Làng lụa Vạn Phúc chuyển mình trên không gian số

Cổng làng Vạn Phúc, biểu tượng văn hóa gắn liền với làng nghề dệt lụa trăm năm. Ảnh: Việt Thắng

Về làng lụa Vạn Phúc, phường Hà Đông, Hà Nội, du khách dễ dàng bắt gặp những cửa hàng bày bán khăn lụa, vải may áo dài, cà vạt cùng nhiều sản phẩm thủ công mang màu sắc truyền thống. Trải qua nhiều thế hệ, nghề dệt lụa nơi đây vẫn được gìn giữ, tạo nên nét riêng của một làng nghề nổi tiếng đất Thăng Long.

Tuy nhiên, trước sự thay đổi nhanh chóng của thói quen tiêu dùng, việc chờ khách đến cửa hàng hay phụ thuộc vào các mối hàng quen không còn là phương thức duy nhất để phát triển thị trường. Người tiêu dùng ngày càng có xu hướng tìm kiếm thông tin, xem mẫu mã, so sánh giá cả và tham khảo đánh giá sản phẩm trên internet trước khi quyết định mua hàng. Điều đó đặt ra yêu cầu để các cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Vạn Phúc chủ động thích ứng với môi trường số.

Tuyến phố lụa Vạn Phúc rực rỡ sắc màu với các gian hàng trưng bày sản phẩm lụa tơ tơ tằm đa dạng, thu hút du khách tham quan và mua sắm. Ảnh: Việt Thắng

Nếu trước đây, sản phẩm lụa chủ yếu được giới thiệu qua cửa hàng truyền thống, hội chợ và khách quen, thì nay, các nền tảng như Facebook, TikTok, YouTube cùng những kênh bán hàng trực tuyến mở ra cơ hội tiếp cận người tiêu dùng ở nhiều địa phương. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, người bán có thể đăng tải hình ảnh sản phẩm, quay video giới thiệu mẫu mới hoặc phát trực tiếp để tư vấn cho khách hàng.

Đối với mặt hàng lụa, hình ảnh và video có vai trò quan trọng bởi màu sắc, hoa văn, độ rủ và cách phối hợp với trang phục là những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng. Thay vì chỉ đăng một bức ảnh kèm giá bán, các cửa hàng có thể xây dựng nội dung giới thiệu cách sử dụng khăn lụa, lựa chọn vải may áo dài, phối màu trang phục hoặc hướng dẫn bảo quản sản phẩm.

Những video ngắn ghi lại hoạt động của khung cửi, bàn tay người thợ hay các công đoạn tạo nên tấm vải cũng có thể tạo sức hút riêng. Qua đó, người xem không chỉ biết đến sản phẩm mà còn hiểu thêm về công sức lao động và giá trị của nghề thủ công truyền thống.

Anh Triệu Văn Bình, chủ cửa hàng lụa tại Vạn Phúc, chia sẻ: “Mạng xã hội giúp chúng tôi giới thiệu mẫu mã đến nhiều khách hàng hơn. Khách ở xa có thể xem sản phẩm, hỏi thông tin và đặt mua thuận tiện”.

Từ việc đăng bài giới thiệu sản phẩm đến tổ chức livestream bán hàng, mỗi hình thức đều có những ưu điểm riêng. Nếu bài đăng giúp khách hàng chủ động tìm hiểu, video ngắn có khả năng thu hút sự chú ý thì livestream tạo điều kiện để người bán tương tác trực tiếp, giải đáp thắc mắc về chất liệu, màu sắc, giá cả và cách sử dụng.

Dù vậy, để hoạt động kinh doanh trực tuyến đạt hiệu quả, các cơ sở cần bảo đảm hình ảnh phản ánh đúng sản phẩm, thông tin chất liệu rõ ràng, giá bán minh bạch và quy trình giao hàng thuận tiện. Với sản phẩm mang giá trị truyền thống như lụa Vạn Phúc, uy tín và chất lượng vẫn là yếu tố quyết định khả năng giữ chân khách hàng.

Chị Nguyễn Thị Hà, chủ cửa hàng lụa tại Vạn Phúc, bày tỏ: “Muốn quảng bá hiệu quả, không thể chỉ đăng ảnh bán hàng mà cần kể câu chuyện về sản phẩm, về người thợ và nghề dệt. Khách hàng hiểu giá trị của lụa sẽ có thêm lý do lựa chọn sản phẩm truyền thống”.

Số hóa câu chuyện làng nghề, lan tỏa giá trị văn hóa

Không chỉ phục vụ hoạt động bán hàng, chuyển đổi số còn mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh làng lụa Vạn Phúc gắn với du lịch văn hóa. Bởi lụa không đơn thuần là một mặt hàng thời trang mà còn chứa đựng lịch sử, kỹ thuật thủ công và bản sắc văn hóa được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Thợ dệt làng Vạn Phúc miệt mài bên khung dệt, gìn giữ nét tinh hoa của sản phẩm lụa truyền thống. Ảnh: Việt Thắng

Trên môi trường số, những câu chuyện về người thợ, khung cửi, hoa văn và quá trình dệt có thể trở thành nội dung truyền thông hấp dẫn. Một video giới thiệu hành trình từ nguyên liệu đến thành phẩm, một cuộc trò chuyện với người làm nghề lâu năm hay hình ảnh về không gian làng nghề đều có thể giúp công chúng hiểu rõ hơn về giá trị của lụa Vạn Phúc.

Đặc biệt, các nền tảng mạng xã hội có khả năng kết nối hoạt động quảng bá sản phẩm với trải nghiệm du lịch. Qua những video giới thiệu cửa hàng, không gian tham quan và hoạt động sản xuất, du khách có thể tìm hiểu trước về điểm đến, lựa chọn lịch trình và kết hợp mua sắm với khám phá văn hóa địa phương.

Đối với giới trẻ, nội dung ngắn, hình ảnh trực quan và cách kể chuyện gần gũi có thể khiến nghề dệt truyền thống trở nên dễ tiếp cận hơn. Những sản phẩm lụa cũng có thể được giới thiệu trong các bối cảnh hiện đại như thời trang, quà tặng hoặc trang trí không gian sống, qua đó mở rộng nhóm khách hàng mà vẫn giữ được giá trị cốt lõi.

Lao động sản xuất lụa tơ tằm tại xưởng dệt làng nghề Vạn Phúc. Ảnh: Việt Thắng

Từ góc độ người tiêu dùng, việc số hóa thông tin sản phẩm không chỉ tạo thuận tiện trong mua sắm mà còn giúp nâng cao tính minh bạch. Các cửa hàng có thể cập nhật địa chỉ, thông tin liên hệ, danh mục sản phẩm và hướng dẫn bảo quản trên trang giới thiệu riêng. Mã QR đặt tại cửa hàng cũng có thể dẫn tới video về quy trình dệt, câu chuyện làng nghề hoặc thông tin chi tiết về sản phẩm.

Chị Trần Ngọc Anh, khách hàng quan tâm đến sản phẩm lụa truyền thống, bày tỏ: “Tôi muốn xem thêm những video về người thợ và quy trình dệt. Những nội dung chân thực như vậy giúp khách hàng hiểu hơn về làng nghề và có thêm hứng thú đến tham quan”.

Tuy nhiên, chuyển đổi số tại làng nghề cũng đặt ra những yêu cầu mới. Không phải cơ sở nào cũng có nhân lực chuyên trách truyền thông, kỹ năng quay dựng video hay kinh nghiệm vận hành hoạt động bán hàng trực tuyến. Bên cạnh đó, việc cạnh tranh về lượt xem và giá bán có thể khiến một số nội dung quảng bá chú trọng hình thức mà chưa làm nổi bật giá trị thực chất của sản phẩm.

Để khắc phục những hạn chế này, các cơ sở cần từng bước nâng cao kỹ năng số, xây dựng kế hoạch nội dung phù hợp và duy trì chất lượng sản phẩm ổn định. Những hoạt động hướng dẫn chụp ảnh, quay video, viết nội dung giới thiệu, quản lý đơn hàng và chăm sóc khách hàng sẽ giúp các hộ kinh doanh tiếp cận phương thức quảng bá mới hiệu quả hơn.

Cùng với nỗ lực của từng cơ sở, việc tăng cường kết nối giữa các cửa hàng, đơn vị du lịch và tổ chức quảng bá làng nghề cũng có ý nghĩa quan trọng. Những nội dung giới thiệu chung về lịch sử, không gian văn hóa, sản phẩm tiêu biểu và trải nghiệm tham quan sẽ góp phần tạo hình ảnh thống nhất, giúp khách hàng dễ dàng tìm hiểu về Vạn Phúc.

Về lâu dài, làng lụa Vạn Phúc có thể hướng tới xây dựng hệ thống thông tin số kết nối các cơ sở sản xuất, cửa hàng và điểm tham quan. Khi thông tin được cập nhật đầy đủ, khách hàng thuận tiện tìm kiếm sản phẩm, du khách dễ dàng lên kế hoạch trải nghiệm, còn người làm nghề có thêm cơ hội mở rộng thị trường.

Chuyển đổi số không thay thế đôi bàn tay khéo léo hay kinh nghiệm của người thợ dệt. Công nghệ chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi trở thành cầu nối đưa những giá trị truyền thống đến gần hơn với công chúng. Từ khung cửi trong xưởng dệt đến những video được chia sẻ trên mạng xã hội, lụa Vạn Phúc đang có thêm cơ hội kể câu chuyện của mình bằng ngôn ngữ hiện đại.