trường và thúc đẩy tiêu dùng du lịch. Với không gian phát triển mới, Thành phố có nguồn tài nguyên và sản phẩm du lịch phong phú hơn. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để giới thiệu, chuyển hóa những lợi thế này thành các lựa chọn cụ thể, đáp ứng nhu cầu của từng nhóm du khách.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng thu du lịch của TP HCM đạt hơn 280.000 tỷ đồng.

Điểm mới trong cách tiếp cận là gắn hoạt động quảng bá với quá trình lựa chọn và sử dụng dịch vụ của du khách. Thông tin về điểm đến được kết nối với các gợi ý hành trình, hoạt động trải nghiệm và chương trình ưu đãi của doanh nghiệp trên nền tảng số. Nhờ đó, từ một nội dung giới thiệu, du khách có thể tiếp tục tìm hiểu thông tin, lên kế hoạch và tiến tới quyết định đặt tour, đặt phòng, tham quan, mua sắm.

Theo Giám đốc Sở Du lịch TP HCM Phạm Huy Bình, khi sự quan tâm của du khách được chuyển hóa thành những quyết định chi tiêu thực tế, hoạt động truyền thông mới tạo ra giá trị kinh tế. Doanh nghiệp du lịch có thêm doanh thu, đồng thời các lĩnh vực vận tải, thương mại, ẩm thực, vui chơi và giải trí cũng được hưởng lợi.

“Đây là đóng góp cụ thể mà chúng tôi hướng tới: nâng cao hiệu quả thu hút khách, tăng tổng thu du lịch và góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của Thành phố”, Giám đốc Sở Du lịch TP HCM nhấn mạnh.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, TP HCM đón hơn 8,5 triệu lượt khách quốc tế và gần 40 triệu lượt khách nội địa, với tổng thu du lịch đạt hơn 280.000 tỷ đồng. Kết quả này tạo cơ sở để ngành du lịch Thành phố phấn đấu hoàn thành mục tiêu cả năm đón 11 triệu lượt khách quốc tế, 50 triệu lượt khách nội địa và đạt tổng thu 330.000 tỷ đồng.