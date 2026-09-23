Tái hiện Trung thu xưa qua Lễ rước đèn bên hồ Hoàn Kiếm

Ảnh minh họa: ITN.

Ngày 23/9, Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội cho biết sẽ phối hợp với CLB Đình Làng Việt tổ chức lễ rước đèn “Đêm hội Trăng Rằm” vào tối 25/9, tức Rằm tháng Tám năm Bính Ngọ.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ chuỗi hoạt động văn hóa “Lưu Trăng Phố cổ 2026”. Chương trình gồm 14 khối rước, giới thiệu đèn Trung thu, đồ chơi truyền thống và các loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Hoạt động hướng tới thiếu nhi, người dân và du khách, đồng thời tạo không gian để các sản phẩm thủ công và thực hành văn hóa truyền thống được tiếp cận trong đời sống đương đại.

Chương trình gồm các mô hình đèn Trung thu do các họa sĩ, nghệ nhân thuộc nhóm Thong dong, Của Nả, The Anam... phục dựng, chế tác. Bên cạnh những mẫu đèn quen thuộc như cá chép, đèn Nguyệt, Cuốn Thư, ông sao, chương trình còn có các mô hình con vật với nhiều kiểu dáng, chất liệu.

Đặc biệt, hình tượng ông Tiến sĩ giấy Thăng Long, Tháp Bút, Đài Nghiên được đưa vào đoàn rước, gợi nhắc truyền thống hiếu học, tinh thần trọng tri thức của người Việt. Cùng với đó là các màn múa sư tử, múa rồng, trống hội, cỗ xe Nguyệt Cung, đội nghi trượng và khối đèn lồng thiếu nhi.

Âm nhạc cũng là một phần của chương trình, với những sáng tác dành cho “Lưu Trăng Phố cổ 2026”, trong đó có ca khúc “Rước đèn trông Trăng” của Trúc Đồng, tạo không khí rộn ràng cho hành trình rước đèn.

Lễ rước bắt đầu lúc 20 giờ từ Trung tâm Thông tin văn hóa Hồ Gươm (số 2 Lê Thái Tổ) di chuyển quanh khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm và kết thúc tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục khoảng 21 giờ 30.

Thông qua lễ rước, những mẫu đèn và đồ chơi Trung thu truyền thống được đưa trở lại không gian công cộng, tạo cơ hội để các giá trị văn hóa dân gian tiếp tục được thực hành, sáng tạo và trao truyền, nhất là với thế hệ trẻ.