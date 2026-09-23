Trao quà Trung thu do học sinh Khmer ở xã Ô Lâm

Tại chương trình, các em học sinh được thưởng thức các tiết mục văn nghệ với chủ đề về Tết Trung thu và nghe thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm 2026.

Dịp này, Ban Tổ chức trao 300 phần quà Trung thu cho học sinh Khmer có hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại Trường Tiểu học An Tức. Mỗi phần quà trị giá khoảng 300.000 đồng, gồm lồng đèn, bánh Trung thu, sữa và các dụng cụ học tập thiết yếu, với tổng kinh phí khoảng 90 triệu đồng.

Học sinh Trường Tiểu học An Tức đến tham gia chương trình “Trung thu cho em” năm 2026

Những phần quà không chỉ mang đến niềm vui cho các em trong dịp Tết Trung thu mà còn là nguồn động viên thiết thực, góp phần giúp học sinh có thêm điều kiện học tập, tiếp tục nỗ lực vươn lên. Đối với nhiều học sinh Khmer có hoàn cảnh khó khăn, những chiếc lồng đèn, phần bánh Trung thu và dụng cụ học tập mới là món quà ý nghĩa, giúp các em đón mùa Trung thu vui tươi, ấm áp.

Ban tổ chức trao giấy khen và thư cảm ơn các đơn vị phối hợp tổ chức chương trình

Chương trình cũng thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của các tổ chức Đoàn, Mặt trận, lực lượng xã hội và các nhà hảo tâm đối với trẻ em vùng đồng bào dân tộc Khmer còn khó khăn; qua đó lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, huy động sự chung tay của cộng đồng trong công tác chăm lo, bảo vệ và tạo điều kiện để trẻ em phát triển toàn diện.

Trước đó, ngày 21.9, Ban Thanh niên Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an xã Bình Giang và Chi đoàn MobiFone An Giang tổ chức chương trình “Vui Tết Trung thu” cho học sinh Trường Tiểu học Bình Giang, kết hợp tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Học sinh Trường Tiểu học An Tức, xã Ô Lâm nhận quà Trung thu

Tại chương trình, hơn 600 học sinh của trường được tham gia các hoạt động vui Tết Trung thu trong không khí sôi nổi, vui tươi; đồng thời được tuyên truyền, phổ biến những kiến thức cơ bản về pháp luật và trật tự, an toàn giao thông.