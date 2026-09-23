Hòa Minzy, Trúc Nhân biểu diễn ở Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội

Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO. Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức. Lễ hội diễn ra từ ngày 1 - 4/10 tại Hoàng thành Thăng Long, quy tụ sự tham gia của 50 quốc gia, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp.

Tại buổi gặp mặt Ngoại giao đoàn thông tin về Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai với chủ đề "Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai", Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết lễ hội năm nay tiếp tục phát huy tinh thần giao lưu, kết nối và cùng sáng tạo thông qua văn hóa, đồng thời mở rộng về quy mô, đa dạng về nội dung và phong phú hơn về hình thức trải nghiệm. Các hoạt động được thiết kế nhằm tạo nên một không gian văn hóa đa sắc màu, nơi các quốc gia giới thiệu bản sắc, di sản và những giá trị văn hóa đặc trưng, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác mới trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, du lịch, công nghiệp sáng tạo.

Phối cảnh cổng chào Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai. Ảnh: BTC.

Với quy mô được mở rộng và nội dung đa dạng hơn so với Lễ hội lần thứ nhất, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai có 45 không gian văn hóa, 35 gian ẩm thực, chương trình chiếu phim với 18 quốc gia đăng ký tham gia, không gian thời trang với 19 quốc gia gửi trang phục truyền thống, cùng sự góp mặt của 20 đoàn nghệ thuật quốc tế.

Trong khuôn khổ Lễ hội năm nay, Khu vực "Lan tỏa sáng tạo từ di sản - Festival Games Quốc tế" mang đến một không gian trải nghiệm mới, kết nối các giá trị lịch sử, văn hóa với công nghệ và công nghiệp sáng tạo. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu, phát hành và vận hành các trò chơi điện tử lấy cảm hứng từ lịch sử, văn hóa Việt Nam, tạo cơ hội để công chúng trực tiếp trải nghiệm và khám phá di sản qua những hình thức tương tác hiện đại, các hoạt động trình diễn cosplay, kết hợp vũ đạo từ game Audition cùng hiệu ứng màn hình LED, mở ra một không gian trải nghiệm trẻ trung, sôi động và hấp dẫn.

Thông qua sự kết hợp giữa di sản và sáng tạo, truyền thống và đương đại, Việt Nam và thế giới, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai hướng tới xây dựng một không gian văn hóa mở, nơi các nền văn hóa không chỉ gặp gỡ và chia sẻ mà còn cùng tạo nên những kết nối sâu sắc.

Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai được kỳ vọng sẽ tạo nên một điểm nhấn văn hóa đối ngoại nổi bật trong năm 2026, thu hút sự quan tâm của công chúng, truyền thông trong nước và quốc tế. Lễ hội góp phần đưa Hà Nội - thành phố sáng tạo của UNESCO - trở thành điểm gặp gỡ của những sắc màu văn hóa thế giới, nơi những giá trị truyền thống được tôn vinh, những sáng tạo mới được lan tỏa và những nhịp cầu hữu nghị giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế ngày càng được bền chặt.

Hòa Minzy, Đức Phúc và nhiều nghệ sĩ Việt sẽ trình diễn tại lễ khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai. Ảnh: FBNV.

Lễ khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai sẽ diễn ra vào tối 1/10, với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Các nghệ sĩ Việt sẽ trình diễn tại sự kiện gồm Đức Phúc, Hòa Minzy, Trúc Nhân, NSND Trọng Phúc, TS, nghệ sĩ Chu Bảo Quế, Hoàng Bách...