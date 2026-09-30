Mang 'Lớp học reo vui' đến với các em học sinh miền núi

Ngày 29/9, đoàn hành trình "Chia sẻ cùng thầy cô" 2026 đã đến thăm, tặng quà cho các em học sinh và các thầy cô giáo Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nghĩa Tá, xã Nghĩa Tá, tỉnh Thái Nguyên.

Tại đây, Ban tổ chức đã trao 45 suất quà và khoá học online tiếng Anh cho các thầy, cô giáo; trao 20 suất quà cho 20 em học sinh vượt khó học giỏi.

Bên cạnh đó, các em học sinh được trải nghiệm School Tour “Lớp học reo vui” với các trò chơi như: “Trúc xanh”, “Đuổi màu bắt ý”, “Rung chuông vàng”, “Vượt rào tri thức”.

Ban tổ chức đã đến thăm, tặng quà cho các em học sinh và các thầy cô giáo Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nghĩa Tá, xã Nghĩa Tá, tỉnh Thái Nguyên

Cô Vương Thị Đậm, Phó hiệu Trưởng trường Tiểu học và THCS Nghĩa Tá, xã Nghĩa Tá, tỉnh Thái Nguyên cho hay, đối với những người làm công tác giáo dục, niềm vui lớn nhất chính là việc nhìn các học trò tiến bộ từng ngày, biết yêu thương, biết ước mơ và từng bước trưởng thành.

“Nhưng để có được những điều đó, các thầy cô giáo ở những địa bàn còn khó khăn đã phải dành rất nhiều tâm huyết, sự kiên trì và tình yêu nghề. Trường tiểu học và Trung học cơ sở Nghĩa Tá là đơn vị đóng trên địa bàn xã có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn. Với tinh thần trách nhiệm và tình yêu thương dành cho học trò, thì đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đang hàng ngày nỗ lực khắc phục những khó khăn, tận tâm với từng bài giảng, từng lớp học và từng em học sinh”, cô Đậm chia sẻ.

Đối với cô Vương Thị Đậm, mỗi ngày đến trường, các thầy cô giáo không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn cố gắng trở thành những người đồng hành, những người bạn, những người truyền cảm hứng để các em thêm yêu trường, yêu lớp và có niềm tin, phấn đấu vươn lên.

“Sự hiện diện của chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2026 hôm nay có ý nghĩa vô cùng đặc biệt đối với tập thể nhà trường, không chỉ là chương trình giao lưu, tặng những món quà thiết thực mà còn là sự động viên, chia sẻ, ghi nhận đối với những nỗ lực thầm lặng của các thầy cô giáo và các em học sinh”, cô Vương Thị Đậm nói.

Các em học sinh được trải nghiệm School Tour “Lớp học reo vui” với các trò chơi như: “Trúc xanh”, “Đuổi màu bắt ý”, “Rung chuông vàng”, “Vượt rào tri thức”.

Theo Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, School Tour năm nay dành nguồn lực để cùng nhà trường làm mới không gian học tập, đồng thời tổ chức chuỗi hoạt động trải nghiệm cho học sinh và chăm sóc tinh thần dành cho thầy cô. Ban Tổ chức, đại sứ và đội ngũ tình nguyện viên sẽ trực tiếp phối hợp với nhà trường trang trí, làm mới những khu vực lớp học đã cũ bằng sắc màu.

Bên cạnh việc làm mới lớp học, học sinh tại các trường sẽ tham gia các trò chơi và trạm trải nghiệm được thiết kế phù hợp với từng cấp học như “Trúc xanh”, “Đuổi màu bắt ý”, “Rung chuông vàng”, “Vượt rào tri thức”. Các hoạt động kết hợp giữa vận động, tương tác và kiến thức, tạo thêm không gian để học sinh giao lưu, vui chơi và khám phá.

Thầy cô tại các điểm trường mà Hành trình trải qua sẽ được trao hộp công cụ “Lớp học reo vui”, gồm bảng viết, thước kẻ Strive, dụng cụ mỹ thuật Colokit và bút ký cao cấp Bizner, phục vụ trực tiếp cho công việc giảng dạy.

Tại khu vực trường học, “Góc tri ân” được bố trí để học sinh gửi thiệp và lời chúc đến thầy cô. Chương trình hướng đến việc tạo ra những thay đổi có thể tiếp tục được sử dụng trong hoạt động dạy và học sau khi đoàn School Tour rời điểm trường.

Ban tổ chức đã trao 45 suất quà và khoá học online tiếng Anh cho các thầy, cô giáo; trao 20 suất quà cho 20 em học sinh vượt khó học giỏi

Chia sẻ tại chương trình, ông Trịnh Văn Hào, Giám đốc Truyền thông Đối ngoại Tập đoàn Thiên Long cho biết, năm nay, chương trình bước sang năm thứ 12, chương trình tiếp tục hướng đến việc ghi nhận và chia sẻ với những thầy cô đang công tác tại các địa bàn còn nhiều khó khăn, đặc biệt tại vùng biên giới, hải đảo và những khu vực có điều kiện giáo dục còn hạn chế.

“Đặc biệt năm nay, lần đầu tiên chương trình tổ chức một hoạt động là "lớp học vui". Ngoài hoạt động thăm, tặng quà thầy cô giáo, Ban tổ chức chương trình mong muốn tạo ra một cái sân chơi cho các em học sinh, giúp các em có được những kỷ niệm vui, cùng với các đại biểu và cùng với thầy cô giáo”, ông Trịnh Văn Hào nhấn mạnh.

Từ cuối tháng 9 đến hết tháng 10/2026, chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” 2026 tiếp tục hành trình đến các địa bàn còn nhiều khó khăn với hoạt động thăm, gặp gỡ và tri ân các thầy cô giáo đang công tác tại địa phương. Năm nay, chương trình triển khai School Tour 2026 tại 12 trường thuộc 12 tỉnh, thành trải dài qua 3 miền Bắc – Trung - Nam, với chủ đề “Lớp học reo vui”. Hành trình đi qua Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng, Cần Thơ, An Giang. Đây là dịp để Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cùng Tập đoàn Thiên Long tiếp tục đưa tinh thần của “Chia sẻ cùng thầy cô” đến gần hơn với những thầy, cô giáo đang trực tiếp đứng lớp.