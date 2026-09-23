Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang thăm, tặng quà Trung thu cho học sinh các trường biên giới
Chiều 23/9, tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Tây Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Lê Ngọc Quang đến thăm, tặng quà Trung thu cho học sinh các trường nội trú liên cấp khu vực biên giới.
Cùng dự có Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Huỳnh Thị Thùy Dung, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố và xã Tây Giang.
Tại chương trình, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang trao 6 suất quà tặng Ban giám hiệu và 30 suất quà Trung thu cho học sinh của các trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Đắc Pring, La Êê, La Dêê, Hùng Sơn, Tây Giang và Avương.
Dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố trao 30 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại 6 trường.
Bí thư Thành ủy cũng tham quan các gian hàng, mô hình, khu vui chơi và hoạt động khám sức khỏe cho học sinh.
Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động trải nghiệm vui Tết Trung thu với chủ đề “Vầng trăng chiến sĩ”, do Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chủ trì, phối hợp Thành đoàn và các đơn vị đồng hành tổ chức, dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh đồng bào dân tộc thiểu số.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/bi-thu-thanh-uy-le-ngoc-quang-tham-tang-qua-trung-thu-cho-hoc-sinh-cac-truong-bien-gioi-3352997.html