6 tài tử của Đồng Nai được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Dân gian

Dự chương trình có Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai Lưu Thị Hà; Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vũ Thanh Ngữ; PGS.TS Huỳnh Văn Tới, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam.

Các đồng chí lãnh đạo trao hoa, chúc mừng PGS.TS Huỳnh Văn Tới đã trúng cử vào Ban Chấp hành Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam. Ảnh: My Ny

Tại buổi lễ, đại diện Chi hội Văn nghệ dân gian Việt Nam thành phố Đồng Nai báo cáo quá trình tuyển chọn, làm hồ sơ, đề xuất Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Dân gian năm 2026; đồng thời trao quyết định và bằng công nhận danh hiệu cho 6 nghệ nhân: Lê Văn Có, Lường Thanh Tùng, Phạm Văn Nhân, Phạm Ngọc Trai, Lưu Tấn Quốc và Trần Văn Rí. Đây là những nghệ nhân có nhiều năm gắn bó với nghệ thuật ĐCTT, có nhiều đóng góp trong thực hành, gìn giữ, truyền dạy và lan tỏa những giá trị đặc sắc của loại hình nghệ thuật truyền thống được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại.

Ban tổ chức trao hoa, quyết định công nhận danh hiệu cho các nghệ nhân dân gian. Ảnh: My Ny

Trong chương trình, Chi hội Văn nghệ dân gian Việt Nam thành phố Đồng Nai báo cáo kết quả tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam nhiệm kỳ IX (2026-2031). Tại đại hội, PGS.TS Huỳnh Văn Tới đã trúng cử vào Ban Chấp hành Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai Lưu Thị Hà ghi nhận, biểu dương và chúc mừng các nghệ nhân được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Dân gian; đồng thời mong muốn các nghệ nhân tiếp tục phát huy vai trò của mình, không chỉ là những người giữ lửa nghề, mà còn truyền nghề, truyền tình yêu văn hóa dân tộc và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ.

Chi hội trưởng Chi hội Văn nghệ dân gian Việt Nam thành phố Đồng Nai Nguyễn Thị Nguyệt báo cáo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam nhiệm kỳ IX (2026-2031). Ảnh: My Ny

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai nhấn mạnh: MTTQ Việt Nam thành phố xác định việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống là một nội dung quan trọng trong công tác vận động nhân dân, xây dựng đời sống văn hóa, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng con người Đồng Nai phát triển toàn diện. Trong thời gian tới, MTTQ Việt Nam thành phố sẽ tiếp tục phối hợp, đồng hành cùng Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai, Chi hội Văn nghệ dân gian Việt Nam thành phố Đồng Nai, các câu lạc bộ, nghệ nhân và những người yêu nghệ thuật ĐCTT để góp phần đưa các giá trị văn hóa truyền thống ngày càng gắn bó với đời sống cộng đồng.

Dịp này, Câu lạc bộ ĐCTT thành phố Đồng Nai đã biểu diễn các tiết mục tài tử, cải lương về vùng đất, con người Đồng Nai trong giai đoạn mới.