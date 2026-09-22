Lắng lại giữa mùa trăng

Năm nay, không khí ấy có phần khác hơn.

Không còn những dãy nhà bạt mang logo các thương hiệu bánh nối nhau trên phố, cũng không còn cảnh người xe tấp nập ghé chọn từng hộp bánh làm quà biếu. Chỉ còn một vài gian hàng tạm ở một số góc đường, quy mô cũng không lớn như những năm trước.

Sự thưa vắng của những gian hàng quen thuộc tạo nên một khoảng trống trên phố, khiến không ít người chợt nhận ra: “Năm nay, không khí sao trầm lắng quá!”.

Sự vắng bóng của những gian hàng vỉa hè không có nghĩa người ta đã quên ngày Tết Trung thu, mà phần nào cho thấy sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng.

Dù phương thức mua sắm thay đổi, ý nghĩa của Tết Trung thu vẫn nằm ở những khoảnh khắc đoàn viên, sum vầy bên gia đình. Ảnh minh hoạ AI - LÊ TUẤN

Thay vì chạy xe ra đường, giữa nắng mưa để chọn bánh, giờ đây chỉ cần vài thao tác vuốt, chạm trên màn hình điện thoại. Từ các sàn thương mại điện tử đến trang mạng xã hội của những tiệm bánh thủ công, mọi lựa chọn đều sẵn có. Bánh được đóng gói chỉn chu, giao tận tay, kèm theo nhiều chương trình ưu đãi.

Sự tiện lợi của công nghệ đang làm thay đổi phương thức mua sắm, trong đó có việc lựa chọn bánh Trung thu. Mô hình bán hàng truyền thống vốn cần mặt bằng, nhân lực cũng vì thế có những thay đổi. Xét về kinh tế, đó là xu hướng dễ hiểu trong đời sống hiện đại. Về đô thị, đường phố cũng có thêm khoảng thoáng. Nhưng về mặt cảm xúc, dường như phố phường thiếu đi một điều gì đó khó gọi tên.

Sự thay đổi ấy hoàn toàn dễ hiểu trong nền kinh tế số. Dù vậy, sự vắng bóng của những tín hiệu quen thuộc trên phố có lẽ cũng là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng: Không khí đoàn viên không tự nhiên mà có, mà được tạo nên từ chính con người. Trung thu vốn không chỉ là chuyện mua một chiếc bánh hay một chiếc lồng đèn, mà ý nghĩa còn nằm ở tình yêu thương và sự gắn kết.

Nếu phố phường không còn rộn rã những gian hàng, sao chúng ta không tự tạo nên không khí ấy ngay trong chính ngôi nhà của mình? Chiếc bánh trăng tròn vẫn có thể được đặt mua và trao tận tay. Quan trọng hơn là dành một khoảng lặng giữa nhịp sống hối hả để cùng gia đình cắt bánh, thưởng trà; cùng con trẻ tự tay làm một chiếc lồng đèn giấy, cùng ngắm một đêm trăng Rằm... Những khoảnh khắc giản dị ấy có thể làm mùa Trung thu trở về gần hơn với ý nghĩa của sự đoàn viên.

Công nghệ có thể làm đơn giản hoá việc mua sắm, nhưng không thể thay thế cảm xúc ấm áp của tình thân. Tết Trung thu năm nay có thể lặng lẽ hơn ngoài đường phố, nhưng chỉ cần chúng ta biết lắng lại, dành thời gian cho nhau, hơi ấm đoàn viên vẫn có thể hiện diện trong mỗi mái nhà./.