Đêm hội Trăng Rằm 2026 – Nơi yêu thương được thắp sáng

Dưới ánh trăng rằm, tiếng trống lân rộn rã hòa cùng những lời ca, điệu múa và ánh sáng lung linh của những chiếc đèn ông sao đã tạo nên một không gian Trung thu đậm đà nét đẹp truyền thống. Những ánh mắt háo hức, nụ cười hồn nhiên của các em chính là hình ảnh đẹp nhất của đêm hội.

“Đêm hội Trăng Rằm 2026” không chỉ mang đến cho các em một đêm vui Trung thu đáng nhớ, mà còn thể hiện sự quan tâm, chăm lo của lãnh đạo thành phố, các cấp, các ngành đối với thế hệ măng non.

Mỗi chiếc đèn được thắp sáng, mỗi phần quà được trao đi, mỗi nụ cười được sẻ chia đều gửi gắm mong ước để mọi trẻ em được yêu thương, chăm sóc, học tập, vui chơi và lớn lên trong một môi trường tốt đẹp.

Trung thu là Tết của thiếu nhi, nhưng cũng là dịp để mỗi chúng ta thêm trân trọng những giá trị của tình thân, sự sum vầy và sẻ chia; cùng chung tay gìn giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống và dành những điều tốt đẹp nhất cho trẻ em.

Đêm hội rồi sẽ khép lại, nhưng ánh sáng của những chiếc đèn Trung thu và những nụ cười trong trẻo của các em sẽ còn đọng lại – như một ký ức đẹp của tuổi thơ, một mùa trăng của sum vầy, sẻ chia và yêu thương.