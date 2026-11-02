Khởi động cuộc thi hát về tình hữu nghị Việt – Trung

Theo Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, trong bối cảnh tăng cường giao lưu, hợp tác quốc tế trên lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, việc tổ chức các hoạt động giao lưu âm nhạc có ý nghĩa thiết thực trong việc phát huy giá trị văn hóa, thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân các nước, đồng thời tạo điều kiện để thế hệ trẻ rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ, phát huy năng khiếu nghệ thuật và tiếp cận những giá trị văn hóa đa dạng.

Cuộc thi hát ca khúc tiếng Trung năm 2026 lấy âm nhạc làm cầu nối giao lưu văn hóa, thông qua ngôn ngữ âm nhạc để truyền tải tình cảm, kết nối con người và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau. Đây là sân chơi nghệ thuật dành cho sinh viên, học viên và người học tiếng Trung, tạo điều kiện để người tham gia rèn luyện khả năng sử dụng tiếng Trung, phát huy năng khiếu ca hát, đồng thời phát hiện, khuyến khích và bồi dưỡng những nhân tố có tiềm năng trong lĩnh vực biểu diễn thanh nhạc.

Hoạt động thi hát ca khúc tiếng Trung góp phần tăng cường giao lưu văn hoá, nghệ thuật giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Thông qua các hoạt động biểu diễn và giao lưu nghệ thuật, cuộc thi góp phần giới thiệu những nét đẹp trong văn hóa âm nhạc của Việt Nam và Trung Quốc, thúc đẩy sự giao lưu, tiếp biến văn hóa tích cực, tăng cường sự hiểu biết và gắn kết giữa thế hệ trẻ hai nước, qua đó góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc.

Cuộc thi tạo sân chơi cho sinh viên, học viên và người học tiếng Trung rèn luyện khả năng sử dụng ngôn ngữ, thể hiện năng khiếu ca hát, tìm hiểu văn hóa âm nhạc Trung Quốc và giao lưu với các nghệ sĩ, người yêu âm nhạc. Qua đó, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy giao lưu văn hóa trên tinh thần tôn trọng bản sắc của mỗi dân tộc và vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Trung.

Cuộc thi hát ca khúc tiếng Trung năm 2026 do Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam chỉ đạo. Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội (China Cultural Center in Hanoi) tổ chức. Công ty cổ phần Âm nhạc và giải trí AMG thực hiện.

Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 - 45 tuổi, là sinh viên, học viên, người đã và đang học tiếng Trung tại các trường, cơ sở đào tạo. Đối với thí sinh chưa đủ 18 tuổi phải có văn bản đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ. Thí sinh dự thi là những người yêu thích âm nhạc và văn hóa Trung Quốc, có năng lực ca hát nhất định. Thí sinh có thể dự thi đơn ca hoặc theo nhóm (tối đa 5 người, tổng độ tuổi không quá 150 tuổi). Công dân có quốc tịch Trung Quốc không được dự thi.

Thí sinh dự thi sẽ trình bày các ca khúc bằng tiếng Trung phổ thông, gồm những ca khúc đương đại đang được phổ biến, có nội dung và ý nghĩa nhân văn tích cực, ca ngợi tình yêu, tình hữu nghị, hòa bình và các chủ đề phù hợp khác. Ban tổ chức khuyến khích diễn thi các làn điệu dân ca Trung Quốc.

Các tác phẩm dự thi phải phù hợp với lứa tuổi, thuần phong mỹ tục và các giá trị văn hóa tốt đẹp; không sử dụng những ca khúc có nội dung nhạy cảm, đi ngược lại tinh thần hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc. Thí sinh lựa chọn và trình bày các ca khúc trong danh mục do Ban Tổ chức tuyển chọn, thẩm định, phê duyệt. Thí sinh tham dự vòng sơ khảo có thể trình bày các ca khúc tự chọn nhưng được Ban tổ chức thẩm định.

Ban tổ chức nhận đăng ký dự thi từ ngày 30/10 – 15/11. Vòng sơ khảo sẽ xét duyệt hồ sơ dự thi từ ngày 15/11. Các vòng chung khảo khu vực miền Trung, miền Nam, miền Bắc diễn ra trong tháng 11/2026. Lễ chung kết và trao giải dự diễn ra tại Hà Nội vào ngày 8/12.

Giải thưởng của cuộc thi gồm 3 giải nhất - Huy chương vàng, trị giá 50 triệu đồng/giải. 5 giải nhì - Huy chương bạc trị giá 20 triệu đồng/giải. Ngoài ra còn có 7 giải chuyên đề: Giải “Phát âm tiếng Trung xuất sắc nhất”, Giải “Biểu diễn sân khấu xuất sắc nhất”, Giải “Trình diễn sáng tạo xuất sắc nhất”, Giải “Thí sinh được yêu thích nhất”, Giải “Thí sinh xuất sắc do Ban Giám khảo bình chọn”, Giải “Thí sinh phong cách và trang phục đẹp nhất”, Giải “Ngôi sao hy vọng”.