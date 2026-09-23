Tham dự sân chơi quốc tế để thấy xiếc Việt đang ở đâu

Tập thể Trung tâm Nghệ thuật TP.HCM dâng hoa, báo công lên Chủ tịch Hồ Chí Minh và chụp ảnh lưu niệm trước Tượng đài Bác

Ngày 23.9, tại Nhà hát Thành phố, Trung tâm Nghệ thuật TP.HCM tổ chức buổi gặp gỡ báo chí, chia sẻ về thành tích của hai nghệ sĩ Thanh Hoa và Hiển Phước tại sân chơi xiếc quốc tế vừa diễn ra tại Belarus. Đến dự có NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM.

Xiếc Việt giành Giải Bạc tại Liên hoan Nghệ thuật Xiếc quốc tế Minsk

Từ ngày 17-20.9.2026, Liên hoan Nghệ thuật Xiếc quốc tế Minsk lần thứ 4 (The Fourth Minsk International Festival of Circus Arts) diễn ra tại Rạp Xiếc Quốc gia Belarus, quy tụ nghệ sĩ đến từ 21 quốc gia với 31 tiết mục.

Tại Liên hoan, Giải Grand Prix được trao cho tiết mục xiếc hổ của đoàn xiếc Ý. Ba Giải Vàng thuộc về các tiết mục đu dây xích của Belarus, đu bay của Triều Tiên và nhào lộn trên ván đưa của Nga.

Ba Giải Bạc được trao cho tiết mục xiếc gấu của Rạp xiếc Nikulin (Nga), tiết mục đu dây đôi “Khoảnh khắc tình yêu” (Moment of Love) của Việt Nam và tiết mục nhào lộn trên sào của Nga.

Ba Giải Đồng thuộc về các tác phẩm tạo hình bốn nam trên con lăn của Tanzania, đu quăng nam nữ của Mỹ và Đức, cùng tác phẩm tung hứng bóng với vợt của Pháp.

Hai nghệ sĩ Thanh Hoa và Hiển Phước chụp ảnh tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng 23.9

Đại diện Trung tâm Nghệ thuật TP.HCM cho biết, hai nghệ sĩ Thanh Hoa và Hiển Phước đã giành Giải Bạc với tiết mục “Khoảnh khắc tình yêu” nói trên.

“Khoảnh khắc tình yêu” thuộc thể loại đu dây đôi (Duo Straps), đòi hỏi sự kết hợp giữa kỹ thuật, sức mạnh, độ chính xác và khả năng biểu đạt cảm xúc. Tiết mục được xây dựng trên nền tảng kỹ thuật xiếc chuyên nghiệp, với các động tác có độ khó cao, đồng thời chú trọng sự phối hợp giữa hai nghệ sĩ và ngôn ngữ biểu diễn.

Theo Trung tâm Nghệ thuật TP.HCM, kết quả tại Minsk là thành quả của quá trình tập luyện nghiêm túc, bền bỉ của Thanh Hoa và Hiển Phước, dưới sự hướng dẫn chuyên môn của NSND Lưu Thị Bích Liên, với sự đồng hành của Trung tâm và sự chỉ đạo của Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM.

Thông tin về thành tích của hai nghệ sĩ Việt Nam cũng được Hãng Thông tấn Belarus (BELTA) đăng tải. Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus cũng chia sẻ thông tin trên fanpage chính thức, qua đó giới thiệu thành tích của nghệ sĩ xiếc Việt Nam tại Liên hoan đến công chúng.

Hình ảnh và thông tin về thành tích Giải Bạc của hai nghệ sĩ Việt Nam tại Liên hoan Nghệ thuật Xiếc quốc tế Minsk lần thứ 4

Bên cạnh kết quả chuyên môn, Liên hoan Nghệ thuật Xiếc quốc tế Minsk lần thứ 4 còn tạo cơ hội để các nghệ sĩ Việt Nam giao lưu, trao đổi nghề nghiệp với đồng nghiệp quốc tế.

Theo Trung tâm Nghệ thuật TP.HCM, đơn vị dự kiến lựa chọn, mời một số tiết mục phù hợp tham gia các chương trình gala và liên hoan xiếc quốc tế do Trung tâm tổ chức trong thời gian tới.

Tại buổi gặp gỡ báo chí ngày 23.9, hai nghệ sĩ Thanh Hoa và Hiển Phước đã chia sẻ về quá trình chuẩn bị, tập luyện và biểu diễn tiết mục “Khoảnh khắc tình yêu” tại Minsk, cũng như những trải nghiệm trong quá trình tham dự Liên hoan.

Trung tâm Nghệ thuật TP.HCM cũng chia sẻ thêm thông tin về quá trình tham dự, thành tích của hai nghệ sĩ và định hướng phát triển nghệ thuật xiếc trong thời gian tới.

Từ Minsk, mở thêm cơ hội cho xiếc TP.HCM

Ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật TP.HCM cho biết, chuyến tham dự Liên hoan Nghệ thuật Xiếc quốc tế Minsk lần thứ 4 mang lại nhiều trải nghiệm nghề nghiệp cho đoàn Việt Nam.

Theo ông, đây là một trong những sân chơi xiếc quốc tế có quy mô lớn, quy tụ nghệ sĩ của nhiều quốc gia, qua đó giúp các nghệ sĩ có thêm cơ hội giao lưu, quan sát và đánh giá vị trí của mình trong môi trường nghệ thuật quốc tế.

NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tặng hoa và quà chúc mừng các nghệ sĩ

“Qua bốn ngày tham dự Liên hoan, điều chúng tôi có được nhiều nhất là trải nghiệm nghề nghiệp. Belarus là một trong những quốc gia có nền nghệ thuật xiếc phát triển mạnh và cách tổ chức Liên hoan cũng cho chúng tôi nhiều điều để học hỏi”, ông Sơn chia sẻ.

Theo ông Sơn, trong quá trình tham dự, ông có cơ hội quan sát hoạt động của Ban giám khảo và trao đổi với các nghệ sĩ, đại diện đến từ nhiều quốc gia. Qua đó, Trung tâm có thêm những góc nhìn về cách tổ chức các sân chơi xiếc quốc tế, cũng như khả năng mở rộng quan hệ hợp tác trong thời gian tới.

“Điều quan trọng là chúng ta phải quan sát để thấy mình đang ở đâu trong môi trường quốc tế. Khi tham gia một sân chơi như thế này, nghệ sĩ có điều kiện giao lưu, học hỏi, đồng thời Trung tâm cũng có thêm cơ hội mở rộng các mối quan hệ hợp tác”, ông nói.

Ông Sơn cho biết, trong thời gian tham dự Liên hoan, phía Việt Nam đã nhận được sự quan tâm của các nghệ sĩ và đại diện nhiều đoàn xiếc quốc tế. Một số đơn vị bày tỏ mong muốn đưa nghệ sĩ sang TP.HCM biểu diễn, giao lưu và tham gia các chương trình do thành phố tổ chức.

Theo ông, đây là cơ hội để Trung tâm Nghệ thuật TP.HCM từng bước mở rộng hợp tác quốc tế, nhất là khi thành phố đang quan tâm đến việc phát triển lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và công nghiệp văn hóa.

Ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật TP.HCM chia sẻ tại buổi gặp gỡ báo chí

“Chúng tôi thấy rằng, nếu có điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ nghệ sĩ, xiếc TP.HCM còn rất nhiều cơ hội để phát triển. Việc tham gia các sân chơi quốc tế giúp chúng ta vừa giao lưu, vừa quan sát, học hỏi và xác định những hướng đi phù hợp trong thời gian tới”, ông Sơn cho biết.

Một trong những điều được ông Sơn nhắc đến là sự quan tâm của khán giả quốc tế đối với tiết mục “Khoảnh khắc tình yêu”. Theo ông, cảm xúc và khả năng trình diễn của nghệ sĩ là những yếu tố được đánh giá cao tại Liên hoan. Hai nghệ sĩ Thanh Hoa và Hiển Phước đã hoàn thành tốt phần thi, trong đó sự phối hợp và biểu đạt cảm xúc trong tiết mục được Ban giám khảo ghi nhận.

Ông Sơn cũng cho biết, Trung tâm đang tính đến việc mời một số nghệ sĩ, chuyên gia quốc tế đến TP.HCM giao lưu, đồng thời nghiên cứu khả năng tổ chức các chương trình xiếc có sự tham gia của nghệ sĩ nước ngoài.

“Chúng tôi mong muốn trong thời gian tới có thêm sự quan tâm, chỉ đạo về văn hóa để có thể tổ chức những hoạt động giao lưu, liên hoan xiếc quốc tế tại TP.HCM. Đây cũng là cách để nghệ sĩ thành phố có thêm môi trường giao lưu với đồng nghiệp quốc tế”, ông Sơn nói.

Theo ông Lê Hồng Sơn, trong quá trình tham dự Liên hoan, các thành viên Ban giám khảo và đại diện quốc tế cũng quan tâm đến những yếu tố văn hóa Việt Nam được đưa vào nghệ thuật biểu diễn. Một số hình ảnh, tiết mục của nghệ sĩ Việt Nam được các thành viên quốc tế tìm hiểu và đánh giá cao.

Bên cạnh đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus đã đến động viên đoàn nghệ sĩ trong thời gian tham dự Liên hoan. Thông tin về thành tích của hai nghệ sĩ cũng được Đại sứ quán chia sẻ trên kênh thông tin chính thức, qua đó góp phần giới thiệu kết quả của nghệ sĩ xiếc Việt Nam đến công chúng.

Theo ông Sơn, thành tích tại Minsk là kết quả bước đầu, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục đầu tư, tập luyện và tìm kiếm những cơ hội giao lưu, thi đấu quốc tế cho nghệ sĩ xiếc TP.HCM.

Trước khi diễn ra buổi gặp gỡ báo chí, tập thể Trung tâm đã dâng hoa, báo công lên Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời hứa sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực lao động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa, nghệ thuật.

Ông Lê Hồng Sơn và hai nghệ sĩ Thanh Hoa, Hiển Phước tại Liên hoan Nghệ thuật Xiếc quốc tế Minsk lần thứ 4

Theo thông tin từ Hãng thông tấn Belarus, từ ngày 26.9 đến 29.11.2026 tới đây, Rạp Xiếc Quốc gia Belarus sẽ giới thiệu chương trình “Circus Continents”, với sự tham gia của các nghệ sĩ đoạt giải tại Liên hoan Nghệ thuật Xiếc quốc tế Minsk lần thứ 4. Đây cũng là dịp để các tiết mục đoạt giải tiếp tục được giới thiệu đến khán giả Belarus và quốc tế.