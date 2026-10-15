Chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15-10-1956 - 15-10-2026): ​​​​​​​Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong giai đoạn phát triển mới

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh đã triển khai nhiều phong trào, thực hiện nhiều hoạt động nhằm đoàn kết, tập hợp, phát huy sức mạnh của lực lượng thanh niên trên địa bàn tỉnh. Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15-10-1956 - 15-10-2026), phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa đã phỏng vấn chị Tô Thị Tuyết Ngân - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh về công tác hội và phong trào thanh niên trong thời gian qua.

Chị Tô Thị Tuyết Ngân

- “Tôi yêu Tổ quốc tôi” là phong trào chủ lực, xuyên suốt của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Chị cho biết trong thời gian qua, tại tỉnh Khánh Hòa, phong trào đã được triển khai như thế nào?

- Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” là môi trường để thanh niên Khánh Hòa nuôi dưỡng lòng yêu nước, rèn luyện bản lĩnh, phát huy trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước. Giai đoạn 2024 - 2026, trên địa bàn tỉnh, phong trào được triển khai đồng bộ, gắn với nhiệm vụ chính trị và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các cấp hội chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống; đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới; tuyên truyền nghị quyết của Đảng, đoàn, hội thông qua hơn 70 hội nghị, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, bồi đắp lý tưởng và khát vọng cống hiến trong hội viên, thanh niên.

Điểm đáng chú ý là phong trào không dừng lại ở hoạt động tuyên truyền, giáo dục mà được cụ thể hóa trên nhiều lĩnh vực, gắn bó trực tiếp với đời sống thanh niên. Đó là các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; học tập, sáng tạo, khởi nghiệp; tình nguyện vì cộng đồng; bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tham gia chuyển đổi số, cải cách hành chính và bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo của Tổ quốc.

- Việc triển khai phong trào cần gắn với những việc làm, công trình thiết thực. Chị cho biết về một số kết quả nổi bật?

Từ năm 2024 đến nay, các cấp hội đã triển khai hơn 35 đợt hiến máu tình nguyện, tiếp nhận hơn 5.000 đơn vị máu từ lực lượng thanh niên; tổ chức 45 buổi khám, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho gần 20.000 lượt người dân khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, tổ chức hơn 1.000 hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn", thu hút hơn 29.500 lượt hội viên, thanh niên tham gia; thăm, tặng quà 817 gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng và tổ chức các hoạt động tri ân các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Những việc làm này góp phần giáo dục truyền thống, thể hiện trách nhiệm và tình cảm của tuổi trẻ đối với cộng đồng.

Một dấu ấn khác là vai trò tiên phong của thanh niên trong chuyển đổi số. Toàn tỉnh đã thành lập 155 đội “Bình dân học vụ số” với 2.336 hội viên, thanh niên tham gia, hỗ trợ hơn 28.000 lượt người dân tiếp cận, nâng cao kỹ năng số. Đồng thời, có 65 đội thanh niên tình nguyện thường trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh và cấp xã với 716 tình nguyện viên đã hỗ trợ, hướng dẫn hơn 85.223 lượt người dân thực hiện thủ tục hành chính... Những kết quả này cho thấy, thanh niên không chỉ thích ứng với công nghệ mới mà còn chủ động đưa công nghệ đến gần hơn với người dân, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ tốt hơn nhu cầu của xã hội.

Trong học tập, lập nghiệp và phát triển kinh tế, các cấp hội đã phối hợp tổ chức hơn 75 buổi tư vấn việc làm, hướng nghiệp, tư vấn cho khoảng 25.000 lượt thanh thiếu niên và giới thiệu việc làm thành công cho 9.020 thanh niên. Hội LHTN Việt Nam tỉnh cũng tổ chức các hoạt động tập huấn khởi sự kinh doanh, ứng dụng khoa học công nghệ, hỗ trợ quảng bá sản phẩm thanh niên trên sàn thương mại điện tử; đồng thời phát huy vai trò của doanh nhân trẻ, trí thức trẻ trong kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ các ý tưởng khởi nghiệp.

- Trong giai đoạn đất nước và tỉnh Khánh Hòa đang phát triển mạnh mẽ, theo chị, thanh niên cần làm gì để góp phần xứng đáng vào sự phát triển chung?

Thanh niên không chỉ là lực lượng thụ hưởng thành quả phát triển mà còn phải thực sự trở thành lực lượng tiên phong kiến tạo những giá trị mới, trực tiếp tham gia giải quyết các vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển của đất nước và địa phương. Trước hết, mỗi thanh niên cần không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, năng lực số, ngoại ngữ và khả năng thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của khoa học, công nghệ. Lòng yêu nước trong thời đại mới phải được thể hiện bằng tri thức, bản lĩnh, năng lực sáng tạo và tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Bên cạnh đó, thanh niên cần mạnh dạn khởi nghiệp, lập nghiệp, làm giàu chính đáng, gắn khát vọng phát triển của bản thân với tiềm năng, lợi thế của tỉnh; phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, gìn giữ bản sắc văn hóa và bảo đảm an sinh xã hội. Lực lượng thanh niên cũng cần phát huy trách nhiệm công dân, tinh thần tình nguyện; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, giữ gìn an ninh trật tự và chung tay bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Đối với thanh niên Khánh Hòa, chúng tôi kỳ vọng mỗi bạn trẻ nhận thức rõ vị trí, trách nhiệm của mình khi tỉnh triển khai các nhiệm vụ phát triển mới, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và đẩy mạnh chuyển đổi số. Không nhất thiết phải bắt đầu từ những việc lớn lao, quan trọng là làm tốt công việc của mình, đóng góp cho tập thể, không ngừng hoàn thiện bản thân và sẵn sàng tham gia giải quyết những vấn đề thực tiễn của địa phương.

- Nhằm đổi mới, tăng cường hiệu quả xây dựng tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ở cơ sở, chị cho biết Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh có những định hướng cụ thể như thế nào?

- Thời gian tới, Hội LHTN Việt Nam tỉnh sẽ đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng linh hoạt, đa dạng, lấy thanh niên làm trung tâm. Các hoạt động phù hợp với từng nhóm đối tượng, từ thanh niên nông thôn, công nhân, trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước đến thanh niên dân tộc thiểu số, tôn giáo, thanh niên yếu thế và các nhóm có hoàn cảnh đặc thù. Hội cũng chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội ở cơ sở thông qua tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng tổ chức hoạt động, vận động nguồn lực, truyền thông và ứng dụng công nghệ số... Bên cạnh đó, hội cũng từng bước xây dựng hệ thống dữ liệu số về tổ chức hội, hội viên và hoạt động thanh niên; nâng cao năng lực số cho cán bộ, hội viên; phát huy hiệu quả các nền tảng số và mạng xã hội trong tuyên truyền, nắm bắt tình hình, nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên.

Tại những địa bàn, lĩnh vực còn khó khăn trong đoàn kết, tập hợp thanh niên, nhất là khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu nhà trọ, doanh nghiệp ngoài Nhà nước và khu vực lao động tự do... Hội LHTN Việt Nam tỉnh sẽ đẩy mạnh phát triển, xây dựng tổ chức hội. Nhiệm kỳ 2026 - 2029, phấn đấu thành lập 60 tổ chức cơ sở hội tại những khu vực này. Qua đó, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, thực sự là người bạn đồng hành tin cậy của thanh niên Khánh Hòa trong học tập, lao động, lập thân, lập nghiệp và cống hiến cho quê hương, đất nước.

- Xin cảm ơn chị!