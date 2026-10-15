Quỹ phòng, chống tội phạm: Không được sử dụng trực tiếp số tiền mặt tiếp nhận để thực hiện các khoản chi của Quỹ

Theo Thông tư 150/2026/TT-BTC, Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tự chủ về tài chính, tự chịu trách nhiệm về hoạt động của mình trước pháp luật. Việc lập dự toán, thanh toán, kế toán, quyết toán, kiểm toán đối với Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương (Quỹ) được thực hiện theo các quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, kế toán và kiểm toán.

Toàn bộ các khoản thu, chi của Quỹ phải được thực hiện qua tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước. Trường hợp phát sinh tiền gửi có kỳ hạn thì toàn bộ tiền lãi phát sinh phải được hạch toán đầy đủ vào nguồn thu của Quỹ, không được sử dụng cho mục đích khác ngoài nhiệm vụ của Quỹ. Nội dung chi, định mức chi thực hiện theo quy định tại Điều 5 Quyết định 07/2026/QĐ-TTg.

Đối với các khoản tài trợ, viện trợ, ủng hộ, đóng góp tự nguyện, Thông tư 150/2026/TT-BTC yêu cầu phải có nguồn gốc hợp pháp, được tiếp nhận, quản lý, theo dõi, hạch toán đầy đủ, công khai, minh bạch và sử dụng đúng mục đích.

Việc tiếp nhận không được kèm theo điều kiện làm ảnh hưởng đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan nhà nước, ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc trái quy định của pháp luật.

Đối với khoản tài trợ, viện trợ, ủng hộ, đóng góp tự nguyện có địa chỉ, mục đích sử dụng cụ thể thì việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng phải phù hợp với mục đích của bên tài trợ và nội dung chi của Quỹ.

Với khoản đóng góp bằng tiền chuyển khoản, nội dung chuyển tiền phải thể hiện tên cơ quan, tổ chức, cá nhân chuyển tiền và nội dung. Trường hợp khoản tài trợ, viện trợ, ủng hộ, đóng góp tự nguyện có mục đích, địa chỉ sử dụng cụ thể thì phải ghi rõ mục đích, địa chỉ sử dụng đó.

Trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân tài trợ, viện trợ, ủng hộ, đóng góp tự nguyện bằng tiền mặt, cơ quan được giao quản lý Quỹ thực hiện tiếp nhận và lập chứng từ thu theo quy định của pháp luật về kế toán.

Đáng chú ý, toàn bộ số tiền mặt tiếp nhận phải được nộp đầy đủ, kịp thời vào tài khoản của Quỹ; không được lấy số tiền mặt vừa nhận để thanh toán trực tiếp các khoản chi của Quỹ. Chứng từ thu tiền và chứng từ nộp tiền vào tài khoản của Quỹ là căn cứ để theo dõi, hạch toán khoản thu của Quỹ.

Trường hợp tiếp nhận bằng ngoại tệ, việc tiếp nhận được thực hiện thông qua tài khoản ngoại tệ của Quỹ hoặc phương thức khác phù hợp với quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối và pháp luật có liên quan. Việc quy đổi ngoại tệ ra Đồng Việt Nam để ghi sổ kế toán thực hiện theo quy định của pháp luật về kế toán. Việc bán, chuyển đổi ngoại tệ và quản lý số tiền thu được sau chuyển đổi thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối và được theo dõi, hạch toán vào Quỹ theo quy định.

Đối với khoản tài trợ, viện trợ, ủng hộ, đóng góp tự nguyện bằng hiện vật, hàng hóa hoặc hình thức khác không phải là tiền, việc tiếp nhận phải được lập thành biên bản, trong đó ghi rõ cơ quan, tổ chức, cá nhân giao; bên tiếp nhận; tên, chủng loại, số lượng, chất lượng, hiện trạng; giá trị; mục đích tài trợ, viện trợ, ủng hộ, đóng góp tự nguyện và các hồ sơ, tài liệu kèm theo, nếu có.

Giá trị hiện vật, hàng hóa được xác định theo thứ tự ưu tiên, trước hết căn cứ vào giá niêm yết hoặc giá ghi trên hợp đồng, hóa đơn mua bán, phiếu xuất kho hoặc tờ khai nhập khẩu của bên tài trợ. Trường hợp áp dụng căn cứ giá của cơ quan tài chính địa phương, nếu không có thông báo giá thì cơ quan này xác định theo giá thị trường tại địa phương ở thời điểm xác định giá trị.

Đối với khoản đóng góp có mục đích, địa chỉ sử dụng cụ thể, cơ quan được giao quản lý Quỹ phải theo dõi riêng khoản tiếp nhận. Trường hợp mục đích, địa chỉ sử dụng do bên tài trợ, viện trợ, ủng hộ, đóng góp tự nguyện xác định không phù hợp với chức năng, nhiệm vụ hoặc nội dung chi của Quỹ thì không tiếp nhận hoặc trao đổi với bên tài trợ, viện trợ, ủng hộ, đóng góp tự nguyện để điều chỉnh cho phù hợp trước khi tiếp nhận.

Thông tư 150/2026/TT-BTC quy định, cơ quan được giao quản lý Quỹ có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu thông tin, hồ sơ, chứng từ liên quan đến khoản tiếp nhận; hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác từng nguồn hình thành Quỹ.

Theo dõi riêng nguồn kinh phí gồm nguồn ngân sách nhà nước và nguồn kinh phí khác theo quy định và các khoản tài trợ, viện trợ, ủng hộ, đóng góp tự nguyện. Đối với khoản có mục đích, địa chỉ sử dụng cụ thể phải theo dõi chi tiết theo mục đích, địa chỉ sử dụng đó.

Định kỳ theo quý đối chiếu số liệu kế toán với số liệu tại Kho bạc Nhà nước, ngân hàng và số lượng, giá trị hiện vật, hàng hóa hoặc hình thức khác thực tế.

Bên cạnh đó, Thông tư 150/2026/TT-BTC cũng quy định, nguyên tắc lựa chọn ngân hàng thương mại để mở tài khoản Quỹ, về tỷ lệ vốn gửi bảo đảm an toàn vốn và linh hoạt dòng tiền thực hiện theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Số dư kinh phí của Quỹ cuối năm chưa sử dụng hết được chuyển sang năm sau để tiếp tục quản lý, sử dụng.

Thông tư 150/2026/TT-BTC có hiệu lực từ 9/10/2026.