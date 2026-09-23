Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang thăm, tặng quà Trung thu cho học sinh các trường biên giới

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang (thứ 2, từ trái qua) đến thăm, tặng quà Trung thu cho học sinh nội trú liên cấp biên giới. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Cùng dự có Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Huỳnh Thị Thùy Dung, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố và xã Tây Giang.

Tại chương trình, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang trao 6 suất quà tặng Ban giám hiệu và 30 suất quà Trung thu cho học sinh của các trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Đắc Pring, La Êê, La Dêê, Hùng Sơn, Tây Giang và Avương.

Học sinh biên giới hào hứng chào Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố trao 30 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại 6 trường.

Bí thư Thành ủy cũng tham quan các gian hàng, mô hình, khu vui chơi và hoạt động khám sức khỏe cho học sinh.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang tặng quà cho Ban giám hiệu 6 trường nội trú liên cấp. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động trải nghiệm vui Tết Trung thu với chủ đề “Vầng trăng chiến sĩ”, do Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chủ trì, phối hợp Thành đoàn và các đơn vị đồng hành tổ chức, dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh đồng bào dân tộc thiểu số.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang tặng quà Trung thu, động viên học sinh biên giới. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang tham quan không gian trưng bày của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang và đoàn công tác chụp ảnh với học sinh, giáo viên biên giới. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN