Ấm áp Tết Trung thu ở bệnh viện

Ngày hội "Trung thu cho em" mang đến cho các bệnh nhi tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam một Tết Trung thu ấm áp. Ảnh: Leaf Village & Farm

Trung thu cho em

Chiều 21/9, không khí rộn ràng của ngày hội "Trung thu cho em" đã lan tỏa khắp hành lang Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam (xã Đại Lộc).

Chương trình do Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam phối hợp với khu du lịch Làng Lá (Leaf Village & Farm) tổ chức, nhằm mang đến cho các bệnh nhi một mùa trăng ý nghĩa, góp phần xua tan mệt mỏi và lo âu vì bệnh tật.

Không gian Khoa Nhi rực rỡ hơn thường ngày với những chiếc đèn lung linh, nhiều phần quà sắc màu cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng được chuẩn bị chu đáo. Điểm nhấn của chương trình là màn biểu diễn xiếc, ảo thuật kỳ thú cùng các tiết mục múa lân, múa rồng hoành tráng trong tiếng trống rộn ràng.

Các em nhỏ tham gia giao lưu và nhận quà tại chương trình. Ảnh: Leaf Village & Farm

Tại đây, các bệnh nhi hào hứng phá cỗ, rước đèn, xem múa lân và reo hò theo từng tiết mục. Những ánh mắt ngây thơ ngập tràn niềm vui hồn nhiên khi các em được hòa mình vào không khí Tết Trung thu náo nhiệt bên người thân và bạn bè.

Dịp này, ban tổ chức trao tặng 130 phần quà gồm dụng cụ học tập, bánh kẹo và lồng đèn cho các em nhỏ đang điều trị tại khoa.

Đặc biệt, ban tổ chức đã trao 2 phần quà ý nghĩa cho hai con của anh A.L.C. và chị T.T.K.D. (người Cơ Tu ở xã Bến Hiên). Được biết, cả hai bé (một bé 9 tuổi và một bé 7 tháng tuổi) đều mang khiếm khuyết bẩm sinh. Nhận được sự hỗ trợ, động viên từ bệnh viện và các nhà hảo tâm, gia đình anh C. bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến chương trình.

Tiết mục múa lân thu hút các em nhỏ. Ảnh: Leaf Village & Farm

Phần chơi đố vui dành cho các bệnh nhi. Ảnh: Leaf Village & Farm

Nụ cười trẻ thơ tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam. Ảnh: Leaf Village & Farm

ThS.BS Trần Bá Trí, Phó Trưởng khoa Nhi gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm vì những món quà Trung thu ý nghĩa. "Những món quà không chỉ mang lại niềm vui cho các em nhỏ trong dịp Tết Trung thu, mà còn là lời chúc, lời động viên tinh thần, tiếp thêm nghị lực để các em sớm hồi phục sức khỏe, trở về đón mùa Trung thu trọn vẹn bên gia đình", ThS.BS Trần Bá Trí chia sẻ.

Theo ban tổ chức, chương trình không đơn thuần là hoạt động trao quà thường niên mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm xã hội và sự kết nối yêu thương. Những khoảnh khắc ấm áp cùng tiếng cười rộn rã tại khoa Nhi dịp Trung thu này đã thắp sáng niềm tin, tiếp thêm hy vọng vượt qua bệnh tật cho các em nhỏ và gia đình.

[VIDEO] - Không khí Trung thu ấm áp tại khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam:

Mùa trăng trọn vẹn

Tối 22/9, tại sảnh khu A, Bệnh viện Đà Nẵng, đông đảo bệnh nhi đang điều trị cùng các em nhỏ là con em thân nhân người bệnh đã được hòa mình vào không khí đón Tết Trung thu trong chương trình "Vui Tết Trung thu".

Chương trình do Bệnh viện Đà Nẵng phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng, Đoàn Thanh niên UBND thành phố Đà Nẵng cùng các doanh nghiệp, đơn vị thiện nguyện và mạnh thường quân tổ chức, nhằm mang đến một đêm hội ấm áp, rộn rã tiếng cười.

Tiết mục múa lân trong chương trình "Vui Tết Trung thu" tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN SƠN

Tại đây, các em được thưởng thức các tiết mục văn nghệ, múa lân - sư - rồng nghệ thuật, biểu diễn xiếc, ảo thuật, giao lưu cùng chú hề bong bóng, tham gia đố vui nhận quà và cùng nhau phá cỗ Trung thu.

Dịp này, ban tổ chức trao tặng nhiều phần quà cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, nhiều phần quà gồm bánh, sữa, lồng đèn cũng được gửi tặng các em đang điều trị và đến khám bệnh từ ngày 22/9 đến 24/9/2026.

Niềm vui Trung thu không chỉ lan tỏa đến các bệnh nhi mà còn mang lại sự ấm lòng cho phụ huynh, người thân và các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Chương trình lan tỏa không khí ấm áp, rộn ràng của Tết Trung thu đến các em nhỏ và người thân tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN SƠN

Chương trình lan tỏa không khí ấm áp, rộn ràng của Tết Trung thu đến các em nhỏ và người thân tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN SƠN

Chương trình lan tỏa không khí ấm áp, rộn ràng của Tết Trung thu đến các em nhỏ và người thân tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN SƠN

Chương trình lan tỏa không khí ấm áp, rộn ràng của Tết Trung thu đến các em nhỏ và người thân tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN SƠN

Chị Nguyễn Thị Sen (người Cadong, trú tại xã Tam Mỹ) túc trực cùng con út tại Bệnh viện Đà Nẵng gần hai tuần qua. Bé mới 5 tuổi, không may gặp các vấn đề về sức khỏe. Gia đình chị Sen có 4 người con, hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Chi phí điều trị cho con phần lớn nhờ vào sự hỗ trợ từ bệnh viện và các nhà hảo tâm.

Dẫn con lên sân khấu nhận quà, chị Sen xúc động: "Chương trình thực sự ý nghĩa với cháu. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Bệnh viện Đà Nẵng cùng các đơn vị, nhà hảo tâm đã chung tay mang đến một mùa Trung thu trọn vẹn".

Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng cùng các đơn vị thiện nguyện trao quà Trung thu cho các em nhỏ. Ảnh: XUÂN SƠN

Các em nhỏ tham gia trò chơi trả lời câu đố và nhận quà từ Ban tổ chức. Ảnh: XUÂN SƠN

Những nghệ sĩ tham gia chương trình "Vui Tết Trung thu" tại Bệnh viện Đà Nẵng mang đến các tiết mục đặc sắc cho các bệnh nhi. Ảnh: XUÂN SƠN

Đoàn Thanh niên UBND thành phố Đà Nẵng trao quà Trung thu cho các em nhỏ. Ảnh: XUÂN SƠN

Bác sĩ Trần Thị Lệ Hồng - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bệnh viện Đà Nẵng chia sẻ, mỗi chiếc lồng đèn, mỗi phần quà và mỗi nụ cười trong đêm hội là lời động viên thiết thực, đem đến "liều thuốc tinh thần" cho các bệnh nhi.

"Tết Trung thu là dịp để trẻ em được vui chơi, quây quần và đón nhận yêu thương. Với những em nhỏ đang khám và điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, niềm vui ấy càng thêm ý nghĩa khi được sẻ chia ngay tại nơi các em đang điều trị", bác sĩ Hồng bày tỏ.

[VIDEO] - Chương trình "Vui Tết Trung thu" tại Bệnh viện Đà Nẵng: