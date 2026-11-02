Hội An thắp sáng mùa lễ hội, mở thêm trải nghiệm di sản

Sức hút lâu dài của phố cổ Hội An nằm ở khả năng giữ gìn bản sắc. Ảnh: Minh Phượng

Thắp sáng phố cổ bằng 15 cụm đèn lồng nghệ thuật

Từ ngày 3 - 6.12, Lễ hội Đèn lồng Quốc tế Hội An 2026 với chủ đề “Hội An - Sắc màu Di sản” sẽ diễn ra tại Quảng trường sông Hoài, Vườn tượng An Hội, dọc sông Hoài và nhiều tuyến đường trong khu phố cổ. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm trong chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch của địa phương dịp cuối năm, đồng thời gắn với kỷ niệm 27 năm Đô thị cổ Hội An được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới (4.12.1999 - 4.12.2026).

Theo kế hoạch được công bố, lễ hội dự kiến có khoảng 15 cụm đèn lồng quy mô lớn, kết hợp các thiết kế lấy cảm hứng từ nghề thủ công truyền thống và văn hóa của nhiều quốc gia như Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Lào. Không gian trưng bày được bố trí tại Quảng trường sông Hoài, Vườn tượng An Hội, các tuyến Nguyễn Phúc Chu, Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Phú và trên sông Hoài.

Du khách sẽ có thêm nhiều hoạt động để tham gia thay vì chỉ dạo phố, ngắm đèn lồng. Trong đó có triển lãm “Đèn lồng và Nghệ thuật tái sinh”, workshop chế tác đèn lồng từ vật liệu tái sinh, trải nghiệm các công đoạn làm đèn lồng cùng nghệ nhân và không gian ẩm thực “Chạm vị phố Hội”. Khoảng 20 gian trải nghiệm dự kiến được bố trí tại Quảng trường sông Hoài và Vườn tượng An Hội, hoạt động từ 16h đến 21h30 hằng ngày.

Chương trình nghệ thuật “Sắc màu di sản” với hát bội, bài chòi, dân ca, hòa tấu nhạc dân tộc, trình diễn áo dài và nghệ thuật đương đại cũng góp mặt trong chuỗi hoạt động. Riêng chương trình “Minh đăng dạ hành” tối 4.12 dự kiến tái hiện không khí phố cổ đầu thế kỷ XX thông qua trang phục truyền thống, nghệ thuật dân gian, diễu hành Việt phục và rước đèn trên phố.

Một điểm đáng chờ đợi là các không gian đèn lồng nghệ thuật dự kiến tiếp tục được duy trì đến hết Tết Nguyên tiêu Đinh Mùi 2027. Như vậy, sức hút của lễ hội không chỉ gói gọn trong bốn ngày tổ chức mà có thể kéo dài sang những tháng đầu năm sau.

Thêm sản phẩm mới, mở rộng hành trình khám phá phố Hội

Bên cạnh lễ hội đèn lồng, Hội An đang chuẩn bị thêm những sản phẩm khai thác chiều sâu văn hóa và lịch sử địa phương. Theo thông tin từ ông Phạm Phú Ngọc, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa thế giới Hội An, đơn vị sẽ ra mắt show diễn Faifoo và tổ chức biểu diễn thường xuyên, đồng thời giới thiệu tour “Ngược dòng ký ức” tại Di tích Nhà lao Hội An.

Đây là hướng khai thác có thể bổ sung lựa chọn cho du khách, nhất là những người muốn tìm hiểu nhiều hơn về lịch sử vùng đất từng là thương cảng quốc tế Faifo. Với tour “Ngược dòng ký ức”, câu chuyện về một di tích lịch sử được đưa vào hành trình tham quan sau khi dự án tu bổ, tôn tạo Nhà lao Hội An hoàn thành. Trong khi đó, show diễn Faifoo được kỳ vọng tạo thêm sản phẩm nghệ thuật phục vụ khách lưu trú, đặc biệt vào buổi tối.

Từ ngày 20.11 đến 5.12, Hội An cũng tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam với chủ đề “Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Hội An - 40 năm xây dựng và phát triển”. Chương trình gắn với dấu mốc 27 năm Đô thị cổ Hội An được công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Các hoạt động gồm hội thảo quốc gia “Đô thị thương cảng Hội An, xứ Quảng trong hành trình 555 năm danh xưng Quảng”; trưng bày hình ảnh, tư liệu về Di sản Văn hóa Thế giới Hội An, văn khắc Hán Nôm và chuyên đề “Không gian xưa”. Đây là dịp để giới thiệu những giá trị lịch sử, kiến trúc và văn hóa của phố cổ qua các tư liệu, hiện vật và góc nhìn nghiên cứu.

Không gian lễ hội cuối năm cũng được mở rộng ra các địa bàn lân cận. Từ ngày 18 - 24.11, Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết dân tộc năm 2026 lần đầu tổ chức ở quy mô cấp thành phố, với chủ đề “Tinh hoa văn hóa - Sức mạnh đại đoàn kết”. Các hoạt động diễn ra tại Cung Thể thao Tiên Sơn, các cơ sở văn hóa ở Hội An, Mỹ Sơn, Khâm Đức và nhiều không gian sinh hoạt cộng đồng.

Tiếp đó, Lễ hội Chào năm mới 2027 dự kiến diễn ra từ ngày 30.12.2026 đến 3.1.2027 tại nhiều địa điểm của Đà Nẵng, trong đó có các phường Hội An, Hội An Đông, Quảng Phú, Bàn Thạch, Tam Kỳ và Hương Trà. Các hoạt động nghệ thuật, không gian ẩm thực, điểm check-in, chương trình Countdown và không gian ước nguyện đầu năm sẽ tạo thêm lựa chọn cho du khách trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch.

Giữ sức hấp dẫn lâu dài

Việc liên tục bổ sung sự kiện và sản phẩm mới diễn ra trong bối cảnh du lịch Hội An đang bước vào mùa thấp điểm. Theo Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa thế giới Hội An, trong 9 tháng đầu năm 2026, lượng khách mua vé tham quan đạt hơn 1,28 triệu lượt, doanh thu hơn 147 tỉ đồng, giảm 2,78% so với cùng kỳ.

Những ngày cuối tháng 10, lượng khách đến phố cổ có phần trầm lắng, hoạt động kinh doanh dịch vụ và lưu trú cũng chịu ảnh hưởng. Tuy nhiên, tháng 10 và tháng 11 vốn là mùa thấp điểm thường niên của điểm đến này. Theo các đơn vị lữ hành và cơ sở lưu trú, lượng khách được kỳ vọng gia tăng trở lại từ đầu tháng 12.

Tại Hội An, định hướng phát triển đang chuyển dần từ tăng trưởng dựa vào số lượng sang chú trọng chiều sâu, chất lượng và giá trị gia tăng. Một trong những đề xuất được đưa ra là mỗi năm lựa chọn từ 3 - 5 sản phẩm du lịch chiến lược để tập trung nguồn lực đầu tư, thử nghiệm và đánh giá khả năng tiếp cận thị trường.

Cùng với đó, việc phân bổ lại thời gian, địa điểm tham quan cần được quan tâm để hạn chế tình trạng khách tập trung quá đông tại khu vực lõi phố cổ. Những khoảng thời gian thưa khách cũng có thể tận dụng cho công tác bảo dưỡng di tích, chỉnh trang cảnh quan và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Mùa lễ hội cuối năm mở ra cơ hội để Hội An làm mới hình ảnh bằng những trải nghiệm đa dạng hơn, từ nghệ thuật ánh sáng, biểu diễn đến khám phá lịch sử. Nhưng sức hút lâu dài của phố cổ vẫn nằm ở khả năng giữ gìn bản sắc, để mỗi sản phẩm mới không làm lu mờ những giá trị vốn đã tạo nên tên tuổi của di sản này.