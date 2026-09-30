Lắng nghe học sinh

Giáo viên Trường THCS Ỷ La lắng nghe, trao đổi cùng các em học sinh, kịp thời nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng trong năm học.

Là học sinh lớp 6 mới chuyển cấp, em Vi Bảo An, lớp 6A, Trường THCS Ỷ La cho biết em vừa háo hức vừa có chút bỡ ngỡ khi bước vào môi trường mới. Em mong muốn được thầy cô hướng dẫn phương pháp học tập, làm quen với nhiều bạn và tham gia các hoạt động tập thể. Em chia sẻ: “Em mong năm học mới sẽ có nhiều hoạt động để chúng em được giao lưu, làm việc cùng nhau. Em cũng mong các tiết học dễ hiểu, sinh động để chúng em hứng thú hơn".

Cùng với việc học, các hoạt động trải nghiệm, văn hóa, văn nghệ, thể thao và câu lạc bộ cũng là những điều được học sinh mong chờ. Đây là những sân chơi giúp các em rèn luyện kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, khám phá năng khiếu và tăng sự gắn kết với bạn bè. Với nhiều học sinh, những hoạt động này còn giúp cân bằng sau giờ học, tạo thêm niềm vui và những kỷ niệm đẹp về mái trường.

Theo cô Nguyễn Thị Duyên, giáo viên bộ môn Tin học đồng thời là giáo viên chủ nhiệm lớp 7A, Trường THCS Ỷ La chia sẻ: "Việc tạo cơ hội để học sinh bày tỏ suy nghĩ không chỉ được thực hiện qua các buổi tọa đàm mà được duy trì xuyên suốt năm học. Nhà trường tổ chức các diễn đàn học sinh, đồng thời lồng ghép nội dung trao đổi, chia sẻ trong các tiết sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp hằng tuần, hằng tháng. Trong quá trình dạy học, giáo viên cũng thường xuyên tạo không khí cởi mở để các em mạnh dạn đặt câu hỏi, nêu ý kiến và chia sẻ những khó khăn trong học tập, cuộc sống. Qua đó, thầy cô kịp thời nắm bắt những vấn đề học sinh quan tâm để có sự hỗ trợ, định hướng phù hợp".

Học sinh phân hiệu Trung Môn, Trường THCS Ỷ La trong ngày hội Stem. Ảnh: Quỳnh Hương

Cùng với việc lắng nghe trực tiếp, nhà trường chú trọng phối hợp với phụ huynh học sinh để có thêm thông tin về quá trình học tập, rèn luyện cũng như những thay đổi của các em. Giáo viên chủ nhiệm duy trì trao đổi với cha mẹ học sinh về kết quả học tập, ý thức rèn luyện, những thay đổi trong tâm lý, sinh hoạt của từng em; đồng thời thông tin, trao đổi ngay khi học sinh gặp khó khăn hoặc có biểu hiện cần được quan tâm. Qua các buổi họp phụ huynh, trao đổi trực tiếp và các kênh liên lạc giữa giáo viên với gia đình, những vấn đề của học sinh được chia sẻ từ cả hai phía, giúp thầy cô và cha mẹ thống nhất cách động viên, định hướng, hỗ trợ các em. Sự trao đổi thường xuyên giữa giáo viên và gia đình giúp việc giáo dục học sinh được thống nhất, kịp thời hơn, nhất là đối với những trường hợp cần sự quan tâm, hỗ trợ.

Cô Nguyễn Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường THCS Ỷ La cho rằng, mỗi học sinh có năng lực, sở thích và hoàn cảnh khác nhau, vì vậy nhà trường cần có cách tiếp cận phù hợp với từng nhóm đối tượng: “Mục tiêu của nhà trường không chỉ là giúp học sinh có kiến thức mà còn hình thành kỹ năng, sự tự tin và ý thức trách nhiệm. Muốn làm được điều đó, thầy cô cần quan tâm đến nhu cầu thực tế của học sinh, từ đó có phương pháp giáo dục phù hợp. Nhà trường cũng mong muốn mỗi học sinh đến trường đều cảm nhận được sự an toàn, thân thiện và yêu thương".

Mỗi học sinh bước vào năm học mới với một mong muốn khác nhau. Có em muốn học tốt hơn, có em muốn thử sức ở một hoạt động mới, có em mong có thêm những người bạn tốt; cũng có em mong mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Những mong muốn giản dị ấy chính là một phần tạo nên môi trường giáo dục tích cực, nơi học sinh cảm thấy được tôn trọng và có động lực để tiến bộ.

Năm học mới vì thế không chỉ là hành trình chinh phục kiến thức mà còn là hành trình để học sinh khám phá bản thân và trưởng thành. Khi nhà trường, thầy cô và gia đình cùng quan tâm đến nhu cầu chính đáng của các em, mỗi học sinh sẽ có thêm sự tự tin để học tập, trải nghiệm, nuôi dưỡng ước mơ và chuẩn bị hành trang cho tương lai.