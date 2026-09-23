Ấm áp 'Trung thu cho em' tại Cẩm Giàng

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng học bổng cho học sinh Trường TH&THCS Cẩm Giàng.

Chính quyền địa phương tặng quà cho thiếu nhi.

Tại chương trình, Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao 40 suất học bổng, mỗi suất 300.000 đồng, cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học tập tốt. Hội cũng tặng 340 suất quà Trung thu cho học sinh trên địa bàn. Tổng trị giá học bổng và quà tặng hơn 65 triệu đồng.

Tiết mục văn nghệ của các cháu mầm non.

Cùng với nhận quà, các em còn được tham gia nhiều hoạt động vui hội Trung thu trong không khí ấm áp, vui tươi. Đây là dịp để các em đón một mùa Trung thu trọn vẹn và tạo không gian giao lưu, vui chơi, giúp các em cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương của gia đình và xã hội.